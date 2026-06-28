Arena Premium 1
08.30 Fudbal FIFA SP: Panama - Engleska
10.30 Fudbal Pregled dana 27.06
11.00 Fudbal FIFA SP: DR Kongo - Uzbekistan
13.00 1 na 1
13.30 Fudbal FIFA SP: Alžir - Austrija
15.30 Fudbal FIFA SP: Jordan - Argentina
18.00 Fudbal FIFA SP: Kolumbija - Portugal
20.00 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Studio
21.00 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: 2A-2B
23.00 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Studio
00.00 Odbojka Liga Nacija: Srbija – SAD
Arena Premium 2
06.00 Basket FIBA 3x3 World Tour Ulaanbaatar, grupna faza
09.00 Basket FIBA 3x3 World Tour Ulaanbaatar, četvrtfinala
11.30 Basket FIBA 3x3 World Tour Ulaanbaatar, polufinala i finala
13.30 Odbojka Liga Nacija: Iran - Kuba
16.30 Odbojka Liga Nacija: Belgija - Turska
18.30 Košarka Španska liga G4: Barselona - Valensija, finale
20.30 Odbojka Liga Nacija: Srbija - SAD
22.30 Atletika Dijamantska liga: Pariz
Eurosport 1
04.30 Sportsko penjanje: Svetska Serija, Prag, Boulder, žene, finale
06.00 Biciklizam: Nacionalni šampionat Francuske, La Tour du Pin, žene, Elite Drumska trka
07.15 MX: Šampionat Evrope, Sarians, Trke
08.30 Snuker: Šefild, finale, Šon Marfi - Wu Yize
10.30 Sportsko penjanje: Svetska Serija, Prag, Lead, muškarci i žene, finale
12.00 iciklizam: Nacionalni šampionat Francuske, La Tour du Pin, žene, Elite Drumska trka
13.00 Biciklizam: Nacionalno prvenstvo Španije, žene, Elite Drumska trka
13.30 Biciklizam: Nacionalno prvenstvo Španije, Muškarci, Elite Drumska trka
15.15 Biciklizam: Nacionalni šampionat Francuske, La Tour du Pin, Muškarci, Elite Drumska trka
17.15 Biciklizam: Nacionalni šampionat Francuske, La Tour du Pin, žene, Elite Drumska trka
18.30 Snuker: Šefild, finale, Šon Marfi - Wu Yize
20.00 Biciklizam: Nacionalno prvenstvo Španije, Muškarci, Elite Drumska trka
21.00 Biciklizam: Nacionalni šampionat Francuske, La Tour du Pin, Muškarci, Elite Drumska trka
22.00 Motokros: Portugal, MX2, Trka 1
22.30 Motokros: Portugal, MX2, Trka 2
23.00 Motokros: Portugal, MXGP, Trka 1
23.30 Motokros: Portugal, MXGP, Trka 2
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