"Ponosni smo na Srbiju, zato što Srbija pronalazi ispravan put u vrlo komplikovanom svetu. To uopšte nije lako postići kad svi viču na tebe - ovo smeš, ovo ne smeš, moraš ovako, sad ste na pogrešnoj strani. Srbija je razumela osnovno - možda zbog svoje duge i kompleksne istorije u prevazilaženju raznih razlika, u povezivanju različitih imperija i kultura, da je istinska uloga Srbije danas upravo povezivanje", rekao je Saks forumu u Centru "Sava".

Saks je istakao da se svet nalazi u vrlo specifičnim okolnostima koje nalažu napuštanje fosilnih goriva i prelazak na obnovljive izvore energije, i ukazao da je ovo prilika za povezivanje Kine i Zapada.

"Parna mašina je nekada bila ogromna promena, a danas su to vetro-turbine i električni automobili. Ovo je trenutak kada moramo iskoristiti povezanost Kine i Zapada kako bismo ostvarili ciljeve održivog razvoja", rekao je Saks.

- Privlačili ste kineske investicije, niste dozvolili da vas uplaše američke sankcije Kini - naglasio je Saks.

Američki ekonomista ocenjuje da ulazimo u multipolarni svet u kojem Evropa ne gubi prosperitet već se on deli na globalne aktere.

- Hvala Bogu da se završila dominacija Zapada - primetio je Saks.

Saksu je u toku večeri uručena nagrada "Sustainability & Connectivity Award" kojom se odaje priznanje za izuzetno liderstvo u unapređenju održivog razvoja kroz prekograničnu povezanost.

Dvodnevni Horizons forum okupio je u Beogradu oko 500 učesnika i više od 20 stručnjaka iz oblasti ekonomije, tehnologije, energetike i veštačke inteligencije.

Forum organizuju Centar za međunarodnu saradnju i održivi razvoj (CIRSD) i Privredna komora Srbije, s ciljem otvaranja dijaloga o ključnim globalnim ekonomskim i tehnološkim trendovima, kao i o održivom razvoju i geopolitičkim promenama.