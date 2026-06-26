Arena Premium 1

06.00  Fudbal  FIFA Svetsko prvenstvo: Kurasao - Obala Slonovače

08.30  Fudbal  FIFA Svetsko prvenstvo: Japan – Švedska

11.00  Priče iz gradova: Boston

11.30  Fudbal  FIFA Svetsko prvenstvo: Tunis – Holandija

13.30  Fudbal  FIFA Svetsko prvenstvo: Paragvaj – Australija

18.00  Fudbal  FIFA Svetsko prvenstvo: Ekvador – Nemačka

20.00  Fudbal  FIFA Svetsko prvenstvo: Studio

21.00  Fudbal  FIFA Svetsko prvenstvo: Norveška – Francuska

23.00  Fudbal  FIFA Svetsko prvenstvo: Studio

02.00  Fudbal  FIFA Svetsko prvenstvo: Urugvaj – Španija

05.00  Fudbal  FIFA Svetsko prvenstvo: Novi Zeland – Belgija

 

Arena Premium 2

06.00  Odbojka Liga Nacija: Iran – SAD

08.00  Odbojka Liga Nacija: Kina – Belgija

10.30  Odbojka Liga Nacija: Francsuka – Kuba

14.30  Odbojka Liga Nacija: Poljska – Turska

16.30  Odbojka Liga Nacija: Kina – Argentina

18.30  Odbojka Liga Nacija: Slovenija – Bugarska

21.00  Fudbal  FIFA Svetsko prvenstvo: Senegal – Irak

23.30  Košarka Španska liga G4: Barselona - Valensija, finale

02.00  Fudbal  FIFA Svetsko prvenstvo: Zelenortska Ostrva - Saudijska Arabija

05.00  Fudbal  FIFA Svetsko prvenstvo: Egipat – Iran

 

Eurosport1

04.30  Endurance Auto Trke: 24h Le Mana, Trka

06.00  Brdski biciklizam: Svetski kup, Lencerhajde, XC Kratke staze

06.30  Brdski biciklizam: Svetski kup, Lencerhajde, XC Kratke staze

07.00  Brdski biciklizam: Svetski kup, Lencerhajde, Spust, Elite  žene

07.45  Brdski biciklizam: Svetski kup, Lencerhajde, Spust, Elite

08.30  Biciklizam: Điro d’Italija, Muškarci, U23, Pregled

09.30  Endurance Auto Trke: 24h Le Mana, Trka

12.00  Snuker: World Open, finale, Roni O'Saliven - Thepchaiya Un-Nooh

14.00  Magazin: Biciklizam, Cycling Show

14.30  Magazin: Biciklizam, Cycling Show

15.00  Brdski biciklizam: Svetski kup, Lencerhajde, XC Olympic, Elite

16.00  Brdski biciklizam: Svetski kup, Lencerhajde, XC Olympic, Elite

17.30  Biciklizam: Điro d’Italija,

18.30  Endurance Auto Trke: 24h Le Mana, Trka

20.00  Snuker: World Open, finale, Roni O'Saliven - Thepchaiya Un-Nooh

22.00  Brdski biciklizam: Svetski kup, Lencerhajde, XC Olympic, Elite

23.00  Brdski biciklizam: Svetski kup, Lencerhajde, XC Olympic, Elite