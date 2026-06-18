"Moram da kažem da je posle ove posete čelično prijateljstvo postalo još jače, a predsednik Vučić vodi narod Srbije na putu izgradnje i napretka Srbije", rekao je ambasador Li Ming.

Gradeći ovaj most, narod Srbije i predsednik Vučić idu putem prosperiteta, istakao je on.

"Puštanjem ove cele saobraćajnice u saobraćaj moći ćemo da kažemo da je na novi način spojena cela Srbija, ali i dalje, sa regionom. Kineski i srpski narod zajednički, ruku pod ruku, razvijaju svoje prijateljstvo i grade projekte od velikog značaja. I Kina će uvek biti najpouzdaniji i najiskreniji prijatelj Srbije", rekao je on.

"Živela Kina, živela Srbija", rekao je Li Ming na srpskom na kraju obraćanja.