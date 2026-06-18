Gospodin u godinama krenuo je u teretanu. Vežba on tako kad spazi izuzetno zgodnu mladu ženu kako ulazi u dvoranu. Pozove trenera i upita ga: 'Na koju bi spravu trebao otići da mogu impresionoirati ovu lepoticu?'
Trener ga odmeri od glave do pete i odgovori: 'Hm, probajte s bankomatom u predvorju!'
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Vic dana: Gospodin u godinama krenuo je u teretanu...
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Gospodin u godinama krenuo je u teretanu. Vežba on tako kad spazi izuzetno zgodnu mladu ženu kako ulazi u dvoranu. Pozove trenera i upita ga: 'Na koju bi spravu trebao otići da mogu impresionoirati ovu lepoticu?'
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