RTS1

05.55 Jutarnji program

06.00 Vest

08.00 Jutarnji dnevnik

08.30 Jutarnji program

09.00 Šarenica

11.00 Znanje imanje

12.00 Dnevnik

12.30 Za stolom sa Apostolom

13.30 Veterinarska misija

14.00 Sat

14.50 Vesti

15.00 Kuhinja moga kraja

16.00 Gastronomad

16.20 Vesti

16.25 Otmica, igrana serija

17.20 Superpotera, kviz

18.25 Sasvim prirodno

19.00 Slagalica, kviz

19.20 Vreme

19.30 Dnevnik

20.05 Otmica , igrana serija

21.00 Jedan svet – Jedna igra, sportski program

21.50 Fudbal: SP, Holandija – Japan, prenos

23.50 Jedan svet – Jedna igra, sportski program

00.10 Dnevnik

00.30 Jeloustoun, serija

01.20 Velika iluzija

02.00 Dnevnik 2

02.35 Sat

03.00 Fudbal: SP, Holandija – Japan

Najava

Za stolom sa Apostolom 12.30 RTS1

Gost Željka Cvijanović. Kako su je pregovori koje je u diskreciji vodila sa drugim čovekom Stejt departmenta Kristoferom Landauom u Vašingtonu, učinili političkom zvezdom? Zašto je Dodik baš nju izabrao da pregovara u njegovo ime i kako su rekordno brzo ukinute američke sankcija najvišim zvaničnicima Republike Srpske? Šta joj je nudio Džo Bajden i zašto je tu nepristojnu ponudu odbila i prenela Dodiku? Zbog čega su Amerikanci ubedili Kristijana Šmita da napusti mesto visokog predstavnika i kako će na to odgovoriti Berlin? Ko je najveći zaštitnik Republike Srpske: Tramp, Netanjahu ili Putin? O posebnim odnosima Srpske sa Izraelom, o odnosima na Zapadnom Balkanu, o Evropskoj uniji, o političkom Sarajevu, o Vučiću i Dodiku. Da li je ona trenutno najmoćnija žena u regionu.

RTS2

06.40 Verski kalendar

06.50 Datum

06.55 Muzika za dobro jutro: Rromane đilja (Romska muzika)

Amen adjes (Mi danas)

08.35 Slagalica

09.00 Poruka u boci

09.15 Plešimo uz rokenrol

09.30 Portreti epoha

10.00 E-TV

10.25 Građanin

10.55 Radoslavci (na znakovnom jeziku)

11.25 Verski mozaik Srbije

12.05 Od zlata jabuka

12.10 Kulturako aresipe (Kultura i tradicija Roma)

12.40 Romanipen

13.00 U susret snovima

13.30 Boka pomorska: Kapetan Stevan Vukotić i Ivo Visin

14.30 Prevaspitani

15.00 Eko minijature

15.05 Edu global

15.35 Mira Adanja Polak – Ekskluzivno

16.05 Fudbal: SP, Brazil – Maroko, snimak

17.55 Treniraj budi zdrav

18.35 TV teatar: Ciklus – Mesec srpskih savremenih drama: „Trst“

20.00 Komemorativna akademija povodom 27. godina od bitke na Košarama, prenos

21.00 Basket 3x3: World cup, polufinale 1, snimak

21.30 Basket 3x3: World cup, polufinale 2, snimak

22.00 Basket 3x3: World cup, finale, snimak

22.40 Na nišanu, serija

23.30 Volim klasiku

00.25 Noćni čuvar: Demoni su večni, film (15)

02.20 Basket 3x3: World cup, polufinale 1 i 2,

03.20 Basket 3x3: World cup, finale

03.50 Treniraj budi zdrav

Najava

Mira Adanja Polak – Ekskluzivno 15.35 RTS2

Stevan Antonić kao primer da kada se posao radi temeljno i sa ambicijama da prevaziđete sve teškoće je dokaz da je sve moguće. To polazi za rukom upornima čistog srca. Nema srećnijeg čoveka od mog sagovornika ovih dana na Svetskom Fudbalskom Prvenstvu kada sagledava rezulteta svog rada na analizi svakog igrača Iračkog tima. Stevan Antonić svoj posao radi detaljno, precizno, sa jakim nabojem da pobedi. On je analitičar državnog fudbalskog tima Iraka. Susret je slučajan u Dohi, gde boravim na tradicionalnom Forumu o međunarodnim odnosima. Srećem čoveka jake motivacije da napravi čudo i nemoguće. Upravo to ga je dovelo do toga da ostvari svoj san i da fudbalski tim Iraka dovede do mogućnosti takmičenja sa najboljima, do svetskog prvenstva.a

PINK

05.30 Novo vikend jutro, jutarnji program

13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program

13.30 Premijera vikend specijal, emisija

14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program

15.30 Premijera vikend specijal, emisija

18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program

19.30 Odbačena, igrana serija

21.00 Hit tvit, voditeljka i autorka Verica Bradić

23.00 Elita – izbacivanje, rijaliti šou

Najava

Hit tvit 21.00 Pink

Voditeljka Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras bira najvažniju objavu nedelje na Tviteru, Fejsbuku i Jutjubu.

PRVA

05.55 Plodovi

06.55 Nećete verovati

07.30 Ekskluziv

07.55 Jutro

12.00 Galileo

12.45 Grand - specijal

14.45 Pobednik

15.15 Najbolji san, igrana serija

16.10 Najbolji san, igrana serija

17.10 Godine slatkog greha

18.00 Vesti

18.55 Eksploziv

19.30 Ekskluziv - specijal

20.00 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, serija

21.00 Nikad nije kasno

23.30 Na mestu zločina sa Mašanom

00.00 Radna akcija sa Tamarom

01.15 Nećete verovati

02.00 Eksploziv

02.30 Galielo

03.00 Na mestu zločina sa Mašanom

Najava

Eksploziv 18.55 Prva

U zemlji u kojoj se sreći nazdravlja čašicom rakije, a tuga utapa u čaši vina, i žene piju, upozoravaju stručnjaci, sve češće i više, ali se o njihovom problemu sa alkoholom i dalje govori šapatom. Zbog stigme, osude i neprihvatanja, i same o tome godinama ćute, sve dok, "jedna više", u tišini i krišom, ne postane - bolest zavisnosti. Na lečenje tada dolaze već ozbiljno narušenog zdravlja i u tom procesu do kraja neretko ostaju same. Koliko je dug put od priznanja do izlečenja i kakve izazove stavlja pred alkoholičarke, njihove porodice, prijatelje i čitavo društvo? Šta sve na tom putu prolaze, bez publike, aplauza i sigurnog oslonca? I kako uopšte počinje, ako danas u Srbiji, među dve stotine hiljada registrovanih zavisnika od alkohola, već ima desetine hiljada žena?

B92

06.00 Štoperica, kviz

07.00 Sinđelići, serija

08.00 Plodno i rodno

09.30 Slatkara

10.00 Misija Šapa

10.30 Paramparčad, igrana serija

11.30 Paramparčad, igrana serija

12.30 Automoto šou

13.00 Štoperica, kviz

13.30 7 dana: Nedelja sa Nedeljkovićem

14.30 Uzbuna

15.30 B92 sportski pregled

16.00 Vesti B92

16.30 Osvrt

17.00 Sa Žikom po Srbiji

18.00 Moje selo veselo

19.00 Crni Gruja, serija

20.00 Teorije zavera

22.00 48 sati svadba

23.00 Ivanovi protiv Ivanovih, igrana serija

00.00 Ivanovi protiv Ivanovih, serija

01.00 Hotel Balkan, igrana serija

Najava

Teorije zavera 20.00 B92

U novoj epizodi emisije "Teorije zavera" tema je - Poslednji ljudi. Gosti Saše Borojevića suekstremni sportista i humanitarac Marko Nikolić, stručnjakinja za permakulturni dizajn Nataša Vukućević i autor podksata "Izgradi se" Lazar Milutinović. Emisija "Teorije zavera" na programu televizije B92 je od 20.00.

STB

06.05 Predvideti nepredvidivo

07.10 Zdravlje i vi

09.05 Pravi jutarnji program

12.05 TV Šopingmanija

14.10 Moja polisa

15.10 Bez garda sa Ivanom Vučićević

16.05 Nepoznate priče prirode

16.35 TV Šopingmanija

17.20 Srcem kroz Srbiju

18.10 Focus radio: Ritam nedelje

19.05 Vaše zdravlje naša briga

19.22 Intervju dana

19.45 TV Šopingmanija

20.10 Srbija radi Srbija se gradi

20.35 Besmrtne srpkinje

21.10 Muške priče

21.40 TV Šopingmanija

22.10 Biljana za Vas

23.25 Focus radio

Najava

Biljana za Vas 22.10 STB

Miks pozorišta, dizajna, sporta, medicine, na brz i moderan način. Emisija je za publiku od plus 30, ali i za domaćice i doktore nauka.

RTV1

06.30 Verski nedeljnik

07.30 Bukvar pravoslavlja

08.00 Dečji program

10.00 Druga strana nade, igrani film

11.30 Pet za 5

12.05 Brazde

13.00 Dodati život godinama

14.00 Prijatelji zauvek

15.00 Nedeljom

16.00 Tri note

16.30 Čari ribolova

17.00 TV dnevnik

17.25 Svet oko nas

18.00 Grad bez pravila, serija

18.47 Tv šifonjer

19.00 Epizode, serija

19.30 TV dnevnik

20.05 Fatalni izgled, igrani film

21.33 Dokumentarni program

22.00 Vojvođanski dnevnik

22.35 Sportska hronika

23.00 Grad bez pravila, serija

23.39 Svi znaju, igrani film

Najava

Svi znaju 23.39 RTV1

Priča filma prati Lauru koja sa svoje dvoje dece iz Argentine putuje u Španiju kako bi prisustvovala venčanju svoje sestre. Usred radosnog ponovnog porodičnog okupljanja i proslave, starija kćerka biva oteta. U napetim danima koji slede, razne porodične tenzije kao i duboko skrivene tajne same zajednice malog gradića izaći će na površinu. Uloge: Penelope Kruz, Havijer Bardem.

RTV Pančevo

07.00 Lepota slovačkog jezika

07.35 Bohemska rapsodija

08.00 Po vašem izboru

09.15 Agroinfo

10.10 Velikani

12.00 Lice nacije

13.10 Žene iz mog sokaka

13.55 Deca su ukras sveta

16.00 Velike vesti

16.35 Bezbednost na prvom mestu

17.00 Veze

18.00 Vrata do vrata

18.35 Inforom

19.00 Velike vesti

19.35 Slovenci smo

20.05 Uključenje u program TV Informera

21.00 U centru pažnje

21.30 Kroz vihor vremena

22.00 Velike vesti

22.35 Vrata do vrata, serija

23.10 Agroinfo

23.35 Žene iz mog sokaka

Najava

Slovenci smo 19.35 Pančevo

Donosimo Vam reportaže o životu Slovenaca u Vojvodini. Saznajte sve o njihovim nastojanjima da se očuvaju tradicija, kultura i običaji ovog naroda.

Happy

05.30 Vesti

05.50 Razbuđivanje

08.50 Vesti

09.00 Bolja zemlja

09.50 Vesti

10.00 Radio Happy

12.50 Vesti

13.00 Ljubavne priče

14.00 Telemaster 1

14.30 1 na 1, kviz

15.00 Posle ručka

16.30 Telemaster 2

17.05 Naslovna strana, kviz

17.40 Žena, igrana serija

18.25 Crvene ruže, igrana serija

19.10 Porodične tajne, igrana serija

20.00 Aktuelnosti

21.30 Novi život

23.00 Žena, igrana serija

23.45 Crvene ruže, igrana serija

00.31 Porodične tajne, igrana serija

01.12 Savetnik

01.28 Naslovna strana, kviz

02.03 1 na 1, kviz

02.33 Posle ručka

Najava

Bolja zemlja 09.00 Happy

Bolja Zemlja pokriva najnovije vesti iz poljoprivrede i agrobiznisa. Naša misija je da vam pružimo novosti iz agrara, korisne savete i stručne vodiče...

SUPERSTAR

05.50 Sumpor, domaća igrana serija

06.55 Sumpor, domaća igrana serija

08.05 Zatvorski krug, igrani film

09.50 Megalodon, igrani film

11.50 Megalodon 2, igrani film

13.55 XxX, igrani film

16.05 XxX 2, igrani film

18.00 XxX Povratak Zandera Kejdža, igrani film

20.00 Sedef magla, domaći igrani film

22.20 Kako se rešiti šefa, igrani film

00.10 Kako se rešiti šefa 2, igrani film

Najava

Megalodon 09.50 Superstar

Podmornicu za istraživanje velikih dubina napalo je ogromno stvorenje dotad smatrano izumrlim, i ona sad leži na dnu Tihog okena.

Prva Plus

05.50 Hotel, serija

06.30 Radna akcija sa Tamarom

08.45 Andrija i Andelka, serija

09.15 Radna akcija sa Tamarom

10.00 Reci 8

10.50 Hotel, serija

11.30 Andrija i Andelka, serija

12.30 Tajna vinove loze, serija

17.05 Hotel, serija

18.00 Reci 8

18.45 Pogrešan čovek, serija

23.00 Infiltrator, igrani film

01.10 Ubice mog oca 5, igrana serija

Blic TV

07.30 Jutro na Blic

10.30 Zabranjeno voće, serija

11.15 Zabranjeno voće, serija

14.15 Metar moga sela - Nova sezona

14.45 Ceca šou

16.00 Balkanskom ulicom

17.30 Vesti

17.45 Podkast: Životna priča

18.50 Šeherezada, igrana serija

23.00 Biseri

23.50 Scenarista, igrani film

01.40 Balkanskom ulicom

UNA TV

07.55 Davitelj protiv davitelja, film

09.50 Nema problema, film

11.35 Očima deteta

11.50 Atlas oblaka, igrani film

15.00 Loši momci, igrani film

17.15 Una intervju: Bojan Suđić

18.30 Una dan

19.00 Štafeta: Neboderi u plamenu

19.30 Jesen samuraja, domaći film

21.55 Špijun iz komšiluka, film

23.45 Da Vinčijev kod, igrani film

HYPE TV

07.00 Mobil auto

08.00 Aviondžije, igrana serija

09.00 Bos il’ hadžija, igrana serija

12.00 Male stvari - Nenad Janjetović i Jelena Nikolić

13.00 Hype zvezde

15.00 Nedokazani

16.30 Chit chat gost: Dragutin i Ljubica Tajević

17.30 Mobil auto

18.00 Tech Lifestyle

18.30 Ko si kad ne gleda niko - gost: Princ od Vranje

19.30 Alapače, igrana serija

20.00 Hype zvezde

21.30 Nedelja, igrana serija

22.00 Prelepa zemlja, igrani film

00.45 Bos il’ hadžija, igrana serija

Cinemania

09.10 Mrtvi, igrani film

10.30 Smrdljiva bajka, igrani film

12.10 Jakari spektakularno putovanje, film

13.30 Zvezdani psi tropska avantura, film

14.50 Smrt čoveka na Balkanu, film

16.10 Fantastična braća Bejker, igrani film

18.00 Mrtvi, igrani film

19.20 Princip domina, igrani film

21.00 Kad me je pronašla, film

22.40 Smrdljiva bajka, igrani film

Newsmax Balkans

06.30 Prozori Balkana

07.00 Naša priča

09.30 Tražim reč

11.00 Avantura Balkan

12.30 Top story

13.30 Stav nedelje

14.10 Razumno

15.00 Presek

15.30 Tražim reč

17.10 Kadrovi vremena

17.30 Stav region Skoplje

19.00 Portal

19.30 Stav regiona Sarajevo

20.00 Kadrovi vremena

21.00 Dijagnoza

22.00 Sinteza

24 kitchen

12.00 David Skoko: Mesto za mene

13.00 Ostrvski zalogaji sa hebridskim pekarom

14.00 Džejson Aterton: Kuhinja Dubaija

15.00 Džejmi Oliver: Zajedno

16.00 Primož Dolničar: blago iz tegle

17.00 Na Šerifin način

18.00 Pecite sa Akisom

19.00 Ejnslijevi praznični ukusi

20.00 Jedi, lutaj, uživaj

20.30 Jedi, lutaj, uživaj

Star Movies

04.10 Otac, igrani film

06.00 Dobra nevolja, igrana serija

06.45 Fred Mraz, igrani film

09.10 Voliš li pse?, igrani film

11.15 Legenda o Zorou, film

13.55 Dobro došla u familiju, film

16.10 Kao pas i mačka: Osveta Kiti Galor, film

18.00 Bejb: Prase u gradu, igrani film

20.00 Pisma Juliji, igrani film

22.10 Čovek zvani Oto, igrani film

Star Life

06.25 Kako sam upoznala vašeg oca

06.45 Doktor Odisej 1

09.25 911

12.05 Dnevnik Bridžet Džouns, film

13.45 Ti i ja

14.20 8 jednostavnih pravila

16.10 Uvod u anatomiju

17.05 Uvod u anatomiju

18.00 Uvod u anatomiju

19.00 Uvod u anatomiju

20.00 Prvi vitez, film

22.45 911

23.40 911