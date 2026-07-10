Sve više ljudi poslednjih godina traži prirodne načine za pranje veša, bilo zbog osetljive kože, želje da smanje upotrebu hemikalija ili da uštede novac. Među metodama koje se često pominju nalaze se i tradicionalni načini održavanja odeće kakvi se, prema različitim izvorima i narodnim preporukama, koriste i u pojedinim manastirima.

Umesto industrijskih deterdženata i omekšivača, u ovim savetima glavnu ulogu imaju jednostavni sastojci koji se mogu pronaći u gotovo svakom domaćinstvu.

Biljni sapun i soda za pranje

Jedan od najpoznatijih prirodnih načina podrazumeva kombinaciju biljnog sapuna i sode za pranje.

Biljni sapun se narenda ili rastopi u toploj vodi, dok soda za pranje pomaže omekšavanju vode i uklanjanju masnoća sa tkanine. Pristalice ove metode smatraju da takva kombinacija može efikasno oprati odeću, a pritom biti nežnija prema vlaknima od pojedinih agresivnijih sredstava za pranje.

Sirće kao prirodna zamena za omekšivač

Još jedan često pominjan trik jeste korišćenje alkoholnog sirćeta umesto klasičnog omekšivača.

Dodaje se u pregradu namenjenu omekšivaču, gde može pomoći u uklanjanju ostataka deterdženta ili sapuna iz vlakana i doprineti mekšem osećaju tkanine.

Iako mnoge brine da će odeća zadržati miris sirćeta, on se u većini slučajeva izgubi nakon sušenja.

Za prijatniji miris pojedini u sirće dodaju nekoliko kapi eteričnog ulja, poput lavande ili ruzmarina.

Prirodni sastojci protiv fleka

Kada su u pitanju tvrdokorne mrlje, među najčešće preporučivanim prirodnim rešenjima nalaze se limunov sok, kuhinjska so i soda.

Limun zahvaljujući prirodnim kiselinama može pomoći kod pojedinih svetlih fleka, dok so i soda doprinose njihovom uklanjanju. Međutim, pre primene na osetljivim ili obojenim tkaninama preporučuje se da se mešavina prvo isproba na manje vidljivom delu materijala.

Sunce kao saveznik

Jedan od najstarijih saveta za održavanje veša nema veze sa deterdžentima.

Sušenje odeće na otvorenom, kada vremenski uslovi to dozvoljavaju, može doprineti osećaju svežine. Sunčeva svetlost može pomoći u prirodnom izbeljivanju bele odeće, dok svež vazduh često ostavlja prijatan miris koji mnogi povezuju sa tek opranim vešom.

Prirodni trikovi imaju i svoja ograničenja

Iako mnogi imaju dobra iskustva sa ovakvim metodama, važno je imati u vidu da prirodni sastojci ne mogu uvek u potpunosti zameniti savremene deterdžente, naročito kada je reč o veoma tvrdokornim flekama ili posebnim higijenskim zahtevima.

Pre primene bilo kog kućnog trika preporučljivo je proveriti uputstva proizvođača odeće i sredstva koristiti pažljivo kako ne bi došlo do oštećenja tkanine.