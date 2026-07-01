Arena Premium 1
08.15 Fudbal Goleada
08.30 Fudbal FIFA SP: Obala Slonovače - Norveška
10.30 Fudbal: Pregled dana 30.06.
11.00 Fudbal FIFA SP: Francuska - Švedska
13.15 Fudbal Goleada
13.30 Fudbal FIFA SP: Meksiko - Ekvador
15.30 Ćavijev ubitačni dodir
17.00 Fudbal FIFA SP: Studio
18.00 Fudbal FIFA SP: 1L - 3E
20.00 Fudbal FIFA SP: Studio
21.30 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Studio
22.00 Fudbal FIFA SP: 1G - 3A
Arena Premium 2
06.00 Odbojka Liga Nacija: Poljska – Nemačka
08.00 Trka Moto Sport Formula 1: Austrija
10.30 Košarka NBA G3: Njujork - San Antonio, finale
13.00 Odbojka Liga Nacija: Francuska - Srbija
15.00 Fudbal prijateljske utakmice: Radnički 1923 – OFK Beograd
18.00 Fudbal prijateljske utakmice: Čukarički – Rudeš
21.00 Basket 3x3 Ulaanbaatar, četvrtfinala FIBA 3x3 World Tour
23.00 Basket 3x3 Ulaanbaatar, polufinala i finala FIBA 3x3 World Tour
01.00 Best of NBA Plej-of
Eurosport 1
06.00 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 11
07.15 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 12
08.30 Magazin: Biciklizam, Cycling Show
09.00 Sportsko penjanje: Svetska Serija, Prag, Boulder, muškarci, finale
10.00 Sportsko penjanje: Svetska Serija, Prag, Boulder, žene, finale
11.00 Snuker: Serija domaćih nacija, Open Škotske, finale
13.00 Magazin: Biciklizam, Cycling Show
First broadcast: Utorak 30 Jun 2026
13.30 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 14
15.30 Magazin: Biciklizam
15.45 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 16
18.30 Sportsko penjanje: Svetska Serija, Prag, Lead, muškarci i žene, finale
20.00 Snuker: Serija domaćih nacija, Open Škotske, finale
22.00 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 14
23.00 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 16
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