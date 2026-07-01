00.00 Prva

Nikad nije kasno

Dok se Helenina kuća popravlja, ona se privremeno seli u obližnju penzionersku zajednicu. Tamo nailazi na požudne udovice, okrutne turnire u bridžu i leglo nasilnih „zlih devojaka“ kakve nije upoznala još od srednje škole, što je čini da žudi za samoćom doma. Ali između aranžiranja cveća i aerobika u vodi, ona otkriva da nikada nije kasno za nova prijateljstva, a možda i pronalaženje nove ljubavi. Uloge: Elen Brnstin, Džejn Kurtin, Loreta Devajn.

14.15 RTS1

Dinastija

Američka televizijska sapunica „Dinastija“, utemeljena na istoimenoj seriji iz 1980-ih, biće na programu svakog radnog dana od 14.00. Serija počinje sa naslednicom Falon Karington koja nije zadovoljna što je njen otac, milijarder Blejk, veren za Kristal, njenu suparnicu i zaposlenu u porodičnom preduzeću. Kada se Falonina mahinacija da razdvoji par izazove neuspeh i košta je promocije, ona se udružuje sa Blejkovim neprijateljem i bivšim zaposlenim, Džefom Kolbijem, i sama udara. U međuvremenu, dolazak Kristalinog oportunističkog nećaka, Sama, koji se romantično povezuje sa Faloninim svojeglavim bratom, Stivenom, preti da razotkrije Kristalinu sumnjivu prošlost. Karingtonovi čine jedinstven front nakon sumnjive smrti Kristaline bivše ljubavi, ali stvari u vili ne ostaju dugo u harmoniji. Kasnije se više Karingtonovih vraća u Atlantu sa vlastitim planovima, uključujući Blejkovu bivšu suprugu, Alekis, Stivenovu i Faloninu majku; davno nestalog sina Blejka i Aleksis, Adama; i Dominik, Blejkovu polusestra i Džefovu i Monikinu majku. Uloge: Elizabet Gilis, Natali Keli, Džejms Makaj, Robert Kristofer Rajli, Sem Adegoke, Rafael de la Fuente, Alan Dejl, Grant Šou, Nikolet Šeridan, Ana Brenda Kontreras….

22.15 B92

Preživeti noć

Goro je zločinački um koji smišlja pljačku velikog tajnog skrovišta zlata porodice Rosini. Međutim, Goro i njegovi plaćenici ne znaju da je jedan od Rosinijih gostiju visoko uvežbani strani tajni agent koji se ne bori samo da spase taoce i zlato, već i svoju ugroženu porodicu. Uloge: Dolf Lundgren, Natali Burn.