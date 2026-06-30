Arena Premium 1

08.30  Fudbal prijateljske utakmice: Partizan – CSKA 1948

11.00  Fudbal FIFA SP: 1C-2F

13.15  Fudbal Goleada

13.30  Fudbal FIFA SP: 1E- 3A

15.30  Fudbal FIFA SP: 1F-2C

17.30  Fudbal Pregled dana 29.06

18.00  Fudbal FIFA SP: Studio

19.00  Fudbal FIFA SP: 2E - 2I

21.00  Fudbal FIFA SP: Studio

21.30  Fudbal FIFA SP: Iz drugog ugla

22.00  Priče iz gradova: Njujork - Nju Džersi

22.30  Fudbal FIFA SP: Studio

23.00  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: 1I - 3C

 

Arena Premium 2

04.00  Odbojka Liga Nacija: Belgija - Turska

06.00  Odbojka Liga Nacija: Srbija - SAD

08.00  Odbojka Liga Nacija: Francuska - Srbija

10.00  Košarka NBA G2: San Antonio - Njujork, finale

12.30  Odbojka SAD - Japan Liga Nacija

14.30  Odbojka Kanada - Brazil Liga Nacija

17.00  Fudbal prijateljske utakmice: Železničar – Volfsberger

19.00  Odbojka Iran - Kuba Liga Nacija

21.30  Atletika Doha Dijamantska liga

 

Eurosport 1

04.00 - 06.00 Snuker: Serija domaćih nacija, Open Severne Irske, finale

06.00  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 9

07.15  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 10

08.30  Endurance Auto Trke: 24h Le Mana, Trka

10.30  Magazin: Sailing SailGP, Racing on the Edge

11.00  Snuker: Šampionat Ujedinjenog Kraljevstva, finale

13.00  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 10

14.30  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 11

16.30  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 12

18.15  Magazin: Biciklizam

19.00  Sportsko penjanje: Svetska Serija, Prag, Boulder, muškarci, finale

20.00  Snuker: Šampionat Ujedinjenog Kraljevstva, finale

22.00  Magazin: Biciklizam

22.15  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 11

23.00  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 12