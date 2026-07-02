Visoke letnje temperature mnogima otežavaju san, a spavaće sobe se tokom noći često pretvaraju u najtopliji deo doma. Iako se veliki broj ljudi oslanja na klima-uređaje, njihova dugotrajna upotreba može kod pojedinih osoba izazvati isušivanje sluznice i druge neprijatnosti.

Španski kardiolog Hoze Abeljan zato preporučuje nekoliko jednostavnih metoda koje mogu pomoći da se organizam prirodno rashladi i lakše utone u san. Njegovi saveti poslednjih meseci privukli su veliku pažnju na društvenim mrežama.

Ledeni tuš nije najbolje rešenje

Mnogi smatraju da će ih leden tuš brzo rashladiti, ali Abeljan upozorava da efekat može biti suprotan.

Kada telo dođe u kontakt sa veoma hladnom vodom, krvni sudovi se sužavaju kako bi organizam zadržao toplotu. Zbog toga se unutrašnja temperatura ne snižava onoliko koliko bi se očekivalo.

Umesto toga, preporučuje tuširanje mlakom vodom oko sat i po pre odlaska na spavanje. Takav tuš podstiče širenje krvnih sudova blizu površine kože, pa telo nakon izlaska iz kupatila lakše oslobađa višak toplote i prirodno se priprema za san.

Rashladite pulsne tačke

Jedan od najpoznatijih saveta ovog kardiologa jeste hlađenje takozvanih pulsnih tačaka – mesta na kojima se krvni sudovi nalaze najbliže površini kože.

Dovoljno je da hladnu, vlažnu krpu ili oblog stavite na:

vrat;

zglobove ruku;

prepone;

članke.

Na taj način hladi se krv koja prolazi kroz te delove tela, pa se osećaj svežine brzo širi organizmom.

Trik sa zamrznutim čarapama

Abeljan preporučuje i jednostavnu metodu koja je postala popularna na društvenim mrežama.

Pamučne čarape treba blago nakvasiti, ostaviti u zamrzivaču oko 20 minuta, a zatim ih obuti neposredno pre odlaska u krevet. Kod nekih ljudi ovaj trik može doprineti prijatnijem osećaju tokom uspavljivanja.

Isprobajte i "egipatsku metodu"

Još jedan savet podrazumeva blago prskanje posteljine vodom pomoću raspršivača.

Kako vlaga postepeno isparava sa tkanine, stvara se osećaj svežine koji može doprineti prijatnijem snu tokom toplih noći. Važno je da posteljina bude samo blago ovlažena, a ne natopljena.

Dobar san počinje tokom dana

Prema rečima španskog kardiologa, kvalitet sna ne zavisi samo od onoga što radimo pred odlazak u krevet.

On savetuje da se krevet koristi isključivo za spavanje ili odmor, kako bi mozak lakše povezao taj prostor sa snom.

Takođe preporučuje da se odmah nakon buđenja provedete neko vreme na prirodnom dnevnom svetlu, što pomaže regulaciji unutrašnjeg biološkog sata.

Redovna fizička aktivnost tokom dana takođe može doprineti kvalitetnijem snu, ali intenzivne treninge treba izbegavati u večernjim satima jer mogu dodatno razbuditi organizam i otežati uspavljivanje.

Kombinacijom ovih jednostavnih navika moguće je lakše podneti tropske noći, smanjiti osećaj vrućine i poboljšati kvalitet sna čak i bez neprekidnog rada klima-uređaja.