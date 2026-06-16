21.00 Cinemania

Iznenadni napad

Grupa novinara u Vašingtonu istražuje razloge koji stoje iza odluke administracije predsednika Džordža V. Buša da 2003. godine započne napad na Irak. Film je baziran na istinitim događajima, a novinari Džonatan Lendej i Voren Strobel nagrađeni su za svoje tekstove. Uloge: Rob Rajner, Vudi Harelson, Džesika Bil. Režija: Rob Rajner.

22.15 B92

Zločin na talasima

Inspirisan istoimenim hitom iz 1991, „Zločin na talasima je priča koja podseća na modernu verziju Robina Huda, a na velika nam platna donosi neverovatne poduhvate najboljih svetskih sportista ekstremnih sportova i sadrži neke od najizazovnijih akrobacija ikada snimljenih! Mladi FBI agent se ubacuje u tim ekstremnih sportista za koje sumnja da stoje iza niza neverovatnih, sofisticiranih korporativnih pljački. Na tajnom zadatku zbog kojeg mu je život u opasnosti pokušava da dokaže da su ti sportisti osmislili zapanjujuća krivična dela kojima uništavaju finansijska tržišta sveta. Uloge: Edgar Ramirez, Luk Brejsi, Rej Vinston

00.00 Prva

Porođajni bolovi

Mlada žena se pravi da je trudna kako bi izbegla otkaz. Kad zbog toga dobije poseban tretman od svih ljudi koji je okružuju u životu, odlučuje da laže svih devet meseci. Uloge: Lindzi Lohan, Luk Kirbi, Kris Parnel.