RTS1
05.55 Jutarnji program
06.00 Vesti
08.00 Jutarnji dnevnik
08.30 Jutarnji program
09.00 Šarenica
11.00 Zora, ebu program za decu
11.15 Tomini zvuci i igre, ebu program za decu
11.30 Portreti epoha
12.00 Dnevnik
12.30 Svet.Uživo
13.30 Put pobednika
14.10 TV lica… kao sav normalan svet
15.00 Vesti
15.20 Otmica, igrana serija
16.10 Boj na Kosovu, film
18.30 Kvadratura kruga
19.00 Slagalica, kviz
19.20 Vreme
19.30 Dnevnik
20.05 Područje bez signala, igrana serija
21.00 Superpotera, kviz
22.05 Jedan svet – Jedna igra, sportski program
23.50 Fudbal: SP, Hrvatska – Gana, prenos
01.10 Vesti
01.20 Boj na Kosovu, film
02.50 Dnevnik
03.25 Fudbal: SP, Hrvatska – Gana
Najava
Fudbal: SP, Hrvatska – Gana 23.50 RTS1
Odlučujući duel za obe selekcije. Doduše Gana već ima četiri boda, ali ni to ne garantuje plasman među 32 najbolje selekcije sveta. Zbog toga će Gana pokušati da ponovi igru kao protiv Engleske i osvoji bod. Sa druge strane su Hrvati, koji ako izgube, pakuju kofere za povratak kući. Očekuje se velika borba na stadionu u Filadelfiji, jer će Hrvati napadati, a Gani je dovoljan i bod. Teško je reći ko je favorit, jer i jedni i drugi imaju iskusne igrače, ali i one mlađe, kojima je ovo prvo veliko međunarodno takmičenje. Komentator je Predrag Strajnić
RTS2
06.05 Verski kalendar
06.15 Datum
06.20 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
06.25 Koncert za dobro jutro
07.30 Slagalica
08.00 Muzej Aha
08.15 Ti si čudo
08.30 Porodica u divljini
09.00 Na slovo na slovo
09.30 Pustolov (2007)
10.00 Dobro je, dobro je znati:..
10.30 Arhiv.doc
11.30 Magazin Srbija na vezi
12.10 Dozvolite…
12.40 Mesto za nas
13.35 Košarka (u -17): SP Australija – Srbija, prenos
16.05 Fudbal SP: Norveška - Francuska, snimak
18.10 Puls prirode
18.45 Velika iluzija
19.15 Festival na RTS: Arsa, film
21.15 90 godina Narodnog orkestra RTS – koncert u MTS dvorani
22.10 Na nišanu, serija
23.00 TV Teatar: Cirkus – mesec srpskih savremenih drama „Paradoks“
00.30 Veče sećanja na Đorđa Marjanovića
02.00 Košarka (u 17): SP Australija – Srbija
03.00 Studio znanja
03.55 Ekologeri
Najava
Arsa 19.15 RTS2
Osamnaestogodišnja Arsa živi na ostrvu-prirodnom rezervatu. Dane provodi skupljajući otpad koji donosi more i pretvara ga u nove kreacije inspirisane očevim skulpturama. Uloge: Gala Zohar Martinuči, Đakopo Olmo Antinori, Đovani Kanata.
PINK
05.30 Novo vikend jutro, jutarnji program
13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program
13.30 Elita - uživo, rijaliti šou
14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program
15.30 Elita - uživo, rijaliti šou
17.00 Magazin In, autorka i voditeljka Sanja Marinković
18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program
19.30 Klopka ljubavi, igrana serija
21.00 Pinkove zvezde, muzički program
00.00 Elita – nominacije, rijaliti šou
Najava
Magazin In 17.00 Pink
Autorka i voditeljka Sanja Marinković u emisiji sa gostima obrađuje teme koje se tiču modernog društva i odnosa među polovima.
PRVA
06.00 Pobednik
06.25 Ekskluziv
06.50 Plodovi
07.55 Jutro, jutarnji program
12.00 Žikina Šarenica, autor i voditelj Živorad Nikolić
15.15 Prva uživo
18.00 Vesti, informativni program
18.50 Prva uživo - nastavak emisije
20.00 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, gomaća digrana serija
21.00 Radna akcija sa Tamarom, autorka i voditeljka Tamara Grujić
22.30 Čileanci, dokumentarni film
00.15 Ekskluziv
00.45 Glam i Drama
01.45 Pobednik
02.15 Eksploziv
02.45 Radna akcija sa Tamarom
03.45 Pogodi cenu tačno, kviz
Najava
Prva uživo 15.15 Prva
Današnje izdanje emisije „Prva uživo“ u studiju Prve televizije vodi naša urednica i voditeljka Marija Savić. Uživo iz centra Beograda pratite događaj „Srbija jedna porodica“. Gledaoci Prve televizije videće direktne prenose obraćanja predsedika Republike Srbije Aleksandra Vučića i drugih zvaničnika. Uključenja u studio odvijaće se iz minuta u minut. Ne propustite ni jednu važnu vest uz naše reportere na licu mesta i goste u studiju.
B92
06.00 Štoperica, kviz
07.00 Sinđelići, domća igrana serija
08.00 Plodno i rodno
09.30 U kuhinji sa tečom
10.00 Slatkara
10.30 Paramparčad, igrana serija
11.30 Paramparčad, igrana serija
12.30 U kuhinji sa tečom
13.00 Prva klasa
13.30 Pričam danju pevam noću
14.30 U tuđoj koži
15.30 B92 sportski pregled
16.00 Vesti B92, informativni program
16.30 Automoto šou
17.15 Sa Žikom po Srbiji
18.00 7 dana: Šargarepa šou
19.00 Crni Gruja, domaća igrana serija
20.00 Put oko sveta, igrani film
22.00 48 sati svadba
23.00 U tuđoj koži
00.00 Aviondžije, domaća igrana serija
02.00 Hotel Balkan, igrana serija
Najava
Prva klasa 13.00 B92
Prvi put, kamere emisije „Prva klasa“ ulaze u vilu Harisa Džinovića na Senjaku. U atmosferi koja više liči na druženje prijatelja nego na televizijski intervju, Haris Džinović otvara vrata svog doma i iskreno govori o detinjstvu, porodici, karijeri, emocijama i životu daleko od reflektora. Iskren razgovor sa ovom regionalnom zvezdom vodila je Dragana Radosavljević.
STB
06.10 Zagrljaj prirode
07.07 Inovacija za početnike
07.35 Nepoznate priče prirode
09.05 Srcem kroz Srbiju
10.07 Bez garda sa Ivanom Vučićević
11.07 Focus radio Ritam nedelje
12.05 TV Šopingmanija
13.07 Zdravlje i vi
14.00 Frankenšou
14.25 Biljana za vas
16.10 Profil
17.10 Subotom u 5
20.10 Srpski spomenici
20.35 Kranovi Srbije
21.10 Predvideti nepredvidivo
22.10 Subotom u 5
00.10 Noćni progam
Najava
Profil 16.10 STB
U serijalu Profil donosimo priče ljudi koji oblikuju svakodnevicu svojih zajednica – predsednika opština i gradova širom Srbije.
RTV1
06.10 Romske pesme i Amen Ađes
07.00 TV šifonjer
07.30 As nad asovima
08.25 Dobro jutro, Lenjivci!
10.00 Vesti
10.05 Avanture Banetove Leteće gitare
10.30 Priče od kojih se raste
11.00 Signali
11.52 Hiljadu reči
12.00 Vesti za osobe sa oštećenim sluhom
12.05 Akademac
12.30 Srcem kroz Srbiju
13.15 Koncert kod RTV sata
13.45 Moja priča
14.10 Petkazanje
15.05 Leto za velike stvari, igrani film
17.00 TV dnevnik
17.30 Tri note
18.00 Čari ribolova
18.30 Sa druge strane
19.00 Sportski objektiv
19.30 TV dnevnik
20.05 Audicija, igrani film
21.45 Tv šifonjer
22.00 Vojvođanski dnevnik
22.30 Prijatelji zauvek
23.17 Grad bez pravila, igrana serija
00.04 Moja priča
00.29 Tri note
00.54 Sa druge strane
01.19 Koncert kod RTV sata
01.44 Srcem kroz Srbiju
02.29 Priče od kojih se raste
Najava
Leto za velike stvari 15.05 RTV1
Godinu dana nakon smrti svog muža, majka tinejdžerke Lejn se udaje za drugog čoveka. Da li će joj nova okolina pomoći da se pomiri sa smrću svog oca i pronađe mir?
RTV Pančevo
06.35 Buna ziua
07.05 Bugarske ruže
07.35 Makedonski ubavini
08.00 Po vašem izboru
10.10 Podvizi
12.10 Deca su ukras sveta
13.00 Komnet Srbija
13.35 Zdravlje nacije
14.30 Uključenje u program TV Informera
16.00 Velike vesti
16.35 Intervju
17.20 Veze
18.00 Vrata do vrata
19.00 Velike vesti
19.35 Bohemska rapsodija
20.30 Uključenje u program TV Informera
21.00 Kroz vihor vremena
21.30 TV atelje
22.00 Velike vesti
22.35 Vrata do vrata
23.10 Po vašem izboru
00.35 Deca su ukras sveta
Najava
Vrata do vrata 18.00 Pančevo
U zgradi koja se nalazi blizu negde nas, žive komšije koje se razumeju, vole, podsmevaju, šale, plaču i smeju, udvaraju i zavide jedni drugima tj. jednom rečju žive.
Happy
05.30 Vesti
05.50 Razbuđivanje
08.50 Vesti
09.00 Novi život
09.50 Vesti
10.00 Radio Happy
12.50 Vesti
13.00 Ljubavne priče
14.00 Telemaster 1
14.30 1 na 1, kviz
15.00 Raspevana subota
16.30 Telemaster 2
17.05 Naslovna strana, kviz
17.43 Žena, igrana serija
18.23 Crvene ruže, igrana serija
19.05 Porodične tajne, igrana serija
20.00 Aktuelnosti
23.00 Žena, igrana serija
23.45 Crvene ruže, igrana serija
00.25 Porodične tajne, igrana serija
01.05 Savetnik
01.28 Naslovna strana, kviz
02.03 1 na 1, kviz
02.33 Aktuelnosti
Najava
Crvene ruže 18.23 Happy
Serija „Crvene ruže“ prati sudbinu Merjem, žene koja pripada zatvorenoj islamskoj sekti i koja je udata još kao devojčica od 14 godina.
SUPERSTAR
06.40 Besa, domaća igrana serija
07.50 Besa, domaća igrana serija
08.45 Sedmorica veličanstvenih, igrani film
11.05 Sedmorica veličanstvenih, igrani film
13.20 Krid: Rađanje legende, igrani film
15.35 Krid 2, igrani film
17.50 Krid 3, igrani film
20.00 12 reči, domaća igrana serija
21.00 12 reči, domaća igrana serija
22.00 Računovođa, igrani film
00.20 Pisma sa Ivo Džime, igrani film
Najava
Krid: Rađanje legende 13.20 Superstar
Adonis Džonson je vanbračni sin pokojnog svetskog šampiona u teškoj kategoriji Apola Krida, koji je preminuo pre nego što se Adonis rodio.
Prva Plus
05.45 Hotel, serija
06.19 Radna akcija sa Tamarom
08.35 Andrija i Andelka, serija
09.05 Reci 8
10.00 Hotel, serija
10.40 Andrija i Andelka, igrana serija
11.40 Popadija, igrana serija
16.15 Hotel, igrana serija
17.00 Reci 8
17.50 Radna akcija sa Tamarom
23.00 Dvostruka igra, igrani film
00.55 Urgentni centar, igrana serija
Blic TV
07.30 Jutro na Blic
10.30 Kakav deda, takav unuk, igrani film
12.15 Balkanski špijun, film
14.10 Metar moga sela
14.40 Na terapiji
16.00 Šou Stoperka - Goca Tržan
17.00 Specijalna emisija
21.00 Šeherezada, igrana serija
21.50 Šeherezada, igrana serija
22.45 Lepa sela lepo gore, igrani film
UNA TV
09.50 Esmeralda, igrana serija
10.45 Zabranjena ljubav, serija
11.35 Loša učiteljica, igrani film
13.20 Ja, Zlatan, film
15.05 SportUna
16.10 Iz Afrike s ljubavlju, film
18.30 Una dan
19.00 Mućke, serija
19.30 Esmeralda, igrana serija
20.25 Zabranjena ljubav, serija
21.25 Ljudi u crnom, igrani film
23.20 Pritajeno zlo: Život posle smrti, igrani film
HYPE TV
07.00 Tech Lifestyle
08.00 Aviondžije, igrana serija
10.00 ABS šou
11.00 Sveštenikova deca, igrani film
13.00 Dani slave, igrani film
15.00 Sada i ovde; gost - Biljana Ćulafić
17.00 Otpisani, igrani film
19.00 Alapače, igrana serija
19.30 Alapače, igrana serija
20.00 Mobil auto
21.00 Pretres, gost - Šeki Turković
22.15 Hype intervju - Biljana Obradović
23.00 Narodni heroj Ljiljan Vidić, igrani film
01.00 Aviondžije, igrana serija
Cinemania
09.25 Sijaj sijaj srećna zvezdo, film
10.55 Jezero divljih gusaka, film
12.45 Mumini na rivijeri, film
14.00 Vreli dani u Alabami, film
16.05 Sedam i po, igrani film
17.55 Legenda o usamljenom rendžeru, film
19.30 Plaćenik, film
21.00 Čekaj me ja sigurno neću doći, igrani film
22.35 Projekat A2, igrani film
00.15 Pod sumnjom, igrani film
Newsmax Balkans
06.30 Prozori Balkana
07.00 Naša priča
09.30 Tražim reč
11.00 Avantura Balkan
12.00 Presek
12.30 Top story
13.00 Kadrovi vremena
13.30 Stav dana
14.10 Perspektiva
15.00 Presek
15.30 Tražim reč
17.30 Stav regiona Podgorica
18.00 Presek
19.00 Stav nedelje
19.30 Stav dana
20.00 Presek plus
21.00 Puls planete
22.00 Sinteza
24 kitchen
12.00 Džejmijev vrhunski roštilj
13.00 Gijomov francuski Atlantik
14.00 Džejson Aterton
16.00 Primož Dolničar: blago iz tegle
17.00 Na Šerifin način
18.00 Pecite sa Akisom
19.00 Ejnsli: Hrana koju volimo
20.00 Đinovo bekstvo u Italiju
21.00 Patina meksička jela
22.00 Gurman za svaki dan: Slatkiši
Star Movies
02.25 Odbegli porotnik, igrani film
04.30 Prljavi ples, igrani film
06.00 Pingvini moga tate, igrani film
07.50 Tristan i Izolda, igrani film
10.20 Matriks 2, igrani film
13.20 Džuli i Džulija, igrani film
16.00 Knjiga života, igrani film
18.00 Anastasija, igrani film
20.00 Nešto najslađe, igrani film
22.00 Čovek godine, igrani film
Star Life
07.35 Vatrogasna stanica 19
09.25 911
12.05 Ljubavni terapeut
13.45 Odmaralište
14.20 Darma i Greg
14.50 Darma i Greg
15.15 Darma i Greg
15.45 Darma i Greg
16.10 Darma i Greg
16.35 Darma i Greg
17.05 Uvod u anatomiju
18.00 Uvod u anatomiju
19.00 Uvod u anatomiju
20.00 Beba Bridžit Džouns, film
22.40 911
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