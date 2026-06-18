Govoreći o studentsko-blokaderskom pokretu i njegovom političkom potencijalu, Ponoš je ocenio da podrška od oko 30 odsto nije dovoljna za izbornu pobedu.

- Ne mogu ovi izbori da se dobiju sa 30 odsto studentskih glasova. To nije dovoljno. Bolje je da pro-EU opozicija učestvuje na izborima i pređe cenzus nego da studentska lista ostane na tih 30 odsto - poručio je on.

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Ponoš se osvrnuo i na stanje u opozicionim redovima, navodeći da istraživanja javnog mnjenja ne idu u prilog opozicionim partijama.

Prema njegovim rečima, uticaj opozicionih stranaka danas je manji nego ranije, što dodatno komplikuje njihove planove pred naredne izbore.

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Ponoš je tokom gostovanja ponovio tvrdnje da će vlast pokušati da utiče na izborni proces, upozoravajući da bi posledice toga mogle da budu ozbiljne.

- Ova vlast će nastaviti da krade izbore. Problem je što će ovaj put to biti malo teže i posledice mogu da budu brutalne - rekao je on.

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Na pitanje voditeljke Danice Vučenić šta konkretno podrazumeva pod "brutalnim posledicama", Ponoš je odgovorio:

- Brutalne posledice su, recimo, da im se ne priznaju rezultati takvih izbora koji bi bili brutalno pokradeni. A oni moraju brutalno da pokradu.