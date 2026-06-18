Osuđeni roditelju K. K., isplivali novi detalji

Masakr trajao dva minuta!

Maloletnik je planirao da iskoristi ukupno 92 metka. Na kraju je ispalio 66 projektila, od kojih je čak 50 pogodilo žrtve. Vladimir Kecmanović osuđen je na 14 godina i šest meseci, dok je njegova supruga Miljana osuđena na dve godine i 11 meseci robije

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Predsednik Vučić obišao radove na Fruškogorskom koridoru

Remek-delo i veličanstveni put Srbije u budućnost

Predsednik obišao radove na mostu kod Novog Sada i najavio da će ceo koridor biti gotov do kraja 2028.

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Detaljan vodič Alo! za upis u srednje škole

Pazite šta želite, kompjuter ne prašta

Danas izlaze preliminarni rezultati testiranja. Ostaje dovoljno vremena do popunjavanja liste želja 23. i 24. juna da se pametno napravi strategija za upis

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Potpisan memorandum u 14 tačaka

Kraj rata Irana i SAD

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Srbija zadala ozbiljan udarac narko-mafiji

Zaplenjeno 107 kilograma droge

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Ministarka dodelila još 64 rešenja

Stanovi za mame za više od milion evra

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Intervju: Šako Polumenta

Pevači bez srama preuzeli estradu