RTS1
05.55 Jutarnji program
06.00 Vest
08.00 Jutarnji dnevnik
08.30 Jutarnji program
09.00 Šarenica
10.00 Specijalna emisija
11.40 Dnevnik
13.20 Za stolom sa Apostolom
14.20 Veterinarska misija
14.55 Sat
14.50 Vesti
15.50 Znanje imanje
17.00 Gastronomad
17.15 Kuhinja mog kraja
18.25 Sasvim prirodno
19.00 Slagalica, kviz
19.20 Vreme
19.30 Dnevnik
20.05 Jedan svet – Jedna igra, sportski program
20.50 Fudbal: SP, Južna Afrika - Kanada prenos
23.50 Jedan svet – Jedna igra, sportski program
23.10 Jeloustoun , serija
00.00 Dnevnik
00.20 Velika iluzija
01.00 Sat
02.00 Dnevnik 2
02.35 Znanje imanje
Najava
Fudbal: SP, Južna Afrika - Kanada 20.50 RTS1
Došli smo do utakmica u kojima nema popravnog. Ko pobedi nastavlja šampionat, a poraženi se pakuje. Prvu šesnaestinu finala u istoriji Svetskih prvenstava otvaraju jedan od domaćina, Kanada, i Južna Afrika. Detalj koji nije zanemarljiv je da će Kanađani igrati prvu utakmicu van svoje zemlje, jer su u nastavak takmičenja prošlii sa drugog mesta u grupi. I sudeći po viđenom do sada, blagi su favoriti. Južna Afrika je loše počela turnir, ali im je remi protiv Češke dao energiju za pobedu nad Južnom Korejom, kojom su obezbedili prvi plasman ikada u nokaut fazu i protivnika, koji takođe u svojoj istoriji nije imao priliku da igra ovakve utakmice. Biće to prilika i za jedne i za druge da uspeh učine još većim. Meč se igra u Inglvudu u Kaliforniji,u nedelju a početak je u 21 čas. Komentator je Miloš Krivokapić.
RTS2
06.40 Verski kalendar
06.50 Datum
06.55 Muzika za dobro jutro: (Romska muzika)
08.35 Slagalica
09.00 Zora
09.10 Tomini zvuci i igre
09.30 Portreti epoha
10.00 E-TV
10.20 U susret snovima (na znakovnom jeziku)
10.50 Košarka (U 17): SP, Venecuela - Srbija
13.40 Kulturako aresipe (Kultura i tradicija Roma)
14.10 U susret snovima
14.45 Boka pomorska: Kapetan Petar Želalić
15.35 Prevaspitani
16.00 Fudbal: SP, Hrvatska – Gana
17.50 Treniraj budi zdrav
18.15 Edu global
18.45 Mira Adanja Polak – Ekskluzivno
19.30 TV teatar: Ciklus – Mesec srpskih savremenih drama: „Paradoks“
21.10 Volim klasiku
22.00 Na nišanu, serija
22.50 Amelijina deca, film
00.30 Konceret grupe Heroji
01.15 Košarka (U 17): SP, Venecuela - Srbija
02.40 Treniraj budi zdrav
Najava
Mira Adanja Polak – Ekskluzivno 18.45 RTS2
Mnogi odlaze na Kubu tražeći odmor od brzog života i lek za kancer. Primećujem velike kontraste a zapravo vidim dva sveta - jedan koji nestaje i drugi koji se verovatno planira, jer zašto bi ljudi ulagali dosta novca u nešto što nestaje? Grad je podeljen na ono što je bilo, što sugerira jednu kulturu tog podneblja i drugi koji dokazuje velika ulaganja i planiranje jedne nove budućnosti. Upoznajem biznismena Enrikea Ariasa, živi u pravoj hacijendi luksuznoj kući u siromašnoj Kubi. Njegovi roditelji su sa Kube, on je rešio da se vrati u zemlju svojih predaka i tu započne svoj biznis sa rumom. Ima fabriku ovog poznatog pića. Uspešan je u poslu. Upoznajem onkologa Olgu Rodrigez Marero, saznajem nešto više o lečenju kancera. Kubanski istraživački centar je u stalnom traganju za novim metodama u saradnji sa svetskim centrima za lečenje raka. Domaćini u čijoj sam kući odsela govore mi o životu na Kubi. Imaju divnu kuću koju izdaju posetiocima. Kamera pokazuje velelepne građevine koje čekaju neka nova vremena i isplativost velikih investicija. Autentičnost emocija koje bih dobijala u neposrednim susretima kazivala je mnogo više od onoga što sam čula, čitala ili gledala. Bez znanja jezika, sporazumevala sam se razmenom emocija i otvorenošću ka zemlji ispred koje se isprečio nadolazeći veliki kapital, koji čeka promene. Sukob "imati i nemati" je očigledan i pokazuje da je samo pitanje kako ko gleda na suštinu života...
PINK
05.30 Novo vikend jutro, jutarnji program
13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program
13.30 Premijera vikend specijal, emisija
14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program
15.30 Premijera vikend specijal, emisija
18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program
19.30 Odbačena, igrana serija
21.00 Hit tvit, voditeljka i autorka Verica Bradić
23.00 Elita – izbacivanje, rijaliti šou
Najava
Hit tvit 21.00 Pink
Voditeljka Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras bira najvažniju objavu nedelje na Tviteru, Fejsbuku i Jutjubu.
PRVA
05.55 Plodovi
06.55 Nećete verovati
07.30 Ekskluziv
07.55 Jutro, jutarnji program
12.00 Hotel Beograd, igrana serija
15.00 Najbolji san, igrana serija
16.00 Najbolji san, igrana serija
17.00 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, domaća igrana serija
18.00 Vesti
18.55 Eksploziv
19.30 Ekskluziv - specijal
20.00 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, serija
21.00 Radna akcija sa Tamarom
22.30 Na mestu zločina sa Mašanom
23.00 O Gringo, dokumentarni film
01.00 Nećete verovati
01.30 Eksploziv
02.00 Radna akcija sa Tamarom
03.00 Na mestu zločina sa Mašanom
Najava
Eksploziv 18.55 Prva
Za lekarski poziv često se kaže da je više od profesije, a priča koju donosimo to najbolje potvrđuje. Iako uspešno gazi vec osmu deceniju života, dr Slavko Krstić i dalje leči. Dok mnogi penziju vide kao vreme za odmor, on svakog meseca odlazi na Kosovo kako bi operisao i lečio žene kojima je stručna pomoć dragocena. Upoznajte doktora koji u svojoj 40 godina dugoj karijeri nije imao ni dana bolovanja i koji nikad nije ni prestao da radi. Priču o ovom izuzetnom čeveku pripremila je Maja Obradović, a današnji „Eksploziv“ na programu Prve televizije od 18.55 vodi Marija Vukićević.
B92
06.00 Štoperica, kviz
07.00 Sinđelići, serija
08.00 Plodno i rodno
09.30 Slatkara
10.00 Misija Šapa
10.30 Paramparčad, igrana serija
11.30 Paramparčad, igrana serija
12.30 Automoto šou
13.00 Štoperica, kviz
13.30 7 dana: Nedelja sa Nedeljkovićem
14.30 Uzbuna
15.30 B92 sportski pregled
16.00 Vesti B92
16.30 Osvrt
17.00 Sa Žikom po Srbiji
18.00 Moje selo veselo
19.00 Crni Gruja, serija
20.00 Teorije zavera
22.00 48 sati svadba
23.00 Aviondžije
00.00 Aviondžije, igrana serija
01.00 Hotel Balkan, igrana serija
01.45 Hotel Balkan, igrana serija
Najava
Teorije zavera 20.00 B92
U novoj epizodi emisije „Teorije zavera“ tema je - Vidovdan. Gosti Saše Borojevića su osnivač fondacije „Lazarica“ Aleksandar Avramov, major i pukovnik francusko-srpski agent i obavštajac Jugoslav Petrušić i pisac, novinar i kotraobavštajac Saša Milivojev. Emisija „Teorije zavera“ na programu televizije B92 je od 20.00.
STB
07.10 Zdravlje i vi
08.10 Telestar
09.05 Besmrtne srpkinje
09.30 Intervju dana
10.05 Zagrljaj prirode
10.30 Arhiv B
11.05 Ne (obične priče) sa Ludim Perom
11.30 Inovacija za početnike
13.40 BG leto
14.10 Moja polisa
14.30 Kranovi Srbije
15.10 Bez garda sa Ivanom Vučićević
16.05 Nepoznate priče prirode
16.30 Priča dana
17.10 Srcem kroz Srbiju
18.10 Focus radio
19.10 Vaše zdravlje naša briga
20.00 Vesti
20.10 Srbija radi Srbija se gradi
20.35 Besmrtne srpkinje
21.10 Muške priče
22.10 Biljana za Vas
Najava
Biljana za Vas 22.10 STB
Miks pozorišta, dizajna, sporta, medicine, na brz i moderan način: Emisija je za publiku od plus 30, ali i za domaćice i doktore nauka.
RTV1
06.30 Verski nedeljnik
07.25 Bukvar pravoslavlja
08.00 Avanture Banetove Leteće gitare
08.25 Pitam se pitam
08.40 Deciklopedija
08.45 Zmajeve dečije igre 2026
09.00 Filozof i ja
09.05 Ja sad znam a ti?
09.25 Iza poslednje tačke
09.35 Leto za velike stvari, igrani film
11.30 Pet za 5
12.00 Vesti za osobe sa oštećenim sluhom
12.05 Brazde
13.00 Dodati život godinama
15.30 Povest o ljubavi - Tobom Čista, Beli grad zablista
16.00 Tri note
16.30 Čari ribolova
17.00 TV dnevnik
17.25 Svet oko nas
17.57 Hiljadu reči
18.00 Grad bez pravila, igrana serija
18.46 TV šifonjer
19.00 Epizode, igrana serija
19.30 TV dnevnik
20.05 Fatalni izgled, igrani film
21.33 Povest o ljubavi - Tobom Čista, Beli grad zablista
22.00 Vojvođanski dnevnik
22.35 Sportska hronika
23.00 Grad bez pravila, igrana serija
23.47 Kroz talase, igrani film
02.20 Fatalni izgled, igrani film
03.48 Prijatelji zauvek
04.35 Pet za 5
Najava
Fatalni izgled 16.00 RTV1
Šesnaestogodišnji Maks pati od bizarnog stanja: njegovo lice je toliko lepo da može ubiti. Stalno je sam dok ne upozna Aleks, devojku koja i sama pati od neobične bolesti i koja mu pomaže u njegovoj misiji samouništenja, uz oprez da nekome slučajno ne pokaže lice. Uloge: Brendon Flin, Julija Goldani Teles.
RTV Pančevo
06.35 Iz naših krajeva
07.00 Lepota slovačkog jezika
07.35 Bohemska rapsodija
08.00 Po vašem izboru
09.15 Agroinfo
10.10 Velikani
12.00 Lice nacije
13.10 Žene iz mog sokaka
13.55 Deca su ukras sveta
16.00 Velike vesti
16.35 Bezbednost na prvom mestu
17.00 Veze
18.00 Vrata do vrata, serija
18.35 Inforom
19.35 Slovenci smo
21.00 U centru pažnje
21.30 Kroz vihor vremena
22.35 Vrata do vrata, serija
23.10 Agroinfo
Najava
Slovenci smo 19.35 Pančevo
Donosimo Vam reportaže o životu Slovenaca u Vojvodini. Saznajte sve o njihovim nastojanjima da se očuvaju tradicija, kultura i običaji ovog naroda.
Happy
05.50 Razbuđivanje
09.00 Bolja zemlja
10.00 Radio Happy
13.00 Ljubavne priče
14.00 Telemaster 1
14.30 1 na 1, kviz
15.00 Posle ručka
16.30 Telemaster 2
17.05 Naslovna strana, kviz
17.40 Žena, igrana serija
18.25 Crvene ruže, serija
19.10 Porodične tajne, serija
20.00 Aktuelnosti
21.30 Novi život
23.00 Žena, igrana serija
23.45 Crvene ruže, serija
00.31 Porodične tajne, serija
01.12 Savetnik
01.28 Naslovna strana, kviz
02.03 1 na 1, kviz
02.33 Posle ručka
Najava
Bolja zemlja 09.00 Happy
Bolja Zemlja pokriva najnovije vesti iz poljoprivrede i agrobiznisa. Naša misija je da vam pružimo novosti iz agrara, korisne savete i stručne vodiče...
SUPERSTAR
06.05 12 reči, domaća igrana serija
07.00 12 reči, igrana serija
07.55 Zaboravljeni, domaći film
09.30 Početni udarac, domaći film
11.25 Niko, iznad zakona, igrani film
13.10 Otporan na metke, igrani film
14.50 U potrazi za pravdom, igrani film
16.25 Požar u Kentakiju, igrani film
18.15 Čovek bljesak, film
20.00 12 reči, igrana serija
21.00 12 reči, igrana serija
21.55 Grad lopova, igrani film
00.20 Zastave naših očeva, igrani film
Najava
Otporan na metke 13.10 Superstar
Losanđeleski detektiv Mejson jedne večeri uspeva da snimi razgovor grupe kriminalaca i njihovog zagonetnog šefa koji naređuje nečije ubistvo.
Prva Plus
05.50 Hotel, serija
06.30 Radna akcija sa Tamarom
08.45 Andrija i Andelka, serija
09.15 Radna akcija sa Tamarom
10.00 Reci 8
10.50 Hotel, serija
11.30 Andrija i Andelka, serija
12.30 Tajna vinove loze, serija
17.05 Hotel, serija
18.00 Reci 8
18.45 Pogrešan čovek, serija
23.00 Lopovi, igrani film
01.10 Ubice mog oca 5, igrana serija
Blic TV
07.30 Jutro na Blic
10.30 Zabranjeno voće, serija
11.15 Zabranjeno voće, serija
14.15 Metar moga sela - Nova sezona
14.45 Ceca šou
16.00 Balkanskom ulicom
17.30 Vesti
17.45 Sportal Inside: Dejan Stanković, najneobičniji rekorder Mundijala
18.35 Šeherezada, igrana serija
23.00 Biseri
23.50 Bog prašta, ali ja ne, igrani film
01.45 Balkanskom ulicom
UNA TV
07.45 Sjećaš li se, Doli Bel?, film
09.50 Esmeralda
10.45 Zabranjena ljubav, serija
11.40 Očima deteta
11.55 Eni, igrani film
14.10 Ja, špijun, film
16.00 Loši momci zauvek, film
18.30 Una dan
19.00 Mućke, serija
19.30 Esmeralda, igrana serija
20.25 Zabranjena ljubav, serija
21.25 Tigrovi na šinama, film
23.55 Inferno, film
02.05 Auto-put smrti, igrani film
HYPE TV
07.00 Mobil auto
08.00 Aviondžije, igrana serija
09.00 Bos il’ hadžija, igrana serija
12.00 Male stvari - Ljubica Hadžistević, Bobana Simović
13.00 Otpisani, igrani film
15.00 (NE) dokazani - Adrijana Farkaš
16.00 Chit chat gost: Goran Popović
17.00 Povratak otpisanih, igrani film
18.30 Ko si kad ne gleda niko - gost: Martin Nađ
19.30 Alapače, igrana serija
20.00 Tech Lifestyle
20.30 Hype zvezde
01.30 Bos il’ hadžija, igrana serija
Cinemania
08.25 Legenda o usamljenom rendžeru, film
10.00 Plaćenik, film
11.40 Mumini na rivijeri, film
12.55 Mumini i zimske čarolije, film
14.15 Sedam i po, igrani film
16.05 Bludnik, film
17.55 Plaćenik, film
19.25 Zbogom lepojko, film
21.00 Bilo jednom u Kvinsu, film
22.40 Čekaj me ja sigurno neću doći, igrani film
00.15 Anonimus, igrani film
Newsmax Balkans
06.30 Prozori Balkana
07.00 Naša priča
09.30 Tražim reč
11.00 Avantura Balkan
12.30 Top story
13.00 Kadrovi vremena
13.30 Stav nedelje
14.10 Razumno
15.00 Presek
15.30 Tražim reč
17.00 Vesti
17.30 Stav region Skoplje
18.00 Presek
19.00 Portal
19.30 Stav regiona Sarajevo
21.00 Dijagnoza
22.00 Sinteza
24 kitchen
12.00 Gladan ko vuk
13.00 Gijomov francuski Atlantik
14.00 Džejson Aterton: Kuhinja Dubaija
15.00 Džejmi Oliver: Zajedno
16.00 Primož Dolničar: blago iz tegle
17.00 Na Šerifin način
18.00 Pecite sa Akisom
19.00 Ejnsli: Hrana koju volimo
20.00 Đinovo bekstvo u Italiju
21.00 Ukusi 2 generacije
Star Movies
06.00 Dobra nevolja, igrana serija
06.40 Komšiluk u Los Anđelesu, serija
07.00 Horton, animirani film
08.55 Prljavi ples, igrani film
11.00 Hičkok, film
13.00 Memoari jedne gejše, igrani film
16.00 Veliki, igrani film
18.10 Mali vampir, igrani film
20.00 Žena vremenskog putnika, igrani film
22.15 Fotografije za jedan sat, igrani film
Star Life
06.45 Vatrogasna stanica 19
09.25 911
12.05 Beba Bridžit Džouns, film
13.45 Odmaralište
14.20 Darma i Greg
14.50 Darma i Greg
15.15 Darma i Greg
15.45 Darma i Greg
16.10 Darma i Greg
16.35 Darma i Greg
17.05 Uvod u anatomiju
18.00 Uvod u anatomiju
19.00 Uvod u anatomiju
20.00 Slatkiš i ubica, igrani film
22.10 911
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