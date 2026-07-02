U Fejsbuk grupi "Kuće na selu, prodaja do 10.000 €!" objavljen je oglas koji bi mogao da bude zanimljiv svima koji traže povoljnu nekretninu za renoviranje.

Jovana prodaje stariju kuću sa placem u selu Radošin, u opštini Svilajnac, po ceni od svega 5.000 evra.

Kako se vidi iz oglasa, reč je o kući kojoj je potrebna adaptacija, pa budući kupac treba da računa na dodatna ulaganja. Ipak, upravo zbog niske početne cene, ovo može biti dobra prilika za one koji žele da kuću urede po svom ukusu.

Na placu od četiri ara nalaze se i pomoćni objekti, a kuća ima struju. Velika prednost imanja su i dva bunara, što može biti korisno za održavanje dvorišta, bašte ili manje poljoprivredno domaćinstvo.

Nekretnina je smeštena u mirnom selu i pogodna je za one koji traže vikendicu, beg iz grada ili osnovu za seosko domaćinstvo.

Kada se skocka i renovira, ova kuća može postati prijatno mesto za odmor ili život na selu.

Cena je 5.000 evra.