Reagujući na pitanje o razlozima zbog kojih se studenti javno oglašavaju, Cicvarić je naveo da želi da doprinese, kako je rekao, sprečavanju širenja dezinformacija.

"Nisam bio pozvan na plenum"

Prema njegovim tvrdnjama, nepoverenje mu je izglasano zbog navodno neodobrenog kontakta sa jednom nevladinom organizacijom.

– Nepoverenje sam dobio zbog neodobrenog kontakta sa NVO. Plenumu nisam prisustvovao jer nisam bio ni pozvan, pa nisam ni mogao da iznesem svoju odbranu – napisao je Cicvarić.

On tvrdi da je i ranije bilo pokušaja da mu se izglasa nepoverenje, ali iz drugih razloga.

"Razlozi su se menjali"

Cicvarić navodi da je u jednom trenutku kao razlog navedeno njegovo navodno narušavanje unutrašnjeg ugleda pokreta, iako je, kako tvrdi, bio u zatvoru u julu, dok je ta tačka dnevnog reda, prema njegovim rečima, uvrštena tek u decembru.

Dodaje i da je istovremeno nepoverenje izglasano za još desetak do petnaest studenata sa Fakulteta političkih nauka i Pravnog fakulteta.

Na kraju obraćanja Cicvarić je istakao:

"Ako smatraš da sam naneo štetu studentskom pokretu, budi spokojan, više nisam student, pa ni teoretski ne mogu biti deo tog pokreta"