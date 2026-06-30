00.00 Prva

Kako uhvatiti neženju?

Frenk i Lindsi, su gosti koji su pozvani na venčanje, a zajedničko im je to da ne vole ništa živo, sve im smeta i ne podnose društvo drugih ljudi. Upravo će ta zajednička netrpeljivost postati ono što će ih približiti jedno drugom. Kako će sve završiti – velikom ljubavlju ili velikom svađom? Uloge: Vinona Rajder, Kianu Rivs

22.15 B92

Pretnja u etru

Voditelj preuzima poziv, gde nepoznata osoba u etru preti da će ubiti celu porodicu šoumena. Da bi spasio najmilije, radio voditelj će morati da igra igru preživljavanja i jedini način da pobedi je da otkrije identitet zločinca. Uloge: Mel Gibson, Vilijem Mozli.

22.00 Superstar

Nepobedivi 2

Bivši bokserski šampion – Džordž Čejmbers poznat po nadimku – Ledeni, ponovo završava u zatvoru, ali ovoga puta u Rusiji. Tokom boravka u Rusiji, Ledenog lažno optužuju za posedovanje narkotika, posle čega biva poslat iza rešetaka. U groznim zatvorskim uslovima i osuđenici i stražari na sve načine pokušavaju da ga primoraju na borbu sa lokalnim šampionom u kik-boksu Jurijem Bojkom. Ledeni odbija da se bori, pogotovo po njihovim pravilima, sve dok ne postane jasno da odlučujući o tome da li će da pristine na borbu ili ne, zapravo odlučuje o sopstvenom životu i smrti. Uloge: Majkl Džaj Vajt, Skot Adkins, Ben Kros.