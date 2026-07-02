Na tržištu vlada optimizam zbog povećanih isporuka kroz Ormuski moreuz i pozitivnih signala iz indirektnih pregovora između Sjedinjenih Američkih Država i Irana.

Prema navodima američkog zvaničnika, kroz ovaj strateški plovni put trenutno prolazi više od 10 miliona barela sirove nafte dnevno, uz podršku američke vojske. Istovremeno, izvoz nafte iz Ujedinjenih Arapskih Emirata vraćen je na nivo pre izbijanja sukoba zahvaljujući alternativnim transportnim rutama.

Dodatni pritisak na cenu dolazi i iz Irana, čiji je izvoz premašio 40 miliona barela nakon ukidanja američke pomorske blokade. Istovremeno, Rusija beleži rekordne isporuke nafte, što je doprinelo rastu pomorskih zaliha na svetskom tržištu.

Trampova izjava podstakla investitore

Pozitivno raspoloženje među investitorima dodatno su podstakle izjave predsednika SAD Donalda Trampa, koji je ocenio da je ostvaren napredak u pregovorima sa Iranom. Katar je saopštio da bi naredna runda razgovora mogla da bude održana u najkraćem mogućem roku.

Uprkos tome, Teheran ostaje pri stavu da želi da zadrži pomorsku administrativnu kontrolu nad Ormuskim moreuzom, što i dalje predstavlja jedno od ključnih otvorenih pitanja u pregovorima.

(Trading Economics)

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