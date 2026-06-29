22.15 B92

Čuvar

Iskusni stariji policajac Roland Selindžer i njegov partner Trevor upadaju u stan gde nekolicina kriminalaca pakira ogromne svežnjeve dolara. U pucnjavi ginu svi kriminalci i Trevor predloži Rolandu da uzmu torbu s dva miliona dolara - to niko neće primetiti, nema svedoka. Roland odbije jer je on pošten i tako izazove gnev svog partnera koji u njega ispuca nekoliko metaka i torbu s dva miliona ubaci u kontejner sa smećem. Pozove pomoć i bolničare ali se iznenadi kada mu kažu da Roland nije mrtav. Kad sazna da će Roland preživeti, pokušava da ga ubije, ali Roland ipak uspeva da ubije njega i razotkrije zločin. Roland razočaran dočeka prerano penzionisanje, ali ga pozove prijatelj Konor Vels iz Teksasa, takođe bivši policajac, koji traži od njega da postane telohranitelj njegove kćerke Nikite. Njen život je u opasnosti jer Konorovi bivši partneri žele njegovo imanje na kojem se navodno nalazi neprocenjiv rudnik urana... Uloge: Stiven Sigal, Aron Šiver.

23.45 Superstar

Opasna romansa

Detektivka Karen Sisko nalazi se blizu zatvora na Floridi u isto vreme kada zatvorenik Džek Fol beži iz zatvora. Pre nego što uspe da reaguje, Džek i njegov partner Badi je razoružavaju i stavljaju u prtljažnik automobila. Džek joj se pridružuje kako ga policija ne bi primetila. Umesto ratobornog raspoloženja, među njima se razvija relativno prijateljski razgovor, pa čak i zaljubljenost. Ali čim joj se ukaže prilika, Karen beži od njih… Uloge: Dženifer Lopez, Džordž Kluni, Don Čidl, Ving Rejms.

22.20 RTS2

Pod zvezdama

Još otkad je bio dete, Jazid je imao jednu veliku strast, a to je pravljenje peciva. Odgajan u hraniteljskim porodicama i domovima za nezbrinutu decu, mladić želi da ostvari svoj san, da radi sa najslavnijim poslastičarima i da postane najbolji u poslu. Uloge: Marvan Amesker, Rijad Beloš, Lubna Abidar.