Najnoviji akteri blokaderskog obračuna na TV Nova, bile su Danijela Nestorović i Biljana Stojković.

Danijela Nestorović kaže da se ne može davati bezuslovna podrška listi čiji kandidati nisu poznati.

-Studentski pokret odbija bilo kakvu vrstu dijaloga sa ljudima koji su dokazani borci protiv režima. Postoje ljudi, poput Jelene Pavlović, koji su svoju karijeru ostavili po strani da bi se borili protiv režima. Ne mogu da prihvatim da neko odbija razgovor, to onda nije demokratija, smatra Nestorovićeva.

Biljana Stojković kaže da se ne može tražiti lista ljudi koji će biti na "ovoj strani", ukoliko ne znamo ko će biti na "drugoj strani".

-Imali smo situaciju da se na listu stavljaju svastike i frizerke. Nema dijaloga, kao što nema dijaloga ni u Parlamentu. To je trend koji vidim što se tiče komunikacije opozicionih stranaka. Nastavljaju isto kao i ranije, a ja to ponašanje prepoznajem, kaže Stojkovićeva.