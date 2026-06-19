Prema pisanju britanskog Telegrafa, program tenka Challenger 3, zamišljen kao tenk koji treba da ostvari nadmoć nad snagama Vladimira Putina, suočio se sa novim zastojem, a projekat modernizacije vredan milijardu funti kasni zbog inženjerskih problema sa menjačem, odnosno pogonom za okretanje kupole.

Problem pogađa jedan od najvažnijih programa britanskog preoružavanja. Challenger 3 je predstavljen kao ključni stub modernizacije kopnene vojske i kao novo oklopno sredstvo koje treba da vrati britanskim trupama vatrenu moć na bojištu visokog intenziteta. Međutim, izvori Telegrafa tvrde da pogon kupole, prema prvobitnom dizajnu, nije dovoljno snažan da izdrži masu vozila i dodatnog oklopa.

Dobavljačima je, prema istim navodima, naređeno da privremeno obustave deo posla dok Rheinmetall BAE Systems Land ne pronađe tehničko rešenje. Industrijski izvori upozoravaju da bi zastoj mogao da pomeri program koji već kasni i do dve godine.

Kašnjenje koje kvari Starmerove planove

Otkriće dolazi u nezgodnom trenutku za britansku vladu, piše Telegraf. Premijer Kir Starmer pokušava da predstavi preoružavanje vojske kao odgovor na pogoršano bezbednosno okruženje u Evropi i sve češća upozorenja da se sukob sa Rusijom očekuje pre kraja decenije. U britanskoj političkoj i vojnoj retorici poslednjih meseci sve češće se pominje potreba da zemlja bude spremna za rat najkasnije do 2029. godine.

Challenger 3 trebalo je da bude jedan od simbola nadmoći. Umesto toga, program sada otvara pitanje da li London uopšte može da isporuči modernizaciju kopnene vojske tempom koji sam najavljuje.

Telegraf navodi da novo kašnjenje predstavlja dodatnu glavobolju za Ministarstvo odbrane, samo nekoliko dana nakon iznenadne ostavke Džona Hilija na čelu tog resora. Kombinacija političke nestabilnosti, tehničkih problema i već postojećih sumnji u borbenu spremnost britanske vojske stvara neprijatnu sliku: London govori o pripremama za rat visokog intenziteta, ali se i najvažniji oklopni program suočava sa zastoјem zbog osnovnog mehaničkog problema.

Britanski vojni stručnjaci već duže upozoravaju da stanje kopnene vojske i mornarice ne dozvoljava Londonu da se realno nada da bi mogao da izdrži ni mesec dana u sukobu visokog intenziteta protiv Rusije. Takve ocene se ne odnose samo na broj tenkova, već na municiju, rezervne delove, logistiku, PVO, artiljeriju, mornaričke kapacitete i sposobnost industrije da nadoknađuje gubitke.

Šta znači kvar na kupoli

Problem sa pogonom za okretanje kupole posebno je osetljiv jer pogađa samu borbenu upotrebu tenka. Savremeni tenk ne mora samo da ima snažan top i debeli oklop. Mora brzo da otkrije cilj, okrene kupolu, stabilizuje oružje, zaključa metu i otvori vatru dok se kreće ili dok se meta kreće.

U uslovima savremenog bojišta, gde tenk može biti otkriven dronom za nekoliko sekundi, svako kašnjenje u reakciji smanjuje šanse za preživljavanje. Spora, nepouzdana ili problematična kupola znači da posada ne može u potpunosti da koristi top, senzore i sistem upravljanja vatrom. To je posebno ozbiljno za Challenger 3, jer se ceo program modernizacije zasniva upravo na tvrdnji da će vozilo dobiti novu borbenu vrednost kroz bolju vatrenu moć, senzore, zaštitu i digitalne sisteme.

Britanski program predviđa modernizaciju 148 tenkova, ali sama brojka je već dovoljno mala da svako kašnjenje ima veći efekat. Za razliku od velikih flota iz Hladnog rata, današnja britanska oklopna komponenta nema luksuz masovnosti. Svako vozilo mora biti ispravno, dostupno i logistički održivo.

Zastoj na Challengeru 3 ima širi značaj od jednog kvara u proizvodnji. On otvara staro pitanje britanske vojne industrije: da li zemlja koja decenijama smanjuje kopnenu vojsku, odlaže modernizaciju i oslanja se na skupe, male serije zaista može brzo da obnovi teško oklopnu sposobnost.

Tenk za rat koji se promenio

Challenger 3 se razvija u trenutku kada je rat u Ukrajini promenio način na koji se gleda na tenkove. Teška oklopna vozila nisu nestala sa bojišta, ali više ne mogu da se oslanjaju samo na oklop, top i klasičnu taktiku manevra. FPV dronovi, protivoklopne rakete, precizna artiljerija, mine, izviđački dronovi i mrežno navođenje učinili su bojište mnogo opasnijim za svaku veliku platformu.

Zato se od Challenger 3 očekuje da bude više od nadograđenog Challenger 2. Program podrazumeva novi top, modernizovane senzore, digitalizaciju, aktivnu zaštitu i poboljšane borbene sisteme. Međutim, ako osnovni mehanički sklopovi stvaraju probleme pre ulaska u službu, onda se ponovo postavlja pitanje koliko je modernizacija zaista stabilna.

Britanski komandanti ovaj tenk nazivaju ključnim faktorom odvraćanja ruske pretnje. Problem je što odvraćanje ne zavisi od naziva programa, već od broja ispravnih vozila, obučenih posada, municije, logistike i sposobnosti da sistem radi pod pritiskom. Tenk koji kasni zbog kupole ne šalje istu poruku kao tenk koji prolazi ispitivanja, ulazi u jedinice i pokazuje pouzdanost na terenu.