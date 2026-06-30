Arena Premium 1
08.30 Fudbal prijateljske utakmice: Partizan – CSKA 1948
11.00 Fudbal FIFA SP: 1C-2F
13.15 Fudbal Goleada
13.30 Fudbal FIFA SP: 1E- 3A
15.30 Fudbal FIFA SP: 1F-2C
17.30 Fudbal Pregled dana 29.06
18.00 Fudbal FIFA SP: Studio
19.00 Fudbal FIFA SP: 2E - 2I
21.00 Fudbal FIFA SP: Studio
21.30 Fudbal FIFA SP: Iz drugog ugla
22.00 Priče iz gradova: Njujork - Nju Džersi
22.30 Fudbal FIFA SP: Studio
23.00 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: 1I - 3C
Arena Premium 2
04.00 Odbojka Liga Nacija: Belgija - Turska
06.00 Odbojka Liga Nacija: Srbija - SAD
08.00 Odbojka Liga Nacija: Francuska - Srbija
10.00 Košarka NBA G2: San Antonio - Njujork, finale
12.30 Odbojka SAD - Japan Liga Nacija
14.30 Odbojka Kanada - Brazil Liga Nacija
17.00 Fudbal prijateljske utakmice: Železničar – Volfsberger
19.00 Odbojka Iran - Kuba Liga Nacija
21.30 Atletika Doha Dijamantska liga
Eurosport 1
04.00 - 06.00 Snuker: Serija domaćih nacija, Open Severne Irske, finale
06.00 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 9
07.15 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 10
08.30 Endurance Auto Trke: 24h Le Mana, Trka
10.30 Magazin: Sailing SailGP, Racing on the Edge
11.00 Snuker: Šampionat Ujedinjenog Kraljevstva, finale
13.00 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 10
14.30 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 11
16.30 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 12
18.15 Magazin: Biciklizam
19.00 Sportsko penjanje: Svetska Serija, Prag, Boulder, muškarci, finale
20.00 Snuker: Šampionat Ujedinjenog Kraljevstva, finale
22.00 Magazin: Biciklizam
22.15 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 11
23.00 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, muškarci, Etapa 12
Komentari (0)