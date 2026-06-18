Osuđeni roditelju K. K., isplivali novi detalji
Masakr trajao dva minuta!
Maloletnik je planirao da iskoristi ukupno 92 metka. Na kraju je ispalio 66 projektila, od kojih je čak 50 pogodilo žrtve. Vladimir Kecmanović osuđen je na 14 godina i šest meseci, dok je njegova supruga Miljana osuđena na dve godine i 11 meseci robije
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Predsednik obišao radove na mostu kod Novog Sada i najavio da će ceo koridor biti gotov do kraja 2028.
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