Arena Premium 1

08.30  Fudbal FIFA SP: Panama - Engleska

10.30  Fudbal Pregled dana 27.06

11.00  Fudbal FIFA SP: DR Kongo - Uzbekistan

13.00  1 na 1

13.30  Fudbal FIFA SP: Alžir - Austrija

15.30  Fudbal FIFA SP: Jordan - Argentina

18.00  Fudbal FIFA SP: Kolumbija - Portugal

20.00  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Studio

21.00  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: 2A-2B

23.00  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Studio

00.00  Odbojka Liga Nacija: Srbija – SAD

 

Arena Premium 2

06.00  Basket FIBA 3x3 World Tour Ulaanbaatar, grupna faza

09.00  Basket FIBA 3x3 World Tour Ulaanbaatar, četvrtfinala

11.30  Basket FIBA 3x3 World Tour Ulaanbaatar, polufinala i finala

13.30  Odbojka Liga Nacija: Iran - Kuba

16.30  Odbojka Liga Nacija: Belgija - Turska

18.30  Košarka Španska liga G4: Barselona - Valensija, finale

20.30  Odbojka Liga Nacija: Srbija - SAD

22.30  Atletika Dijamantska liga: Pariz

 

Eurosport 1

04.30  Sportsko penjanje: Svetska Serija, Prag, Boulder, žene, finale

06.00  Biciklizam: Nacionalni šampionat Francuske, La Tour du Pin, žene, Elite Drumska trka

07.15  MX: Šampionat Evrope, Sarians, Trke

08.30  Snuker: Šefild, finale, Šon Marfi - Wu Yize

10.30  Sportsko penjanje: Svetska Serija, Prag, Lead, muškarci i  žene, finale

12.00  iciklizam: Nacionalni šampionat Francuske, La Tour du Pin, žene, Elite Drumska trka

13.00  Biciklizam: Nacionalno prvenstvo Španije, žene, Elite Drumska trka

13.30  Biciklizam: Nacionalno prvenstvo Španije, Muškarci, Elite Drumska trka

15.15  Biciklizam: Nacionalni šampionat Francuske, La Tour du Pin, Muškarci, Elite Drumska trka

17.15  Biciklizam: Nacionalni šampionat Francuske, La Tour du Pin, žene, Elite Drumska trka

18.30  Snuker: Šefild, finale, Šon Marfi - Wu Yize

20.00  Biciklizam: Nacionalno prvenstvo Španije, Muškarci, Elite Drumska trka

21.00  Biciklizam: Nacionalni šampionat Francuske, La Tour du Pin, Muškarci, Elite Drumska trka

22.00  Motokros: Portugal, MX2, Trka 1

22.30  Motokros: Portugal, MX2, Trka 2

23.00  Motokros: Portugal, MXGP, Trka 1

23.30  Motokros: Portugal, MXGP, Trka 2