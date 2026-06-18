Kreće saobraćajni haos u Beogradu! Zatvoren važan bulevar, menjaju se trase autobusa

Od danas se zbog radova obustavlja saobraćaj u Bulevaru umetnosti, ulici Dr Žorža Matea i na delu auto-puta za Zagreb. Iz istog razloga doći će do izmena u režimu rada linija gradskog saobraćaja.

Sekretarijat za saobraćaj Grada Beograda saopštio je da će od danas doći do obustave saobraćaja u Bulevaru umetnosti, ulici Dr Žorža Matea i na delu auto-puta za Zagreb zbog izvođenja radova na redovnom održavanju ulica i opštinskih puteva, a zbog toga će takođe doći i do izmena u režimu rada linija javnog gradskog prevoza.

U saopštenju se navodi da radove izvodi JKP "Beograd put", kao i da će obustava saobraćaja u Bulevaru umetnosti trajati do 20. juna, dok će u ulici Dr Žorža Matea i na delu auto - puta za Zagreb trajati do 19. juna.

Kada je reč o radovima u Bulevaru umetnosti na teritoriji gradske opštine Novi Beograd, oni će se izvoditi na potezu od Bulevara Zorana Đinđića do Bulevara Milutina Milankovića (smer ka Bulevaru Milutina Milankovića) i na potezu od Bulevara Zorana Đinđića do Bulevara Mihajla Pupina (smer ka Bulevaru Mihajla Pupina).

Gradsko saobraćajno preduzeće (GSP) Beograd saopštilo je da će zbog tih radova doći do promene režima rada linije 71 te da će ona tokom radova saobraćati u smeru ka Ledinama: Bulevar Mihajla Pupina, Bulevar umetnosti - Bulevar Zorana Đinđića - Omladinskih brigada – Bulevar Milutina Milankovića i dalje redovnom trasom, dok će u smeru ka Zelenom vencu saobraćati trasom: Bulevar umetnosti - Bulevar Zorana Đinđića - Španskih boraca - Bulevar Mihajla Pupina i dalje redovnom trasom.

Privremeno će za liniju 71 biti ukinuta stajališta u smeru ka Zelenom vencu: "Bulevar Zorana Đinđića", "Blok 30" i "Španskih boraca", a u smeru ka Ledinama: "Blok 29", "Fakultet dramskih umetnosti" i "Bulevar umetnosti".

Vozila će na izmenjenom delu trase koristiti sva postojeća stajališta, kao i privremeno uspostavljeno stajalište iz prethodne faze radova: "Španskih boraca 1" u ulici Španskih boraca, 145 metara posle raskrsnice sa ulicom Bulevar Zorana Đinđića.

Kada je reč o radovima na teritoriji gradskih opština Novi Beograd i Zemun doći će do obustave saobraćaja i zauzeća kolovoza u ulici Dr Žorža Matea, od kružne raskrsnice Auto – put za Zagreb - Dr Žorža Matea do ul. Auto – put za Zagreb, kao i u delu ul. Auto – put za Zagreb.

I u vezi sa ovim radovima GSP je saopštio da će linije 76 i 77 promeniti svoju trasu.

Kako se navodi, vozila sa linije 76 će saobraćati u smeru ka Bežanijskoj kosi /bolnica/ (zbog istovremenih radova u raskrsnici ulica Marka Čelebonovića - Partizanske avijacije - Nikole Dobrovića): Dr Žorža Matea, kružni tok Partizanske avijacije - Autoput za Zagreb i dalje drugom desnom internom saobraćajnicom do ulice Dr Žorža Matea (uz korišćenje stajališta #1852, "Bežanijska kosa").

Dok će u smeru ka Novom Beogradu /Blok 70A/ ista linija saobraćati trasom: Dr Žorža Matea, desno u ulicu Auto-put za Zagreb (prvi interni deo ove saobraćajnice gledano u smeru ka Tošinom bunaru), uključenje na Motoput M11 (Bulevar Arsenija Čarnojevića) – smer ka Šidu i dalje Motoputem M11 (Bulevar Arsenija Čarnojevića) do Petlje "Zmaj" gde će vozila vršiti promenu smera kretanja i vraćati Motoputem M11 (Bulevar Arsenija Čarnojevića) do prvog redovnog stajališta "Hotel Nacional", zatim Rajkovom ulicom, Dr Huga Klajna, Ljubinke Bobić,

Gandijeva, Tošin bunar, Bulevar Zorana Đinđića i dalje redovno.

Vozila sa linije 77 će saobraćati u smeru ka Bežanijskoj kosi /bolnica/: Dr Žorža Matea, ulicom Auto-put za Zagreb do kružnog toka u zoni raskrsnice ulica Partizanske avijacije i Autoput za Zagreb i dalje drugom desnom internom saobraćajnicom do ulice Dr Žorža Matea (uz korišćenje stajališta #1852, "Bežanijska kosa") i dalje redovno.

Dok će u smeru ka Zvezdari vozila sa linije 77 saobraćati trasom: Dr Žorža Matea, desno u ulicu Auto-put za Zagreb (prvi interni deo ove saobraćajnice gledano u smeru ka Tošinom bunaru), uključenje na Motoput M11 (Bulevar Arsenija Čarnojevića) – smer ka Šidu i dalje Motoputem M11 (Bulevar Arsenija Čarnojevića) do Petlje "Zmaj" gde će vozila vršiti promenu smera kretanja i vraćati ka gradu Motoputem M11 (Bulevar Arsenija Čarnojevića) do ulice Tošin bunar, Bulevar Zorana Đinđića i dalje redovno.

Na izmenjenom delu trase vozila će koristiti postojeća stajališta JGP-a, a privremeno se ukidaju stajališta "Nikole Dobrovića" i "JKP Zelenilo Beograd", smer ka autoputu, za liniju 76, "Hotel Nacional" i "Marka Čelebonovića", smer ka Partizanske avijacije, za liniju 76, "Nikole Dobrovića", smer ka dr Huga Klajna za liniju 76 i "Stojana Aralice" i "dr Huga Klajna" u oba smera za liniju 76.

Za liniju 77 biće ukinuto stajalište "SC 11. april", a za obe linije, odnosno i za liniju 76 i za liniju 77 biće ukinuto stajalište "Zelengorska".