Oglas za prodaju garsonjere od svega 26 kvadratnih metara na beogradskom Dorćolu, po ceni od čak 130.000 evra, izazvao je burne reakcije na društvenim mrežama i ponovo otvorio pitanje da li su cene nekretnina u prestonici dostigle svoj maksimum. Kvadrat ovog stana košta oko 5.000 evra, što je iznos koji je do pre nekoliko godina bio rezervisan za najskuplje evropske metropole.

Kako prenosi Blic Biznis, mišljenja građana su podeljena. Dok jedni smatraju da su cene potpuno izmakle kontroli, drugi ističu da se na najatraktivnijim lokacijama poput Dorćola odavno ne kupuju samo kvadrati, već i prestižna adresa i sigurna investicija.

Zašto su mali stanovi toliko traženi?

Sagovornici iz sektora nekretnina navode da upravo garsonjere i manji jednosobni stanovi beleže najveću potražnju. Razlog je jednostavan – pristupačniji su investitorima, lakše se izdaju, a zbog ograničene ponude na atraktivnim lokacijama njihova vrednost godinama raste.

Posebno su traženi stanovi na Dorćolu i Vračaru, gde kupci često nekretninu ne kupuju samo za život, već i kao dugoročnu investiciju koja može da donese stabilan prihod od izdavanja.

Lokacija podiže cenu više od kvadrature

Stručnjaci ističu da se tržište poslednjih godina značajno promenilo. Kupcima više nije presudna velika površina stana, već njegova lokacija. Blizina centra grada, restorana, kulturnih sadržaja, poslovnih zona i šetališta uz Dunav čini Dorćol jednim od najpoželjnijih delova Beograda.

Upravo zbog toga mali stanovi na ovoj lokaciji često postižu cenu koja bi u drugim delovima grada bila nezamisliva.

Da li će cene nastaviti da rastu?

Oglas je ponovo pokrenuo raspravu o tome da li su ovakve cene realne ili predstavljaju vrhunac tržišta nekretnina. Jedni smatraju da će visoka tražnja i ograničena ponuda nastaviti da guraju cene naviše, dok drugi veruju da kupci imaju granicu preko koje neće biti spremni da idu.

Ipak, agenti za nekretnine ističu da ekskluzivne lokacije poput Dorćola i dalje imaju stabilnu potražnju, pa stanovi na tim adresama često pronađu kupca mnogo brže nego nekretnine u drugim delovima grada. Upravo zato mnogi smatraju da se na ovakvim lokacijama ne plaća samo kvadratura, već i prestiž, kvalitet života i potencijal za budući rast vrednosti nekretnine.