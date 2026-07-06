Radiša Trajković Đani se našao u centru skandala tokom odmora u Crnoj Gori.

Naime, pevač je tokom boravka na plaži u Bečićima u jednom trenutku snimljen kako razgovara sa pripadnicima policije.

Situacija je privukla znatiželjne poglede prisutnih, a mnogi su odmah izvadili mobilne telefone i snimali ovu neprijatnu situaciju.

Snimak je osvanuo na stranici "Podgorički vremeplov", a u komentarima su pratioci nagađali šta bi mogao biti razlog ovog razgovora.

Đani je nešto objašnjavao policajcima, dok je gestikulirao, ali epilog nismo saznali.

Za sada nije poznato zbog čega je došlo do razgovora, niti kakav je ishod incidenta.

Pokušali smo da stupimo u kontakt sa pevačem, ali do momenta objavljivanja ovog teksta on nije odgovarao na naše pozive.

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