Bio Crnogorac u kafiću i naručio kafu. Kelner mu uz kafu donese kašičicu. Crnogorac nije znao za šta služi i odnese je kod starešine u selo, i upita ga za šta služi. A ovaj mu odgovara:
• Baci to, avetinjo, zar ne vidiš da je to sjeme od lopate?
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Vic dana: Bio Crnogorac u kafiću i naručio kafu...
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Bio Crnogorac u kafiću i naručio kafu. Kelner mu uz kafu donese kašičicu. Crnogorac nije znao za šta služi i odnese je kod starešine u selo, i upita ga za šta služi. A ovaj mu odgovara:
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