Pčele imaju ključnu ulogu u očuvanju prirodnog ekosistema i proizvodnji hrane. Stručnjaci procenjuju da medonosne pčele učestvuju u oprašivanju oko 70 odsto prehrambenih kultura širom sveta, zbog čega su nezamenjive za poljoprivredu i biodiverzitet.

Međutim, postoje situacije kada njihovo prisustvo može predstavljati problem, posebno ako se košnica nalazi u blizini kuće, terase ili mesta gde borave ljudi. Ubodi pčela mogu biti veoma bolni, a kod osoba koje su alergične mogu izazvati ozbiljne zdravstvene komplikacije.

Dodatni problem predstavljaju i pojedine vrste, poput pčela stolarica, koje bušenjem drveta mogu oštetiti drvene konstrukcije i objekte.

Kada je potrebno udaljiti pčele, preporučuje se primena metoda koje ih neće uništiti, već će ih podstaći da se presele na drugo mesto.

1. Dim – proverena metoda koju koriste i pčelari

Dim je jedan od najefikasnijih načina za privremeno udaljavanje pčela. U prirodi on predstavlja signal za opasnost od požara, zbog čega pčele počinju da skupljaju zalihe meda i pripremaju se za napuštanje košnice.

Upravo iz tog razloga pčelari koriste dimilice prilikom rada sa košnicama, jer dim smiruje pčele i smanjuje verovatnoću uboda.

Ako nemate dimilicu, dim se može napraviti spaljivanjem suvog lišća, grančica ili kartona na kontrolisan i bezbedan način. Ovu metodu najbolje je primenjivati uveče, kada su pčele u košnici, uz obavezne mere zaštite od požara.

2. Citronela i prirodni mirisi

Citronela je najpoznatija kao prirodni repelent protiv komaraca, ali njen intenzivan miris može odbiti i pčele.

Sličan efekat imaju:

nana (menta),

cimet,

gorki badem,

miris krastavca.

Na terasama se mogu koristiti sveće sa citronelom, dok se eterično ulje može razblažiti u vodi i poprskati na mestima gde želite da sprečite okupljanje pčela. Za dugoročnije rešenje u dvorištu preporučuje se sadnja mente ili pelargonija sa mirisom citronele.

3. Zamke za pčele

Kada se pčele nađu u zatvorenom prostoru, jedna od opcija su posebne zamke koje ih privlače slatkom tečnošću.

Najjednostavnija verzija može se napraviti od plastične flaše od dva litra. U donji deo sipa se malo zaslađene tečnosti, dok se odsečeni gornji deo okreće naopačke i postavlja kao levak.

Ova metoda neće ukloniti celu koloniju, ali može pomoći da se broj pčela na određenom mestu smanji, nakon čega ih je moguće premestiti.

4. Rastvor sirćeta

Sirće zbog svog jakog mirisa može odbiti pčele.

Za pripremu rastvora dovoljno je pomešati jednake količine belog sirćeta i vode, a zatim posudice sa mešavinom postaviti u blizini mesta gde se pčele okupljaju.

Ipak, ovu metodu treba koristiti oprezno jer veće količine sirćeta mogu biti štetne za pčele.

5. Ultrazvučni rasterivači

Na tržištu su dostupni ultrazvučni uređaji koji emituju zvučne talase nečujne ljudima, ali mogu ometati insekte.

Pošto pčele komuniciraju pomoću vibracija koje registruju preko ticala i nogu, ovakvi uređaji mogu ih podstaći da napuste određeno područje.

Međutim, iskustva korisnika su različita, pa njihova efikasnost nije uvek jednaka.

6. Beli luk

Još jedan prirodni način jeste rastvor od belog luka.

Priprema je jednostavna:

dve glavice belog luka sitno iseckati,

preliti sa pola šolje vrele vode,

ostaviti da odstoji preko noći,

procediti i sipati u bocu sa raspršivačem.

Dobijenim rastvorom mogu se poprskati mesta koja pčele posećuju.

Ipak, pojedina istraživanja pokazuju da beli luk može negativno uticati na razvoj pčelinjih larvi, zbog čega se ova metoda preporučuje samo u izuzetnim situacijama.

7. Pozovite lokalnog pčelara

Ako se na vašem imanju nalazi košnica, stručnjaci smatraju da je najbolje rešenje kontaktirati pčelara.

Iskusni pčelari mogu bezbedno premestiti košnicu na drugu lokaciju ili u pčelinjak, bez ugrožavanja pčelinje zajednice.

Ovo je ujedno i najbezbedniji i ekološki najprihvatljiviji način rešavanja problema.

8. Obratite se stručnjacima za dezinsekciju

Ukoliko nijedna od prethodnih metoda ne pomogne ili postoji rizik po bezbednost ljudi, preporučuje se angažovanje stručne službe za dezinsekciju.

Profesionalci mogu proceniti situaciju, izabrati odgovarajuću metodu uklanjanja i dati savete kako da sprečite ponovno naseljavanje pčela.

Kako sprečiti da se pčele ponovo nasele?

Da biste smanjili mogućnost ponovnog okupljanja pčela u blizini kuće, stručnjaci savetuju da:

ne ostavljate hranu i slatke napitke na otvorenom,

redovno zatvarate pukotine i otvore na fasadi, prozorima i garažama,

pravilno skladištite namirnice,

izbegavate intenzivne cvetne parfeme u periodima kada je aktivnost pčela najveća.

Na taj način moguće je smanjiti verovatnoću njihovog dolaska, a pritom sačuvati ove izuzetno važne oprašivače koji imaju nezamenljivu ulogu u prirodi.