RTS1
05.55 Jutarnji program
06.00 Vest
08.00 Jutarnji dnevnik
08.30 Jutarnji program
09.00 Šarenica
11.00 Znanje imanje
12.00 Dnevnik
12.30 Za stolom sa Apostolom
13.30 Veterinarska misija
14.00 Sat
14.50 Vesti
15.00 Kuhinja moga kraja
16.00 Gastronomad
16.20 Vesti
16.25 Otmica, igrana serija
17.20 Superpotera, kviz
18.25 Sasvim prirodno
19.00 Slagalica, kviz
19.20 Vreme
19.30 Dnevnik
20.05 Otmica , igrana serija
21.00 Jedan svet – Jedna igra, sportski program
21.50 Fudbal: SP, Holandija – Japan, prenos
23.50 Jedan svet – Jedna igra, sportski program
00.10 Dnevnik
00.30 Jeloustoun, serija
01.20 Velika iluzija
02.00 Dnevnik 2
02.35 Sat
03.00 Fudbal: SP, Holandija – Japan
Najava
Za stolom sa Apostolom 12.30 RTS1
Gost Željka Cvijanović. Kako su je pregovori koje je u diskreciji vodila sa drugim čovekom Stejt departmenta Kristoferom Landauom u Vašingtonu, učinili političkom zvezdom? Zašto je Dodik baš nju izabrao da pregovara u njegovo ime i kako su rekordno brzo ukinute američke sankcija najvišim zvaničnicima Republike Srpske? Šta joj je nudio Džo Bajden i zašto je tu nepristojnu ponudu odbila i prenela Dodiku? Zbog čega su Amerikanci ubedili Kristijana Šmita da napusti mesto visokog predstavnika i kako će na to odgovoriti Berlin? Ko je najveći zaštitnik Republike Srpske: Tramp, Netanjahu ili Putin? O posebnim odnosima Srpske sa Izraelom, o odnosima na Zapadnom Balkanu, o Evropskoj uniji, o političkom Sarajevu, o Vučiću i Dodiku. Da li je ona trenutno najmoćnija žena u regionu.
RTS2
06.40 Verski kalendar
06.50 Datum
06.55 Muzika za dobro jutro: Rromane đilja (Romska muzika)
Amen adjes (Mi danas)
08.35 Slagalica
09.00 Poruka u boci
09.15 Plešimo uz rokenrol
09.30 Portreti epoha
10.00 E-TV
10.25 Građanin
10.55 Radoslavci (na znakovnom jeziku)
11.25 Verski mozaik Srbije
12.05 Od zlata jabuka
12.10 Kulturako aresipe (Kultura i tradicija Roma)
12.40 Romanipen
13.00 U susret snovima
13.30 Boka pomorska: Kapetan Stevan Vukotić i Ivo Visin
14.30 Prevaspitani
15.00 Eko minijature
15.05 Edu global
15.35 Mira Adanja Polak – Ekskluzivno
16.05 Fudbal: SP, Brazil – Maroko, snimak
17.55 Treniraj budi zdrav
18.35 TV teatar: Ciklus – Mesec srpskih savremenih drama: „Trst“
20.00 Komemorativna akademija povodom 27. godina od bitke na Košarama, prenos
21.00 Basket 3x3: World cup, polufinale 1, snimak
21.30 Basket 3x3: World cup, polufinale 2, snimak
22.00 Basket 3x3: World cup, finale, snimak
22.40 Na nišanu, serija
23.30 Volim klasiku
00.25 Noćni čuvar: Demoni su večni, film (15)
02.20 Basket 3x3: World cup, polufinale 1 i 2,
03.20 Basket 3x3: World cup, finale
03.50 Treniraj budi zdrav
Najava
Mira Adanja Polak – Ekskluzivno 15.35 RTS2
Stevan Antonić kao primer da kada se posao radi temeljno i sa ambicijama da prevaziđete sve teškoće je dokaz da je sve moguće. To polazi za rukom upornima čistog srca. Nema srećnijeg čoveka od mog sagovornika ovih dana na Svetskom Fudbalskom Prvenstvu kada sagledava rezulteta svog rada na analizi svakog igrača Iračkog tima. Stevan Antonić svoj posao radi detaljno, precizno, sa jakim nabojem da pobedi. On je analitičar državnog fudbalskog tima Iraka. Susret je slučajan u Dohi, gde boravim na tradicionalnom Forumu o međunarodnim odnosima. Srećem čoveka jake motivacije da napravi čudo i nemoguće. Upravo to ga je dovelo do toga da ostvari svoj san i da fudbalski tim Iraka dovede do mogućnosti takmičenja sa najboljima, do svetskog prvenstva.a
PINK
05.30 Novo vikend jutro, jutarnji program
13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program
13.30 Premijera vikend specijal, emisija
14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program
15.30 Premijera vikend specijal, emisija
18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program
19.30 Odbačena, igrana serija
21.00 Hit tvit, voditeljka i autorka Verica Bradić
23.00 Elita – izbacivanje, rijaliti šou
Najava
Hit tvit 21.00 Pink
Voditeljka Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras bira najvažniju objavu nedelje na Tviteru, Fejsbuku i Jutjubu.
PRVA
05.55 Plodovi
06.55 Nećete verovati
07.30 Ekskluziv
07.55 Jutro
12.00 Galileo
12.45 Grand - specijal
14.45 Pobednik
15.15 Najbolji san, igrana serija
16.10 Najbolji san, igrana serija
17.10 Godine slatkog greha
18.00 Vesti
18.55 Eksploziv
19.30 Ekskluziv - specijal
20.00 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, serija
21.00 Nikad nije kasno
23.30 Na mestu zločina sa Mašanom
00.00 Radna akcija sa Tamarom
01.15 Nećete verovati
02.00 Eksploziv
02.30 Galielo
03.00 Na mestu zločina sa Mašanom
Najava
Eksploziv 18.55 Prva
U zemlji u kojoj se sreći nazdravlja čašicom rakije, a tuga utapa u čaši vina, i žene piju, upozoravaju stručnjaci, sve češće i više, ali se o njihovom problemu sa alkoholom i dalje govori šapatom. Zbog stigme, osude i neprihvatanja, i same o tome godinama ćute, sve dok, "jedna više", u tišini i krišom, ne postane - bolest zavisnosti. Na lečenje tada dolaze već ozbiljno narušenog zdravlja i u tom procesu do kraja neretko ostaju same. Koliko je dug put od priznanja do izlečenja i kakve izazove stavlja pred alkoholičarke, njihove porodice, prijatelje i čitavo društvo? Šta sve na tom putu prolaze, bez publike, aplauza i sigurnog oslonca? I kako uopšte počinje, ako danas u Srbiji, među dve stotine hiljada registrovanih zavisnika od alkohola, već ima desetine hiljada žena?
B92
06.00 Štoperica, kviz
07.00 Sinđelići, serija
08.00 Plodno i rodno
09.30 Slatkara
10.00 Misija Šapa
10.30 Paramparčad, igrana serija
11.30 Paramparčad, igrana serija
12.30 Automoto šou
13.00 Štoperica, kviz
13.30 7 dana: Nedelja sa Nedeljkovićem
14.30 Uzbuna
15.30 B92 sportski pregled
16.00 Vesti B92
16.30 Osvrt
17.00 Sa Žikom po Srbiji
18.00 Moje selo veselo
19.00 Crni Gruja, serija
20.00 Teorije zavera
22.00 48 sati svadba
23.00 Ivanovi protiv Ivanovih, igrana serija
00.00 Ivanovi protiv Ivanovih, serija
01.00 Hotel Balkan, igrana serija
Najava
Teorije zavera 20.00 B92
U novoj epizodi emisije "Teorije zavera" tema je - Poslednji ljudi. Gosti Saše Borojevića suekstremni sportista i humanitarac Marko Nikolić, stručnjakinja za permakulturni dizajn Nataša Vukućević i autor podksata "Izgradi se" Lazar Milutinović. Emisija "Teorije zavera" na programu televizije B92 je od 20.00.
STB
06.05 Predvideti nepredvidivo
07.10 Zdravlje i vi
09.05 Pravi jutarnji program
12.05 TV Šopingmanija
14.10 Moja polisa
15.10 Bez garda sa Ivanom Vučićević
16.05 Nepoznate priče prirode
16.35 TV Šopingmanija
17.20 Srcem kroz Srbiju
18.10 Focus radio: Ritam nedelje
19.05 Vaše zdravlje naša briga
19.22 Intervju dana
19.45 TV Šopingmanija
20.10 Srbija radi Srbija se gradi
20.35 Besmrtne srpkinje
21.10 Muške priče
21.40 TV Šopingmanija
22.10 Biljana za Vas
23.25 Focus radio
Najava
Biljana za Vas 22.10 STB
Miks pozorišta, dizajna, sporta, medicine, na brz i moderan način. Emisija je za publiku od plus 30, ali i za domaćice i doktore nauka.
RTV1
06.30 Verski nedeljnik
07.30 Bukvar pravoslavlja
08.00 Dečji program
10.00 Druga strana nade, igrani film
11.30 Pet za 5
12.05 Brazde
13.00 Dodati život godinama
14.00 Prijatelji zauvek
15.00 Nedeljom
16.00 Tri note
16.30 Čari ribolova
17.00 TV dnevnik
17.25 Svet oko nas
18.00 Grad bez pravila, serija
18.47 Tv šifonjer
19.00 Epizode, serija
19.30 TV dnevnik
20.05 Fatalni izgled, igrani film
21.33 Dokumentarni program
22.00 Vojvođanski dnevnik
22.35 Sportska hronika
23.00 Grad bez pravila, serija
23.39 Svi znaju, igrani film
Najava
Svi znaju 23.39 RTV1
Priča filma prati Lauru koja sa svoje dvoje dece iz Argentine putuje u Španiju kako bi prisustvovala venčanju svoje sestre. Usred radosnog ponovnog porodičnog okupljanja i proslave, starija kćerka biva oteta. U napetim danima koji slede, razne porodične tenzije kao i duboko skrivene tajne same zajednice malog gradića izaći će na površinu. Uloge: Penelope Kruz, Havijer Bardem.
RTV Pančevo
07.00 Lepota slovačkog jezika
07.35 Bohemska rapsodija
08.00 Po vašem izboru
09.15 Agroinfo
10.10 Velikani
12.00 Lice nacije
13.10 Žene iz mog sokaka
13.55 Deca su ukras sveta
16.00 Velike vesti
16.35 Bezbednost na prvom mestu
17.00 Veze
18.00 Vrata do vrata
18.35 Inforom
19.00 Velike vesti
19.35 Slovenci smo
20.05 Uključenje u program TV Informera
21.00 U centru pažnje
21.30 Kroz vihor vremena
22.00 Velike vesti
22.35 Vrata do vrata, serija
23.10 Agroinfo
23.35 Žene iz mog sokaka
Najava
Slovenci smo 19.35 Pančevo
Donosimo Vam reportaže o životu Slovenaca u Vojvodini. Saznajte sve o njihovim nastojanjima da se očuvaju tradicija, kultura i običaji ovog naroda.
Happy
05.30 Vesti
05.50 Razbuđivanje
08.50 Vesti
09.00 Bolja zemlja
09.50 Vesti
10.00 Radio Happy
12.50 Vesti
13.00 Ljubavne priče
14.00 Telemaster 1
14.30 1 na 1, kviz
15.00 Posle ručka
16.30 Telemaster 2
17.05 Naslovna strana, kviz
17.40 Žena, igrana serija
18.25 Crvene ruže, igrana serija
19.10 Porodične tajne, igrana serija
20.00 Aktuelnosti
21.30 Novi život
23.00 Žena, igrana serija
23.45 Crvene ruže, igrana serija
00.31 Porodične tajne, igrana serija
01.12 Savetnik
01.28 Naslovna strana, kviz
02.03 1 na 1, kviz
02.33 Posle ručka
Najava
Bolja zemlja 09.00 Happy
Bolja Zemlja pokriva najnovije vesti iz poljoprivrede i agrobiznisa. Naša misija je da vam pružimo novosti iz agrara, korisne savete i stručne vodiče...
SUPERSTAR
05.50 Sumpor, domaća igrana serija
06.55 Sumpor, domaća igrana serija
08.05 Zatvorski krug, igrani film
09.50 Megalodon, igrani film
11.50 Megalodon 2, igrani film
13.55 XxX, igrani film
16.05 XxX 2, igrani film
18.00 XxX Povratak Zandera Kejdža, igrani film
20.00 Sedef magla, domaći igrani film
22.20 Kako se rešiti šefa, igrani film
00.10 Kako se rešiti šefa 2, igrani film
Najava
Megalodon 09.50 Superstar
Podmornicu za istraživanje velikih dubina napalo je ogromno stvorenje dotad smatrano izumrlim, i ona sad leži na dnu Tihog okena.
Prva Plus
05.50 Hotel, serija
06.30 Radna akcija sa Tamarom
08.45 Andrija i Andelka, serija
09.15 Radna akcija sa Tamarom
10.00 Reci 8
10.50 Hotel, serija
11.30 Andrija i Andelka, serija
12.30 Tajna vinove loze, serija
17.05 Hotel, serija
18.00 Reci 8
18.45 Pogrešan čovek, serija
23.00 Infiltrator, igrani film
01.10 Ubice mog oca 5, igrana serija
Blic TV
07.30 Jutro na Blic
10.30 Zabranjeno voće, serija
11.15 Zabranjeno voće, serija
14.15 Metar moga sela - Nova sezona
14.45 Ceca šou
16.00 Balkanskom ulicom
17.30 Vesti
17.45 Podkast: Životna priča
18.50 Šeherezada, igrana serija
23.00 Biseri
23.50 Scenarista, igrani film
01.40 Balkanskom ulicom
UNA TV
07.55 Davitelj protiv davitelja, film
09.50 Nema problema, film
11.35 Očima deteta
11.50 Atlas oblaka, igrani film
15.00 Loši momci, igrani film
17.15 Una intervju: Bojan Suđić
18.30 Una dan
19.00 Štafeta: Neboderi u plamenu
19.30 Jesen samuraja, domaći film
21.55 Špijun iz komšiluka, film
23.45 Da Vinčijev kod, igrani film
HYPE TV
07.00 Mobil auto
08.00 Aviondžije, igrana serija
09.00 Bos il’ hadžija, igrana serija
12.00 Male stvari - Nenad Janjetović i Jelena Nikolić
13.00 Hype zvezde
15.00 Nedokazani
16.30 Chit chat gost: Dragutin i Ljubica Tajević
17.30 Mobil auto
18.00 Tech Lifestyle
18.30 Ko si kad ne gleda niko - gost: Princ od Vranje
19.30 Alapače, igrana serija
20.00 Hype zvezde
21.30 Nedelja, igrana serija
22.00 Prelepa zemlja, igrani film
00.45 Bos il’ hadžija, igrana serija
Cinemania
09.10 Mrtvi, igrani film
10.30 Smrdljiva bajka, igrani film
12.10 Jakari spektakularno putovanje, film
13.30 Zvezdani psi tropska avantura, film
14.50 Smrt čoveka na Balkanu, film
16.10 Fantastična braća Bejker, igrani film
18.00 Mrtvi, igrani film
19.20 Princip domina, igrani film
21.00 Kad me je pronašla, film
22.40 Smrdljiva bajka, igrani film
Newsmax Balkans
06.30 Prozori Balkana
07.00 Naša priča
09.30 Tražim reč
11.00 Avantura Balkan
12.30 Top story
13.30 Stav nedelje
14.10 Razumno
15.00 Presek
15.30 Tražim reč
17.10 Kadrovi vremena
17.30 Stav region Skoplje
19.00 Portal
19.30 Stav regiona Sarajevo
20.00 Kadrovi vremena
21.00 Dijagnoza
22.00 Sinteza
24 kitchen
12.00 David Skoko: Mesto za mene
13.00 Ostrvski zalogaji sa hebridskim pekarom
14.00 Džejson Aterton: Kuhinja Dubaija
15.00 Džejmi Oliver: Zajedno
16.00 Primož Dolničar: blago iz tegle
17.00 Na Šerifin način
18.00 Pecite sa Akisom
19.00 Ejnslijevi praznični ukusi
20.00 Jedi, lutaj, uživaj
20.30 Jedi, lutaj, uživaj
Star Movies
04.10 Otac, igrani film
06.00 Dobra nevolja, igrana serija
06.45 Fred Mraz, igrani film
09.10 Voliš li pse?, igrani film
11.15 Legenda o Zorou, film
13.55 Dobro došla u familiju, film
16.10 Kao pas i mačka: Osveta Kiti Galor, film
18.00 Bejb: Prase u gradu, igrani film
20.00 Pisma Juliji, igrani film
22.10 Čovek zvani Oto, igrani film
Star Life
06.25 Kako sam upoznala vašeg oca
06.45 Doktor Odisej 1
09.25 911
12.05 Dnevnik Bridžet Džouns, film
13.45 Ti i ja
14.20 8 jednostavnih pravila
16.10 Uvod u anatomiju
17.05 Uvod u anatomiju
18.00 Uvod u anatomiju
19.00 Uvod u anatomiju
20.00 Prvi vitez, film
22.45 911
23.40 911
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