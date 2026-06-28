23.00 Prva

O Gringo

Veliki broj Brazilskih fudbalera postaju slavni igrajući za najpoznatije evropske klubove, a ovo je dokumentarni film o evropskom igraču, koji je postao najbolji igrač Brazila. Dejana Petkovića mnogi stručnjaci smatraju jednim od najvećih igrača svih vremena, čija fascinantna fudbalska karijera upravo doživljava kulminaciju. U 37. godini, sa klubom Flamengo, osvojio je šampionsku titulu i postao najbolji igrač Brazila. Ispred najpoznatijeg stadiona na svetu Marakane, ostavio je trag svojih stopala pored fudbalskih legendi kakvi su Pele, Ziko, Zagalo, Ronaldo, Ronaldinjo, Kaka, Adriano. Film prenosi doživljaje strastvenih fudbalskih navijača koji s ljubavlju i poštovanjem prate svaku utakmicu, svojim pozitivnim duhom stvaraju idealnu atmosferu tako fudbal čine najvažnijom sporednom stvari na svetu.

13.20 RTS1

Za stolom sa Apostolom

Gost Predrag Miki Manojlović. Zašto je gluma opasna? Kako je davno postao opsesija Paolu Mađeliju i ponovo se nedavno susreo sa njim, postajući Ser, narcisoidni glumac u velikoj predstavi „Garderober“? O saradnji sa najvećim svetskim pozorišnim rediteljem Piterom Brukom. O tome kako je odbio Stivena Spilberga i zašto mu niko iz Holivuda nije stavio konjsku glavu u krevet? Zbog čega nije dobio Zlatnu palmu za najbolju mušku ulogu u Kanu? Zašto nije morao da kuca ni na jedna vrata, jer su mu je svi otvarali.O Žan Luj Tretinjanu, Katrin Denev i Emaneulu Makronu, o francuskom filmu i svom francuskom poreklu. O tajnama glume koje su mu donele najznačajnije glavne uloge svetskih dramskih klasika, o rediteljima praške škole, o neraskidivom prijateljstvu sa Emirom Kusturicom... Zbog čega ga mnogi kritičari, kako prijatelji tako i neprijatelji, smatraju mističnijim od junaka koje je igrao? Zašto su ubili Paju Bakšiša i zbog čega ne igra komedije? Kako je napustio Atelje 212 i šokirao Miru Trailović? O pravu umetnika na slobodu mišljenja i ogromnoj pažnji koje izazivaju njegovi stavovi. Da li je Aleksandar Vučić za njega još uvek De Gol u odnosu na postojeću političku ponudu? O dubokim podelama u društvu. O demokratiji, politici i prijateljstvima. O strahu od letenja. Miki Manojlović - bard srpske i jugoslovenske glume, gost emisije „Za stolom sa Apostolom“. Nedelja na Prvom.

21.55 Superstar

Grad lopova

Dag Mekrej je kriminalac, koji se ne kaje zbog svojih dela. On je vođa grupe okorelih pljačkaša banaka, koji se ponose time što mogu da ukradu šta požele i prođu nekažnjeno. Kako nema ništa što bi ga obavezivalo, Dag se nikada nije plašio da li će izgubiti nekoga ko mu je blizak. Ali sve se menja prilikom poslednje pljačke, kada kao taoca uzimaju menadžera banke Keri Kisi. Iako su je pustili nepovređenu, Keri je svesna da pjačkaši znaju njeno ime i gde živi. Ali kada se susretne s Dagom, ona se oslobađa tenzije, ne znajući da je to isti čovek kojeg je samo par dana ranije uzeo za taoca. Uloge: Ben Aflek, Rebeka Hel.