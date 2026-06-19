Napio se zec i pao u potok. Došli meda i lisica pa mu kažu:
- "Ajde zeko izađi, utopićeš se."
A zeko će na to:
"Od**bite vi kopnene životinje!"
Započnite jutro nasmejani uz Alo vic dana
Napio se zec i pao u potok. Došli meda i lisica pa mu kažu:
- "Ajde zeko izađi, utopićeš se."
A zeko će na to:
"Od**bite vi kopnene životinje!"
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