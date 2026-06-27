20.00 B92

Put oko sveta

Na svome putu oko sveta, Jovanča Micić, trgovac iz Jagodine, doživljava mnoge avanture i uzima učešće u događajima u zemljama u kojima boravi. U Pešti se fiktivno ženi, na Divljem zapadu je žrtva napada na poštanska kola i postaje šerif, zatim zarobljenik gusara, među kupcima devojaka na dvoru u Kini, u haremu u Persiji... i najzad trijumfalan povratak u Jagodinu. Uloge: Miodrag Petrović Čkalja, Dara Čalenić, Rade Marković.

16.10 RTS1

Boj na Kosovu

Srpski knez Lazar Hrebeljanović 1389. godine odbija da se pokori turskom sultanu Muratu, koji sa velikom vojskom nadire prema Srbiji, da bi preko nje nastavio da osvaja Evropu. Iako svestan da je slabiji, bez dovoljno opremljene vojske, knez Lazar odlučuje da mu se suprotstavi. Srpski velikaši su nejedinstveni. Većina je za borbu makar i po cenu poraza, ali neki se kolebaju. Sve što je za oružje sposobno upućuje se na Kosovo. Bitka na Kosovu, 1389. godine završena je bez pobednika - obe su vojske iskrvarile i posustale. Ginu i Lazar i Murat. Ali ipak, boj na Kosovu je dobijen - ne za srpsku državu koja je uskoro pala u turske ruke - već za Evropu, koju je telima svojih junaka spasila od prvog i najjačeg naleta turske najezde. Uloge: Miloš Žutić, Gorica Popović, Vojislav Brajović, Žarko Laušević, Ljuba Tadić, Branislav Lečić...

21.00 Cinemania

Čekaj me, ja sigurno neću doći

Alek je očajan jer ga je nakon trogodišnje veze ostavila Teodora. On pati, bezvoljan je, utučen, stalno pominje samoubistvo. Jednostavno, ne miri se sa tim da je veza gotova. Ima svakodnevne samosažaljevajuće seanse kod svog drugara Baneta. Uprkos Banetovim savetima, Alek i dalje zove Teodoru, koja se u međuvremenu zaljubila u Nemanju. Teodora, koliko god bila odlučna i čvrsta kada se viđa s Alekom, toliko je snishodljiva i bespomoćna kad provodi vreme s Nemanjom. Problem je u tome što se Nemanja nije zaljubio u nju, već u Marinu, nekoliko godina mlađu devojku. Nažalost, Marina nije zaljubljena u njega. Nju jako privlači Alekova „slovenska depresija“. Uloge: Miloš Samolov, Mirjana Karanović, Gordan Kičić, Milica Mihajlović, Branislav Trifunović, Vanja Ejdus, Petar Božović.