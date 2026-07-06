Nekadašnja fabrika papira u Belišću, koja je decenijama važila za jednog od najvećih industrijskih giganata na prostoru bivše Jugoslavije, ponuđena je na prodaju za 19 miliona evra. Vest je izazvala veliko interesovanje javnosti jer je reč o kompaniji koja je godinama bila simbol privrednog razvoja ovog kraja, a danas novog vlasnika traži putem internet oglasa. Kako prenosi Kurir Biznis, proizvodnja je zvanično ugašena u novembru prošle godine.

Na prodaju kompleks od 255.000 kvadratnih metara

Na oglasu se našao veliki industrijski kompleks površine oko 255.000 kvadratnih metara, smešten u industrijskoj zoni Belišća. U ponudu je uključeno više od 13.700 kvadratnih metara zatvorenog prostora, među kojima su proizvodne hale, radionice i objekti za pripremu sirovina.

Kako se navodi u oglasu, industrijska oprema biće uklonjena pre primopredaje, što budućem investitoru omogućava da prostor prilagodi sopstvenim potrebama i pokrene novu proizvodnju bez dodatnih komplikacija.

Infrastruktura ostaje velika prednost

Jedan od glavnih aduta ove lokacije jeste razvijena industrijska infrastruktura. Kompleks raspolaže snažnim energetskim i gasnim kapacitetima, kao i svim potrebnim priključcima, zbog čega može biti zanimljiv kompanijama iz proizvodnog sektora, logistike ili čak investitorima koji planiraju razvoj data centara i drugih energetski zahtevnih projekata.

Prodaju vodi kompanija CBRE, jedna od najvećih svetskih kompanija specijalizovanih za komercijalne nekretnine i investicije.

Fabrika ambalaže nastavlja da radi

Iako se nekadašnja fabrika papira prodaje, iz kompanije DS Smith, koja je postrojenje preuzela 2015. godine, poručuju da njihova fabrika ambalaže u Belišću nastavlja sa radom. Ističu i da je u toku investicija vredna oko 15 miliona evra, čime žele da otklone bojazan da kompanija potpuno napušta ovu lokaciju.

Prodaja nekadašnjeg industrijskog giganta još jednom pokazuje koliko su se promenile prilike u regionalnoj industriji. Fabrike koje su decenijama zapošljavale hiljade radnika danas sve češće dobijaju novu namenu, dok investitori traže priliku da postojeću infrastrukturu iskoriste za savremene proizvodne ili logističke projekte, prenosi Večernji.