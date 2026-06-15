23.45 RTS1

Opusteli bes

Ćerka vlasnice kazina u Nevadi ulazi u vezu sa reketašem, uprkos trudu svih oko nje da ih razdvoje. Frici Haler je moćna vlasnica kazina u Nevadi. Njena ćerka Pola napustila je školu i vraća se kući kada i reketaš Edi Bendiks, koji je otišao pod sumnjom da je ubio svoju suprugu. Kada Pola i Edi započnu vezu, Frici, Polin nekadašnji udvarač Tom i Edijev prijatelj Džoni pokušavaju da ih razdvoje, svako iz svojih razloga. Međutim, Edijeva prošlost ga sustiže na neočekivan način... Uloge: Džon Hodijak, Lizabet Skot, Bert Lankaster

20.10 RTS2

Sisari

Od ledenih prostranstava do užarenih pustinja, od mračnih noći do gustih šuma i gradova koji postaju nova divljina – sisari su osvojili gotovo svaki kutak planete. U spektakularnoj Bi-Bi-Si seriji Sisari otkrijte kako najprilagodljivija bića na Zemlji preživljavaju hladnoću, vrućinu, poplave, sušu i stalne promene sveta oko sebe. Neverovatni prizori, revolucionarni snimci i zadivljujuće priče o borbi za opstanak pokazuju zašto su sisari među najvećim pobednicima prirode.

22.15 B92

Savršeno oružje

U ne tako dalekoj budućnosti, društvo je pod kontrolom moćne države i diktatora zvanog Direktor. Kondor za tu državu radi kao plaćeni ubica, ali ponovni susret s nekim za koga je mislio da je mrtav prisili ga da dobro razmisli ko su mu zapravo neprijatelji. Jer svi su mete. Uloge: Stiven Sigal, Džoni Mesner, Ričard Tajson.