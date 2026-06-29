Arena Premium 1
11.00 Fudbal, FIFA SP: Panama - Engleska
13.15 Goleada
13.30 Fudbal, FIFA SP: Kolumbija - Portugal
15.30 Fudbal, FIFA Svetsko prvenstvo: 2A-2B
17.30 Fudbal, FIFA SP: Pregled dana 28.06.
18.00 Fudbal, FIFA Svetsko prvenstvo: Studio
19.00 Fudbal, FIFA SP: 1C-2F
21.00 Fudbal: FIFA SP, Studio
21.30 Fudbal, FIFA SP: Iz drugog ugla
22.00 Fudbal, FIFA Svetsko prvenstvo: Studio
22.30 FIFA SP: 1E- 3A
00.30 Fudbal, Prijateljska: Crvena Zvezda - Slovan Bratislava
Arena Premium 2
10.00 Košarka, NBA G1: San Antonio- Njujork, finale
12.30 Odbojka, Liga Nacija: Iran - Kuba
14.30 Odbojka, Liga Nacija: Srbija - SAD
17.00 Sve prolazi, Zvezda traje: Ko je svetski šampion
17.30 Fudbal, Prijateljske utakmice: Crvena Zvezda - Slovan Bratislava
19.30 Košarka, Španska liga G5: Valensija - Barselona, finale
22.00 Atletika Dijamantska liga: Pariz
00.00 Odbojka, LN: Francuska - Japan
02.00 Odbojka, LN: Kanada – Brazil
Eurosport 1
04.00 Endurance Auto Trke: 24h Le Mana, Trka
06.00 Biciklizam: Nacionalni šampionat Francuske, La Tour du Pin, žene, Elite Drumska trka
07.15 Biciklizam: Nacionalni šampionat Francuske, La Tour du Pin, Muškarci, Elite Drumska trka
08.30 BMX: Šampionat Evrope, Sarians, Trke
09.30 Motokros: Portugal, MX2, Trka 2
10.00 Motokros: Portugal, MXGP, Trka 1
10.30 Motokros: Portugal, MXGP, Trka 2
11.00 Snuker: Serija domaćih nacija, Open Severne Irske, finale
13.00 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, Muškarci, Etapa 9
15.30 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, Muškarci, Etapa 10
18.30 Magazin: Sailing SailGP, Racing on the Edge
19.00 Sportsko penjanje: Svetska Serija, Prag, Boulder, žene, finale
20.00 Powerlifting: World Classic Championship, Druskininkai
21.00 Snuker: Serija domaćih nacija, Open Severne Irske, finale
22.00 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, Muškarci, Etapa 9
23.00 Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, Muškarci, Etapa 10
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