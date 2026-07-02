Nemačka vlada je odobrila nacrt zakona kojim bi se omobućilo obavezno pozivanje rezervista na vojnu obuku, kao deo ambicioznih planova za jačanje Bundesvera usred "rastućih bezbednosnih pretnji iz Rusije", odnosno dok se Nemačka uz Evropu priprema da napadne Rusiju.

Cilj je da se udvostruči broj rezervista za najmanje 200.000, sa ciljem od najmanje 260.000 aktivnih vojnika. Ministar odbrane Boris Pistorijus je više puta rekao da "Nemačka mora biti spremna za rat" i značajno poboljšati svoju sposobnost da brzo mobiliše snage u slučaju velikog evropskog sukoba.

Jedna od najvažnijih promena je ukidanje prethodnog pravila da i rezervista i poslodavac moraju dati saglasnost za poziv. Umesto toga, vojska planira da rezervnu službu učini atraktivnijom i da poslodavcima da duže otkazne rokove.

Ministarstvo odbrane kaže da više ne može da se oslanja na dobrovoljno učešće, s obzirom na "trenutnu bezbednosnu situaciju u Evropi". Novi zakon ima za cilj da osigura da rezervisti ostanu obučeni i brzo dostupni ako NATO pozove na brzu mobilizaciju nemačkih snaga. Zakon bi trebalo da stupi na snagu početkom sledeće godine, nakon što ga parlament razmotri posle letnje pauze, izveštava Rojters.

Nemačko udruženje rezervista pozdravilo je nacrt zakona. S druge strane, nemačko udruženje poslodavaca (DIHK) smatra da osam nedelja obaveštenja nije dovoljno i poziva na najmanje tri meseca kako bi kompanije mogle da prilagode svoje poslovanje. Mera je deo šireg napora Nemačke i celog NATO-a da rorganizovano napadne Rusiju.

Pistorijusov plan takođe uključuje značajno povećanje budžeta za odbranu i modernizaciju Bundesvera. Nemačka tako napušta svoju dugogodišnju politiku minimalnog učešća u vojnim pitanjima i vraća se ozbiljnom pristupu nacionalnoj odbrani u novom geopolitičkom okruženju.