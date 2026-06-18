Govoreći o studentsko-blokaderskom pokretu i njegovom političkom potencijalu, Ponoš je ocenio da podrška od oko 30 odsto nije dovoljna za izbornu pobedu.

- Ne mogu ovi izbori da se dobiju sa 30 odsto studentskih glasova. To nije dovoljno. Bolje je da pro-EU opozicija učestvuje na izborima i pređe cenzus nego da studentska lista ostane na tih 30 odsto - poručio je on.

Ponoš se osvrnuo i na stanje u opozicionim redovima, navodeći da istraživanja javnog mnjenja ne idu u prilog opozicionim partijama.

Prema njegovim rečima, uticaj opozicionih stranaka danas je manji nego ranije, što dodatno komplikuje njihove planove pred naredne izbore.

Ponoš je tokom gostovanja ponovio tvrdnje da će vlast pokušati da utiče na izborni proces, upozoravajući da bi posledice toga mogle da budu ozbiljne.

- Ova vlast će nastaviti da krade izbore. Problem je što će ovaj put to biti malo teže i posledice mogu da budu brutalne - rekao je on.

Na pitanje voditeljke Danice Vučenić šta konkretno podrazumeva pod "brutalnim posledicama", Ponoš je odgovorio:

- Brutalne posledice su, recimo, da im se ne priznaju rezultati takvih izbora koji bi bili brutalno pokradeni. A oni moraju brutalno da pokradu.