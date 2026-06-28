RTS1

05.55 Jutarnji program

06.00 Vest

08.00 Jutarnji dnevnik

08.30 Jutarnji program

09.00 Šarenica

10.00 Specijalna emisija

11.40 Dnevnik

13.20 Za stolom sa Apostolom

14.20 Veterinarska misija

14.55 Sat

14.50 Vesti

15.50 Znanje imanje

17.00 Gastronomad

17.15 Kuhinja mog kraja

18.25 Sasvim prirodno

19.00 Slagalica, kviz

19.20 Vreme

19.30 Dnevnik

20.05 Jedan svet – Jedna igra, sportski program

20.50 Fudbal: SP, Južna Afrika - Kanada prenos

23.50 Jedan svet – Jedna igra, sportski program

23.10 Jeloustoun , serija

00.00 Dnevnik

00.20 Velika iluzija

01.00 Sat

02.00 Dnevnik 2

02.35 Znanje imanje

Najava

Fudbal: SP, Južna Afrika - Kanada 20.50 RTS1

Došli smo do utakmica u kojima nema popravnog. Ko pobedi nastavlja šampionat, a poraženi se pakuje. Prvu šesnaestinu finala u istoriji Svetskih prvenstava otvaraju jedan od domaćina, Kanada, i Južna Afrika. Detalj koji nije zanemarljiv je da će Kanađani igrati prvu utakmicu van svoje zemlje, jer su u nastavak takmičenja prošlii sa drugog mesta u grupi. I sudeći po viđenom do sada, blagi su favoriti. Južna Afrika je loše počela turnir, ali im je remi protiv Češke dao energiju za pobedu nad Južnom Korejom, kojom su obezbedili prvi plasman ikada u nokaut fazu i protivnika, koji takođe u svojoj istoriji nije imao priliku da igra ovakve utakmice. Biće to prilika i za jedne i za druge da uspeh učine još većim. Meč se igra u Inglvudu u Kaliforniji,u nedelju a početak je u 21 čas. Komentator je Miloš Krivokapić.

RTS2

06.40 Verski kalendar

06.50 Datum

06.55 Muzika za dobro jutro: (Romska muzika)

08.35 Slagalica

09.00 Zora

09.10 Tomini zvuci i igre

09.30 Portreti epoha

10.00 E-TV

10.20 U susret snovima (na znakovnom jeziku)

10.50 Košarka (U 17): SP, Venecuela - Srbija

13.40 Kulturako aresipe (Kultura i tradicija Roma)

14.10 U susret snovima

14.45 Boka pomorska: Kapetan Petar Želalić

15.35 Prevaspitani

16.00 Fudbal: SP, Hrvatska – Gana

17.50 Treniraj budi zdrav

18.15 Edu global

18.45 Mira Adanja Polak – Ekskluzivno

19.30 TV teatar: Ciklus – Mesec srpskih savremenih drama: „Paradoks“

21.10 Volim klasiku

22.00 Na nišanu, serija

22.50 Amelijina deca, film

00.30 Konceret grupe Heroji

01.15 Košarka (U 17): SP, Venecuela - Srbija

02.40 Treniraj budi zdrav

Najava

Mira Adanja Polak – Ekskluzivno 18.45 RTS2

Mnogi odlaze na Kubu tražeći odmor od brzog života i lek za kancer. Primećujem velike kontraste a zapravo vidim dva sveta - jedan koji nestaje i drugi koji se verovatno planira, jer zašto bi ljudi ulagali dosta novca u nešto što nestaje? Grad je podeljen na ono što je bilo, što sugerira jednu kulturu tog podneblja i drugi koji dokazuje velika ulaganja i planiranje jedne nove budućnosti. Upoznajem biznismena Enrikea Ariasa, živi u pravoj hacijendi luksuznoj kući u siromašnoj Kubi. Njegovi roditelji su sa Kube, on je rešio da se vrati u zemlju svojih predaka i tu započne svoj biznis sa rumom. Ima fabriku ovog poznatog pića. Uspešan je u poslu. Upoznajem onkologa Olgu Rodrigez Marero, saznajem nešto više o lečenju kancera. Kubanski istraživački centar je u stalnom traganju za novim metodama u saradnji sa svetskim centrima za lečenje raka. Domaćini u čijoj sam kući odsela govore mi o životu na Kubi. Imaju divnu kuću koju izdaju posetiocima. Kamera pokazuje velelepne građevine koje čekaju neka nova vremena i isplativost velikih investicija. Autentičnost emocija koje bih dobijala u neposrednim susretima kazivala je mnogo više od onoga što sam čula, čitala ili gledala. Bez znanja jezika, sporazumevala sam se razmenom emocija i otvorenošću ka zemlji ispred koje se isprečio nadolazeći veliki kapital, koji čeka promene. Sukob "imati i nemati" je očigledan i pokazuje da je samo pitanje kako ko gleda na suštinu života...

PINK

05.30 Novo vikend jutro, jutarnji program

13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program

13.30 Premijera vikend specijal, emisija

14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program

15.30 Premijera vikend specijal, emisija

18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program

19.30 Odbačena, igrana serija

21.00 Hit tvit, voditeljka i autorka Verica Bradić

23.00 Elita – izbacivanje, rijaliti šou

Najava

Hit tvit 21.00 Pink

Voditeljka Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras bira najvažniju objavu nedelje na Tviteru, Fejsbuku i Jutjubu.

PRVA

05.55 Plodovi

06.55 Nećete verovati

07.30 Ekskluziv

07.55 Jutro, jutarnji program

12.00 Hotel Beograd, igrana serija

15.00 Najbolji san, igrana serija

16.00 Najbolji san, igrana serija

17.00 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, domaća igrana serija

18.00 Vesti

18.55 Eksploziv

19.30 Ekskluziv - specijal

20.00 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, serija

21.00 Radna akcija sa Tamarom

22.30 Na mestu zločina sa Mašanom

23.00 O Gringo, dokumentarni film

01.00 Nećete verovati

01.30 Eksploziv

02.00 Radna akcija sa Tamarom

03.00 Na mestu zločina sa Mašanom

Najava

Eksploziv 18.55 Prva

Za lekarski poziv često se kaže da je više od profesije, a priča koju donosimo to najbolje potvrđuje. Iako uspešno gazi vec osmu deceniju života, dr Slavko Krstić i dalje leči. Dok mnogi penziju vide kao vreme za odmor, on svakog meseca odlazi na Kosovo kako bi operisao i lečio žene kojima je stručna pomoć dragocena. Upoznajte doktora koji u svojoj 40 godina dugoj karijeri nije imao ni dana bolovanja i koji nikad nije ni prestao da radi. Priču o ovom izuzetnom čeveku pripremila je Maja Obradović, a današnji „Eksploziv“ na programu Prve televizije od 18.55 vodi Marija Vukićević.

B92

06.00 Štoperica, kviz

07.00 Sinđelići, serija

08.00 Plodno i rodno

09.30 Slatkara

10.00 Misija Šapa

10.30 Paramparčad, igrana serija

11.30 Paramparčad, igrana serija

12.30 Automoto šou

13.00 Štoperica, kviz

13.30 7 dana: Nedelja sa Nedeljkovićem

14.30 Uzbuna

15.30 B92 sportski pregled

16.00 Vesti B92

16.30 Osvrt

17.00 Sa Žikom po Srbiji

18.00 Moje selo veselo

19.00 Crni Gruja, serija

20.00 Teorije zavera

22.00 48 sati svadba

23.00 Aviondžije

00.00 Aviondžije, igrana serija

01.00 Hotel Balkan, igrana serija

01.45 Hotel Balkan, igrana serija

Najava

Teorije zavera 20.00 B92

U novoj epizodi emisije „Teorije zavera“ tema je - Vidovdan. Gosti Saše Borojevića su osnivač fondacije „Lazarica“ Aleksandar Avramov, major i pukovnik francusko-srpski agent i obavštajac Jugoslav Petrušić i pisac, novinar i kotraobavštajac Saša Milivojev. Emisija „Teorije zavera“ na programu televizije B92 je od 20.00.

STB

07.10 Zdravlje i vi

08.10 Telestar

09.05 Besmrtne srpkinje

09.30 Intervju dana

10.05 Zagrljaj prirode

10.30 Arhiv B

11.05 Ne (obične priče) sa Ludim Perom

11.30 Inovacija za početnike

13.40 BG leto

14.10 Moja polisa

14.30 Kranovi Srbije

15.10 Bez garda sa Ivanom Vučićević

16.05 Nepoznate priče prirode

16.30 Priča dana

17.10 Srcem kroz Srbiju

18.10 Focus radio

19.10 Vaše zdravlje naša briga

20.00 Vesti

20.10 Srbija radi Srbija se gradi

20.35 Besmrtne srpkinje

21.10 Muške priče

22.10 Biljana za Vas

Najava

Biljana za Vas 22.10 STB

Miks pozorišta, dizajna, sporta, medicine, na brz i moderan način: Emisija je za publiku od plus 30, ali i za domaćice i doktore nauka.

RTV1

06.30 Verski nedeljnik

07.25 Bukvar pravoslavlja

08.00 Avanture Banetove Leteće gitare

08.25 Pitam se pitam

08.40 Deciklopedija

08.45 Zmajeve dečije igre 2026

09.00 Filozof i ja

09.05 Ja sad znam a ti?

09.25 Iza poslednje tačke

09.35 Leto za velike stvari, igrani film

11.30 Pet za 5

12.00 Vesti za osobe sa oštećenim sluhom

12.05 Brazde

13.00 Dodati život godinama

15.30 Povest o ljubavi - Tobom Čista, Beli grad zablista

16.00 Tri note

16.30 Čari ribolova

17.00 TV dnevnik

17.25 Svet oko nas

17.57 Hiljadu reči

18.00 Grad bez pravila, igrana serija

18.46 TV šifonjer

19.00 Epizode, igrana serija

19.30 TV dnevnik

20.05 Fatalni izgled, igrani film

21.33 Povest o ljubavi - Tobom Čista, Beli grad zablista

22.00 Vojvođanski dnevnik

22.35 Sportska hronika

23.00 Grad bez pravila, igrana serija

23.47 Kroz talase, igrani film

02.20 Fatalni izgled, igrani film

03.48 Prijatelji zauvek

04.35 Pet za 5

Najava

Fatalni izgled 16.00 RTV1

Šesnaestogodišnji Maks pati od bizarnog stanja: njegovo lice je toliko lepo da može ubiti. Stalno je sam dok ne upozna Aleks, devojku koja i sama pati od neobične bolesti i koja mu pomaže u njegovoj misiji samouništenja, uz oprez da nekome slučajno ne pokaže lice. Uloge: Brendon Flin, Julija Goldani Teles.

RTV Pančevo

06.35 Iz naših krajeva

07.00 Lepota slovačkog jezika

07.35 Bohemska rapsodija

08.00 Po vašem izboru

09.15 Agroinfo

10.10 Velikani

12.00 Lice nacije

13.10 Žene iz mog sokaka

13.55 Deca su ukras sveta

16.00 Velike vesti

16.35 Bezbednost na prvom mestu

17.00 Veze

18.00 Vrata do vrata, serija

18.35 Inforom

19.35 Slovenci smo

21.00 U centru pažnje

21.30 Kroz vihor vremena

22.35 Vrata do vrata, serija

23.10 Agroinfo

Najava

Slovenci smo 19.35 Pančevo

Donosimo Vam reportaže o životu Slovenaca u Vojvodini. Saznajte sve o njihovim nastojanjima da se očuvaju tradicija, kultura i običaji ovog naroda.

Happy

05.50 Razbuđivanje

09.00 Bolja zemlja

10.00 Radio Happy

13.00 Ljubavne priče

14.00 Telemaster 1

14.30 1 na 1, kviz

15.00 Posle ručka

16.30 Telemaster 2

17.05 Naslovna strana, kviz

17.40 Žena, igrana serija

18.25 Crvene ruže, serija

19.10 Porodične tajne, serija

20.00 Aktuelnosti

21.30 Novi život

23.00 Žena, igrana serija

23.45 Crvene ruže, serija

00.31 Porodične tajne, serija

01.12 Savetnik

01.28 Naslovna strana, kviz

02.03 1 na 1, kviz

02.33 Posle ručka

Najava

Bolja zemlja 09.00 Happy

Bolja Zemlja pokriva najnovije vesti iz poljoprivrede i agrobiznisa. Naša misija je da vam pružimo novosti iz agrara, korisne savete i stručne vodiče...

SUPERSTAR

06.05 12 reči, domaća igrana serija

07.00 12 reči, igrana serija

07.55 Zaboravljeni, domaći film

09.30 Početni udarac, domaći film

11.25 Niko, iznad zakona, igrani film

13.10 Otporan na metke, igrani film

14.50 U potrazi za pravdom, igrani film

16.25 Požar u Kentakiju, igrani film

18.15 Čovek bljesak, film

20.00 12 reči, igrana serija

21.00 12 reči, igrana serija

21.55 Grad lopova, igrani film

00.20 Zastave naših očeva, igrani film

Najava

Otporan na metke 13.10 Superstar

Losanđeleski detektiv Mejson jedne večeri uspeva da snimi razgovor grupe kriminalaca i njihovog zagonetnog šefa koji naređuje nečije ubistvo.

Prva Plus

05.50 Hotel, serija

06.30 Radna akcija sa Tamarom

08.45 Andrija i Andelka, serija

09.15 Radna akcija sa Tamarom

10.00 Reci 8

10.50 Hotel, serija

11.30 Andrija i Andelka, serija

12.30 Tajna vinove loze, serija

17.05 Hotel, serija

18.00 Reci 8

18.45 Pogrešan čovek, serija

23.00 Lopovi, igrani film

01.10 Ubice mog oca 5, igrana serija

Blic TV

07.30 Jutro na Blic

10.30 Zabranjeno voće, serija

11.15 Zabranjeno voće, serija

14.15 Metar moga sela - Nova sezona

14.45 Ceca šou

16.00 Balkanskom ulicom

17.30 Vesti

17.45 Sportal Inside: Dejan Stanković, najneobičniji rekorder Mundijala

18.35 Šeherezada, igrana serija

23.00 Biseri

23.50 Bog prašta, ali ja ne, igrani film

01.45 Balkanskom ulicom

UNA TV

07.45 Sjećaš li se, Doli Bel?, film

09.50 Esmeralda

10.45 Zabranjena ljubav, serija

11.40 Očima deteta

11.55 Eni, igrani film

14.10 Ja, špijun, film

16.00 Loši momci zauvek, film

18.30 Una dan

19.00 Mućke, serija

19.30 Esmeralda, igrana serija

20.25 Zabranjena ljubav, serija

21.25 Tigrovi na šinama, film

23.55 Inferno, film

02.05 Auto-put smrti, igrani film

HYPE TV

07.00 Mobil auto

08.00 Aviondžije, igrana serija

09.00 Bos il’ hadžija, igrana serija

12.00 Male stvari - Ljubica Hadžistević, Bobana Simović

13.00 Otpisani, igrani film

15.00 (NE) dokazani - Adrijana Farkaš

16.00 Chit chat gost: Goran Popović

17.00 Povratak otpisanih, igrani film

18.30 Ko si kad ne gleda niko - gost: Martin Nađ

19.30 Alapače, igrana serija

20.00 Tech Lifestyle

20.30 Hype zvezde

01.30 Bos il’ hadžija, igrana serija

Cinemania

08.25 Legenda o usamljenom rendžeru, film

10.00 Plaćenik, film

11.40 Mumini na rivijeri, film

12.55 Mumini i zimske čarolije, film

14.15 Sedam i po, igrani film

16.05 Bludnik, film

17.55 Plaćenik, film

19.25 Zbogom lepojko, film

21.00 Bilo jednom u Kvinsu, film

22.40 Čekaj me ja sigurno neću doći, igrani film

00.15 Anonimus, igrani film

Newsmax Balkans

06.30 Prozori Balkana

07.00 Naša priča

09.30 Tražim reč

11.00 Avantura Balkan

12.30 Top story

13.00 Kadrovi vremena

13.30 Stav nedelje

14.10 Razumno

15.00 Presek

15.30 Tražim reč

17.00 Vesti

17.30 Stav region Skoplje

18.00 Presek

19.00 Portal

19.30 Stav regiona Sarajevo

21.00 Dijagnoza

22.00 Sinteza

24 kitchen

12.00 Gladan ko vuk

13.00 Gijomov francuski Atlantik

14.00 Džejson Aterton: Kuhinja Dubaija

15.00 Džejmi Oliver: Zajedno

16.00 Primož Dolničar: blago iz tegle

17.00 Na Šerifin način

18.00 Pecite sa Akisom

19.00 Ejnsli: Hrana koju volimo

20.00 Đinovo bekstvo u Italiju

21.00 Ukusi 2 generacije

Star Movies

06.00 Dobra nevolja, igrana serija

06.40 Komšiluk u Los Anđelesu, serija

07.00 Horton, animirani film

08.55 Prljavi ples, igrani film

11.00 Hičkok, film

13.00 Memoari jedne gejše, igrani film

16.00 Veliki, igrani film

18.10 Mali vampir, igrani film

20.00 Žena vremenskog putnika, igrani film

22.15 Fotografije za jedan sat, igrani film

Star Life

06.45 Vatrogasna stanica 19

09.25 911

12.05 Beba Bridžit Džouns, film

13.45 Odmaralište

14.20 Darma i Greg

14.50 Darma i Greg

15.15 Darma i Greg

15.45 Darma i Greg

16.10 Darma i Greg

16.35 Darma i Greg

17.05 Uvod u anatomiju

18.00 Uvod u anatomiju

19.00 Uvod u anatomiju

20.00 Slatkiš i ubica, igrani film

22.10 911