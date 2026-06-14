11.00 RTS1

Znanje imanje: Selo inspiriše!

Selo inspiriše najbolje u čoveku. Uči nas priroda radostima rađanja, pružanja bez naknade, bezuslovnoj slobodi odlučivanja koje svima donosi koristi. Ljudi koji su razumeli da se samo darovanjem stiče moć znanja i nezavisnosti, imaju imanje bez granica. Zato u ovoj emisiji Znanja imanja govore: Don Mekalok, škotlanđanin iz Velike Britanije - zašto je sa suprugom Sekom, izabrao Erdevik i padine Fruške Gore za svetsku priču o organskom i biodinamičkom vinogradarstvu. Slavko Popović iz sela Bačinci - o savremenoj plantaži jabuka, usponima i padovim u proizvodnji, tržištu i benefitima protivgradnog topa. Nikola Vujčin Ramirez - zašto je Kolumbiju zamenio Srbijom i odlučio da volontira baš na seoskom domaćinstvu u podnožju srednjovekovne tvrđave Maglič kod Kraljeva do koga se stiže jedino skelom preko Ibra.

20.00 SUPERSTAR

Sedef magla

1882. godina. Jelena Ilka Marković pokušala je da ubije kralja Milana Obrenovića u Sabornoj crkvi. Osuđena je na 20 godina zatvora i ubrzo zatim je pronađena mrtva u zatvorskoj ćeliji - zvanična verzija glasi da se obesila peškirom o krevet. Tragovi govore da samoubistvo nije bilo moguće.Sedam godina kasnije, istog dana su pronađena dva tela - na obali Save alasi pronalaze telo ubijene devojke, a u Topčiderskoj šumi telo praunuka kneza Miloša. Otkriva se da su ova oba ubistva povezana sa atentatom u Sabornoj crkvi. Posle mnogo vremena, taj slučaj je ponovo otvoren. Jedan propali advokat i šef beogradske policije istražuju njenu smrt, svaki iz svojih razloga, ali u slučaju gđe Marković istina ne donosi ništa dobro... Uloge: Miloš Timotijević, Petar Strugar, Jana Ivanović, Nebojša Dugalić, Voja Brajović, Luka Grbić, Maja Čampar, Mariana Aranđelović

21.00 Cinemania

Kad me je pronašla

Ejpril se bliži četrdesetoj. Želi bebu, ali je muž ostavlja. Kada žena koja ju je usvojila umre, u životu Ejpril iznenada se pojavljuje njena biološka majka, slavna televizijska zvezda. Istovremeno, počinje da se viđa s razvedenim ocem jednog od svojih učenika. Detinjasti suprug i kolega iz škole Ben je napušta, a njen biološki sat otkucava sve glasnije. Njena autoritativna usvojiteljka koja je na samrti jasno joj stavlja do znanja da joj Ejpril predstavlja razočaranje. Jedino razumevanje za Ejpril pokazuje Fredi, lekar i rođeni sin njenih usvojitelja. Ejpril upoznaje Frenka, oca jednog od njenih učenika, i vrlo brzo njih dvoje stupaju u romantičnu vezu. U isto vreme, Ejpril kontaktira njena navodna biološka majka, za koju se ispostavlja da je TV voditeljka Bernis Grejvs. Bernis pokušava da uspostavi vezu i da postane majka Ejpril što nikada nije mogla da bude. Pored svega, Ejpril otkriva da konačno očekuje Benovu bebu. Uloge: Helen Hant, Bet Midler, Kolin Fert, Metju Broderik.