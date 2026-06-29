Arena Premium 1

11.00  Fudbal, FIFA SP: Panama - Engleska

13.15  Goleada

13.30  Fudbal, FIFA SP: Kolumbija - Portugal

15.30  Fudbal, FIFA Svetsko prvenstvo: 2A-2B

17.30  Fudbal, FIFA SP: Pregled dana 28.06.

18.00  Fudbal, FIFA Svetsko prvenstvo: Studio

19.00  Fudbal, FIFA SP: 1C-2F

21.00  Fudbal: FIFA SP, Studio

21.30  Fudbal, FIFA SP: Iz drugog ugla

22.00  Fudbal, FIFA Svetsko prvenstvo: Studio

22.30  FIFA SP: 1E- 3A

00.30  Fudbal, Prijateljska: Crvena Zvezda - Slovan Bratislava

 

Arena Premium 2

10.00  Košarka, NBA G1: San Antonio- Njujork, finale

12.30  Odbojka, Liga Nacija: Iran - Kuba

14.30  Odbojka, Liga Nacija: Srbija - SAD

17.00  Sve prolazi, Zvezda traje: Ko je svetski šampion

17.30  Fudbal, Prijateljske utakmice: Crvena Zvezda - Slovan Bratislava

19.30  Košarka, Španska liga G5: Valensija - Barselona, finale

22.00  Atletika Dijamantska liga: Pariz

00.00  Odbojka, LN: Francuska - Japan

02.00  Odbojka, LN: Kanada – Brazil

 

Eurosport 1

04.00  Endurance Auto Trke: 24h Le Mana, Trka

06.00  Biciklizam: Nacionalni šampionat Francuske, La Tour du Pin, žene, Elite Drumska trka

07.15  Biciklizam: Nacionalni šampionat Francuske, La Tour du Pin, Muškarci, Elite Drumska trka

08.30  BMX: Šampionat Evrope, Sarians, Trke

09.30  Motokros: Portugal, MX2, Trka 2

10.00  Motokros: Portugal, MXGP, Trka 1

10.30  Motokros: Portugal, MXGP, Trka 2

11.00  Snuker: Serija domaćih nacija, Open Severne Irske, finale

13.00  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, Muškarci, Etapa 9

15.30  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, Muškarci, Etapa 10

18.30  Magazin: Sailing SailGP, Racing on the Edge

19.00  Sportsko penjanje: Svetska Serija, Prag, Boulder, žene, finale

20.00  Powerlifting: World Classic Championship, Druskininkai

21.00  Snuker: Serija domaćih nacija, Open Severne Irske, finale

22.00  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, Muškarci, Etapa 9

23.00  Biciklizam: Svetska turneja, Tour de France, Muškarci, Etapa 10