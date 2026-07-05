11.00 RTS1

Znanje imanje: Lokalno je globalno

Najteže je održati ljude i poljoprivredu u brdskim, planinskim i područjima koja su udaljena od gradova odnosno od tržišta. Zato je važno da se zadrže zajednice koje žive na ovim prostorima a da im se za to obezbedi sva neophodna infrastruktura. Kako se živi u ruralnim područjima oko Priboja i Staroj planini a kako u zemljama EU sa sličnom strukturom u ovoj emisiji Znanja imanja govore: Dževad i Dino Omerović iz sela Karavujićevo - u porodičnoj zajednici uspevaju da proizvedu malinu vrhunskog kvaliteta i da održe mlečno govedarstvo i ovčarstvo na ovim prostorima. Nikola Miković, pčelar iz okoline Priboja - o medljiki kao jednom jedinstvenom proizvodu izuzetnih karakteristika sa ovih prostora. Denis Šarak o potencijalima Ribarskog naselja i kada će doći na mapu evropskih autokampova. Daliborka Jovanović na Staroj planini obnovila kuću od blata, danas u nju dolaze gosti iz celog sveta. Jordan Cigoj iz mesta Crniče kod Kopra - kako je pršuta od mangulice prešla put od Srbije do Pariza.

22.00 Superstar

Telohranitelj

Frenk Farmer je bivši agent tajne službe i vrhunski profesionalni telohranitelj kojeg angažuju da zaštiti Rejčel Maron, globalnu muzičku i glumačku zvezdu, nakon što ona počne da dobija ozbiljne pretnje smrću od anonimnog progonitelja. Iako je navikla da sve bude po njenom, Rejčel se u početku buni protiv Frenkovih strogih mera bezbednosti, ali netrpeljivost ubrzo prerasta u strastvenu ljubavnu romansu. Uloge: Kevin Kostner, Vitni Hjuston, Gari Kemp.

23.00 Prva

Munje: Opet!

Prošlo je 20 godina a Pop još uvek mašta o muzičkom uspehu, iako tezgari svirajući obrade 80-tih. Njegov drug Mare je praktičniji, zarađuje za život tako što noću, od kluba do kluba, razvozi nargile za tinejdžere. I dalje nemaju devojke i doživljaje , ali zato imaju stomake. Nova muzika vlada svetom, a njen kralj , stacionarian u Beču, je Gojko Sisa. Uz njega je Kata koja nastupa u Gojkovom klubu „Mjau“. Uloge: Boris Milivojević, Nikola Đuričko, Sergej Trifunović, Maja Mandžuka.