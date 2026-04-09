Direktor komunikacija Bele kuće Stiven Čang izazvao je pažnju javnosti nakon što je američkog glumca Džordža Klunija nazvao „ratnim zločincem“, reagujući na njegove kritike upućene američkom predsedniku Donaldu Trampu. Ovu izjavu Čang je objavio na svom nalogu na društvenim mrežama.

„Jedina osoba koja čini ‘ratne zločine’ je Džordž Kluni, sa svojim lošim filmovima i slabom glumom“, napisao je Čang, aludirajući na Klunijev umetnički rad i javne istupe.

Ovaj istup dolazi nakon što je predsednik SAD Donald Tramp ranije kritikovao Klunija i njegovu porodicu zbog odluke da steknu francusko državljanstvo. Tramp je na društvenim mrežama naveo da su Kluni i njegova supruga „dva najgora politička prognozera svih vremena“, dodajući i da se Francuska suočava sa ozbiljnim problemima kriminala, koje je povezao sa, kako je rekao, lošom politikom prema imigraciji.

Sukob između Klunija i Trampa traje već godinama. Još 2017. godine, poznati glumac je javno kritikovao Trampa, podsmevajući mu se i nazivajući ga „holivudskom elitom“, čime je otvoren dugotrajan verbalni konflikt između njih dvojice.