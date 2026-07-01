Arena Premium 1

08.15  Fudbal Goleada

08.30  Fudbal FIFA SP: Obala Slonovače - Norveška

10.30  Fudbal: Pregled dana 30.06.

11.00  Fudbal FIFA SP: Francuska - Švedska

13.15  Fudbal Goleada

13.30  Fudbal FIFA SP: Meksiko - Ekvador

15.30  Ćavijev ubitačni dodir

17.00  Fudbal FIFA SP: Studio

18.00  Fudbal FIFA SP: 1L - 3E

20.00  Fudbal FIFA SP: Studio

21.30  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Studio

22.00  Fudbal FIFA SP: 1G - 3A

 

Arena Premium 2

06.00  Odbojka Liga Nacija: Poljska – Nemačka

08.00  Trka Moto Sport Formula 1: Austrija

10.30  Košarka NBA G3: Njujork - San Antonio, finale

13.00  Odbojka Liga Nacija: Francuska - Srbija

15.00  Fudbal prijateljske utakmice: Radnički 1923 – OFK Beograd

18.00  Fudbal prijateljske utakmice: Čukarički – Rudeš

21.00  Basket 3x3 Ulaanbaatar, četvrtfinala FIBA 3x3 World Tour

23.00  Basket 3x3 Ulaanbaatar, polufinala i finala FIBA 3x3 World Tour

01.00  Best of NBA Plej-of

 

Eurosport 1

06.00  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 11

07.15  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 12

08.30  Magazin: Biciklizam, Cycling Show

09.00  Sportsko penjanje: Svetska Serija, Prag, Boulder, muškarci, finale

10.00  Sportsko penjanje: Svetska Serija, Prag, Boulder, žene, finale

11.00  Snuker: Serija domaćih nacija, Open Škotske, finale

13.00  Magazin: Biciklizam, Cycling Show

First broadcast: Utorak 30 Jun 2026

13.30  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 14

15.30  Magazin: Biciklizam

15.45  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 16

18.30  Sportsko penjanje: Svetska Serija, Prag, Lead, muškarci i  žene, finale

20.00  Snuker: Serija domaćih nacija, Open Škotske, finale

22.00  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 14

23.00  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 16