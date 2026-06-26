Arena Premium 1
06.00 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Kurasao - Obala Slonovače
08.30 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Japan – Švedska
11.00 Priče iz gradova: Boston
11.30 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Tunis – Holandija
13.30 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Paragvaj – Australija
18.00 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Ekvador – Nemačka
20.00 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Studio
21.00 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Norveška – Francuska
23.00 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Studio
02.00 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Urugvaj – Španija
05.00 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Novi Zeland – Belgija
Arena Premium 2
06.00 Odbojka Liga Nacija: Iran – SAD
08.00 Odbojka Liga Nacija: Kina – Belgija
10.30 Odbojka Liga Nacija: Francsuka – Kuba
14.30 Odbojka Liga Nacija: Poljska – Turska
16.30 Odbojka Liga Nacija: Kina – Argentina
18.30 Odbojka Liga Nacija: Slovenija – Bugarska
21.00 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Senegal – Irak
23.30 Košarka Španska liga G4: Barselona - Valensija, finale
02.00 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Zelenortska Ostrva - Saudijska Arabija
05.00 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Egipat – Iran
Eurosport1
04.30 Endurance Auto Trke: 24h Le Mana, Trka
06.00 Brdski biciklizam: Svetski kup, Lencerhajde, XC Kratke staze
06.30 Brdski biciklizam: Svetski kup, Lencerhajde, XC Kratke staze
07.00 Brdski biciklizam: Svetski kup, Lencerhajde, Spust, Elite žene
07.45 Brdski biciklizam: Svetski kup, Lencerhajde, Spust, Elite
08.30 Biciklizam: Điro d’Italija, Muškarci, U23, Pregled
09.30 Endurance Auto Trke: 24h Le Mana, Trka
12.00 Snuker: World Open, finale, Roni O'Saliven - Thepchaiya Un-Nooh
14.00 Magazin: Biciklizam, Cycling Show
14.30 Magazin: Biciklizam, Cycling Show
15.00 Brdski biciklizam: Svetski kup, Lencerhajde, XC Olympic, Elite
16.00 Brdski biciklizam: Svetski kup, Lencerhajde, XC Olympic, Elite
17.30 Biciklizam: Điro d’Italija,
18.30 Endurance Auto Trke: 24h Le Mana, Trka
20.00 Snuker: World Open, finale, Roni O'Saliven - Thepchaiya Un-Nooh
22.00 Brdski biciklizam: Svetski kup, Lencerhajde, XC Olympic, Elite
23.00 Brdski biciklizam: Svetski kup, Lencerhajde, XC Olympic, Elite
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