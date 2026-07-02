Bio Crnogorac u kafiću i naručio kafu. Kelner mu uz kafu donese kašičicu. Crnogorac nije znao za šta služi i odnese je kod starešine u selo, i upita ga za šta služi. A ovaj mu odgovara:

• Baci to, avetinjo, zar ne vidiš da je to sjeme od lopate?



