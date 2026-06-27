RTS1

05.55 Jutarnji program

06.00 Vesti

08.00 Jutarnji dnevnik

08.30 Jutarnji program

09.00 Šarenica

11.00 Zora, ebu program za decu

11.15 Tomini zvuci i igre, ebu program za decu

11.30 Portreti epoha

12.00 Dnevnik

12.30 Svet.Uživo

13.30 Put pobednika

14.10 TV lica… kao sav normalan svet

15.00 Vesti

15.20 Otmica, igrana serija

16.10 Boj na Kosovu, film

18.30 Kvadratura kruga

19.00 Slagalica, kviz

19.20 Vreme

19.30 Dnevnik

20.05 Područje bez signala, igrana serija

21.00 Superpotera, kviz

22.05 Jedan svet – Jedna igra, sportski program

23.50 Fudbal: SP, Hrvatska – Gana, prenos

01.10 Vesti

01.20 Boj na Kosovu, film

02.50 Dnevnik

03.25 Fudbal: SP, Hrvatska – Gana

Najava

Fudbal: SP, Hrvatska – Gana 23.50 RTS1

Odlučujući duel za obe selekcije. Doduše Gana već ima četiri boda, ali ni to ne garantuje plasman među 32 najbolje selekcije sveta. Zbog toga će Gana pokušati da ponovi igru kao protiv Engleske i osvoji bod. Sa druge strane su Hrvati, koji ako izgube, pakuju kofere za povratak kući. Očekuje se velika borba na stadionu u Filadelfiji, jer će Hrvati napadati, a Gani je dovoljan i bod. Teško je reći ko je favorit, jer i jedni i drugi imaju iskusne igrače, ali i one mlađe, kojima je ovo prvo veliko međunarodno takmičenje. Komentator je Predrag Strajnić

RTS2

06.05 Verski kalendar

06.15 Datum

06.20 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

06.25 Koncert za dobro jutro

07.30 Slagalica

08.00 Muzej Aha

08.15 Ti si čudo

08.30 Porodica u divljini

09.00 Na slovo na slovo

09.30 Pustolov (2007)

10.00 Dobro je, dobro je znati:..

10.30 Arhiv.doc

11.30 Magazin Srbija na vezi

12.10 Dozvolite…

12.40 Mesto za nas

13.35 Košarka (u -17): SP Australija – Srbija, prenos

16.05 Fudbal SP: Norveška - Francuska, snimak

18.10 Puls prirode

18.45 Velika iluzija

19.15 Festival na RTS: Arsa, film

21.15 90 godina Narodnog orkestra RTS – koncert u MTS dvorani

22.10 Na nišanu, serija

23.00 TV Teatar: Cirkus – mesec srpskih savremenih drama „Paradoks“

00.30 Veče sećanja na Đorđa Marjanovića

02.00 Košarka (u 17): SP Australija – Srbija

03.00 Studio znanja

03.55 Ekologeri

Najava

Arsa 19.15 RTS2

Osamnaestogodišnja Arsa živi na ostrvu-prirodnom rezervatu. Dane provodi skupljajući otpad koji donosi more i pretvara ga u nove kreacije inspirisane očevim skulpturama. Uloge: Gala Zohar Martinuči, Đakopo Olmo Antinori, Đovani Kanata.

PINK

05.30 Novo vikend jutro, jutarnji program

13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program

13.30 Elita - uživo, rijaliti šou

14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program

15.30 Elita - uživo, rijaliti šou

17.00 Magazin In, autorka i voditeljka Sanja Marinković

18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program

19.30 Klopka ljubavi, igrana serija

21.00 Pinkove zvezde, muzički program

00.00 Elita – nominacije, rijaliti šou

Najava

Magazin In 17.00 Pink

Autorka i voditeljka Sanja Marinković u emisiji sa gostima obrađuje teme koje se tiču modernog društva i odnosa među polovima.

PRVA

06.00 Pobednik

06.25 Ekskluziv

06.50 Plodovi

07.55 Jutro, jutarnji program

12.00 Žikina Šarenica, autor i voditelj Živorad Nikolić

15.15 Prva uživo

18.00 Vesti, informativni program

18.50 Prva uživo - nastavak emisije

20.00 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, gomaća digrana serija

21.00 Radna akcija sa Tamarom, autorka i voditeljka Tamara Grujić

22.30 Čileanci, dokumentarni film

00.15 Ekskluziv

00.45 Glam i Drama

01.45 Pobednik

02.15 Eksploziv

02.45 Radna akcija sa Tamarom

03.45 Pogodi cenu tačno, kviz

Najava

Prva uživo 15.15 Prva

Današnje izdanje emisije „Prva uživo“ u studiju Prve televizije vodi naša urednica i voditeljka Marija Savić. Uživo iz centra Beograda pratite događaj „Srbija jedna porodica“. Gledaoci Prve televizije videće direktne prenose obraćanja predsedika Republike Srbije Aleksandra Vučića i drugih zvaničnika. Uključenja u studio odvijaće se iz minuta u minut. Ne propustite ni jednu važnu vest uz naše reportere na licu mesta i goste u studiju.

B92

06.00 Štoperica, kviz

07.00 Sinđelići, domća igrana serija

08.00 Plodno i rodno

09.30 U kuhinji sa tečom

10.00 Slatkara

10.30 Paramparčad, igrana serija

11.30 Paramparčad, igrana serija

12.30 U kuhinji sa tečom

13.00 Prva klasa

13.30 Pričam danju pevam noću

14.30 U tuđoj koži

15.30 B92 sportski pregled

16.00 Vesti B92, informativni program

16.30 Automoto šou

17.15 Sa Žikom po Srbiji

18.00 7 dana: Šargarepa šou

19.00 Crni Gruja, domaća igrana serija

20.00 Put oko sveta, igrani film

22.00 48 sati svadba

23.00 U tuđoj koži

00.00 Aviondžije, domaća igrana serija

02.00 Hotel Balkan, igrana serija

Najava

Prva klasa 13.00 B92

Prvi put, kamere emisije „Prva klasa“ ulaze u vilu Harisa Džinovića na Senjaku. U atmosferi koja više liči na druženje prijatelja nego na televizijski intervju, Haris Džinović otvara vrata svog doma i iskreno govori o detinjstvu, porodici, karijeri, emocijama i životu daleko od reflektora. Iskren razgovor sa ovom regionalnom zvezdom vodila je Dragana Radosavljević.

STB

06.10 Zagrljaj prirode

07.07 Inovacija za početnike

07.35 Nepoznate priče prirode

09.05 Srcem kroz Srbiju

10.07 Bez garda sa Ivanom Vučićević

11.07 Focus radio Ritam nedelje

12.05 TV Šopingmanija

13.07 Zdravlje i vi

14.00 Frankenšou

14.25 Biljana za vas

16.10 Profil

17.10 Subotom u 5

20.10 Srpski spomenici

20.35 Kranovi Srbije

21.10 Predvideti nepredvidivo

22.10 Subotom u 5

00.10 Noćni progam

Najava

Profil 16.10 STB

U serijalu Profil donosimo priče ljudi koji oblikuju svakodnevicu svojih zajednica – predsednika opština i gradova širom Srbije.

RTV1

06.10 Romske pesme i Amen Ađes

07.00 TV šifonjer

07.30 As nad asovima

08.25 Dobro jutro, Lenjivci!

10.00 Vesti

10.05 Avanture Banetove Leteće gitare

10.30 Priče od kojih se raste

11.00 Signali

11.52 Hiljadu reči

12.00 Vesti za osobe sa oštećenim sluhom

12.05 Akademac

12.30 Srcem kroz Srbiju

13.15 Koncert kod RTV sata

13.45 Moja priča

14.10 Petkazanje

15.05 Leto za velike stvari, igrani film

17.00 TV dnevnik

17.30 Tri note

18.00 Čari ribolova

18.30 Sa druge strane

19.00 Sportski objektiv

19.30 TV dnevnik

20.05 Audicija, igrani film

21.45 Tv šifonjer

22.00 Vojvođanski dnevnik

22.30 Prijatelji zauvek

23.17 Grad bez pravila, igrana serija

00.04 Moja priča

00.29 Tri note

00.54 Sa druge strane

01.19 Koncert kod RTV sata

01.44 Srcem kroz Srbiju

02.29 Priče od kojih se raste

Najava

Leto za velike stvari 15.05 RTV1

Godinu dana nakon smrti svog muža, majka tinejdžerke Lejn se udaje za drugog čoveka. Da li će joj nova okolina pomoći da se pomiri sa smrću svog oca i pronađe mir?

RTV Pančevo

06.35 Buna ziua

07.05 Bugarske ruže

07.35 Makedonski ubavini

08.00 Po vašem izboru

10.10 Podvizi

12.10 Deca su ukras sveta

13.00 Komnet Srbija

13.35 Zdravlje nacije

14.30 Uključenje u program TV Informera

16.00 Velike vesti

16.35 Intervju

17.20 Veze

18.00 Vrata do vrata

19.00 Velike vesti

19.35 Bohemska rapsodija

20.30 Uključenje u program TV Informera

21.00 Kroz vihor vremena

21.30 TV atelje

22.00 Velike vesti

22.35 Vrata do vrata

23.10 Po vašem izboru

00.35 Deca su ukras sveta

Najava

Vrata do vrata 18.00 Pančevo

U zgradi koja se nalazi blizu negde nas, žive komšije koje se razumeju, vole, podsmevaju, šale, plaču i smeju, udvaraju i zavide jedni drugima tj. jednom rečju žive.

Happy

05.30 Vesti

05.50 Razbuđivanje

08.50 Vesti

09.00 Novi život

09.50 Vesti

10.00 Radio Happy

12.50 Vesti

13.00 Ljubavne priče

14.00 Telemaster 1

14.30 1 na 1, kviz

15.00 Raspevana subota

16.30 Telemaster 2

17.05 Naslovna strana, kviz

17.43 Žena, igrana serija

18.23 Crvene ruže, igrana serija

19.05 Porodične tajne, igrana serija

20.00 Aktuelnosti

23.00 Žena, igrana serija

23.45 Crvene ruže, igrana serija

00.25 Porodične tajne, igrana serija

01.05 Savetnik

01.28 Naslovna strana, kviz

02.03 1 na 1, kviz

02.33 Aktuelnosti

Najava

Crvene ruže 18.23 Happy

Serija „Crvene ruže“ prati sudbinu Merjem, žene koja pripada zatvorenoj islamskoj sekti i koja je udata još kao devojčica od 14 godina.

SUPERSTAR

06.40 Besa, domaća igrana serija

07.50 Besa, domaća igrana serija

08.45 Sedmorica veličanstvenih, igrani film

11.05 Sedmorica veličanstvenih, igrani film

13.20 Krid: Rađanje legende, igrani film

15.35 Krid 2, igrani film

17.50 Krid 3, igrani film

20.00 12 reči, domaća igrana serija

21.00 12 reči, domaća igrana serija

22.00 Računovođa, igrani film

00.20 Pisma sa Ivo Džime, igrani film

Najava

Krid: Rađanje legende 13.20 Superstar

Adonis Džonson je vanbračni sin pokojnog svetskog šampiona u teškoj kategoriji Apola Krida, koji je preminuo pre nego što se Adonis rodio.

Prva Plus

05.45 Hotel, serija

06.19 Radna akcija sa Tamarom

08.35 Andrija i Andelka, serija

09.05 Reci 8

10.00 Hotel, serija

10.40 Andrija i Andelka, igrana serija

11.40 Popadija, igrana serija

16.15 Hotel, igrana serija

17.00 Reci 8

17.50 Radna akcija sa Tamarom

23.00 Dvostruka igra, igrani film

00.55 Urgentni centar, igrana serija

Blic TV

07.30 Jutro na Blic

10.30 Kakav deda, takav unuk, igrani film

12.15 Balkanski špijun, film

14.10 Metar moga sela

14.40 Na terapiji

16.00 Šou Stoperka - Goca Tržan

17.00 Specijalna emisija

21.00 Šeherezada, igrana serija

21.50 Šeherezada, igrana serija

22.45 Lepa sela lepo gore, igrani film

UNA TV

09.50 Esmeralda, igrana serija

10.45 Zabranjena ljubav, serija

11.35 Loša učiteljica, igrani film

13.20 Ja, Zlatan, film

15.05 SportUna

16.10 Iz Afrike s ljubavlju, film

18.30 Una dan

19.00 Mućke, serija

19.30 Esmeralda, igrana serija

20.25 Zabranjena ljubav, serija

21.25 Ljudi u crnom, igrani film

23.20 Pritajeno zlo: Život posle smrti, igrani film

HYPE TV

07.00 Tech Lifestyle

08.00 Aviondžije, igrana serija

10.00 ABS šou

11.00 Sveštenikova deca, igrani film

13.00 Dani slave, igrani film

15.00 Sada i ovde; gost - Biljana Ćulafić

17.00 Otpisani, igrani film

19.00 Alapače, igrana serija

19.30 Alapače, igrana serija

20.00 Mobil auto

21.00 Pretres, gost - Šeki Turković

22.15 Hype intervju - Biljana Obradović

23.00 Narodni heroj Ljiljan Vidić, igrani film

01.00 Aviondžije, igrana serija

Cinemania

09.25 Sijaj sijaj srećna zvezdo, film

10.55 Jezero divljih gusaka, film

12.45 Mumini na rivijeri, film

14.00 Vreli dani u Alabami, film

16.05 Sedam i po, igrani film

17.55 Legenda o usamljenom rendžeru, film

19.30 Plaćenik, film

21.00 Čekaj me ja sigurno neću doći, igrani film

22.35 Projekat A2, igrani film

00.15 Pod sumnjom, igrani film

Newsmax Balkans

06.30 Prozori Balkana

07.00 Naša priča

09.30 Tražim reč

11.00 Avantura Balkan

12.00 Presek

12.30 Top story

13.00 Kadrovi vremena

13.30 Stav dana

14.10 Perspektiva

15.00 Presek

15.30 Tražim reč

17.30 Stav regiona Podgorica

18.00 Presek

19.00 Stav nedelje

19.30 Stav dana

20.00 Presek plus

21.00 Puls planete

22.00 Sinteza

24 kitchen

12.00 Džejmijev vrhunski roštilj

13.00 Gijomov francuski Atlantik

14.00 Džejson Aterton

16.00 Primož Dolničar: blago iz tegle

17.00 Na Šerifin način

18.00 Pecite sa Akisom

19.00 Ejnsli: Hrana koju volimo

20.00 Đinovo bekstvo u Italiju

21.00 Patina meksička jela

22.00 Gurman za svaki dan: Slatkiši

Star Movies

02.25 Odbegli porotnik, igrani film

04.30 Prljavi ples, igrani film

06.00 Pingvini moga tate, igrani film

07.50 Tristan i Izolda, igrani film

10.20 Matriks 2, igrani film

13.20 Džuli i Džulija, igrani film

16.00 Knjiga života, igrani film

18.00 Anastasija, igrani film

20.00 Nešto najslađe, igrani film

22.00 Čovek godine, igrani film

Star Life

07.35 Vatrogasna stanica 19

09.25 911

12.05 Ljubavni terapeut

13.45 Odmaralište

14.20 Darma i Greg

14.50 Darma i Greg

15.15 Darma i Greg

15.45 Darma i Greg

16.10 Darma i Greg

16.35 Darma i Greg

17.05 Uvod u anatomiju

18.00 Uvod u anatomiju

19.00 Uvod u anatomiju

20.00 Beba Bridžit Džouns, film

22.40 911