22.15 Superstar

Gas do daske

Brbljivi detektiv iz Los Anđelesa i vrhunski inspektor iz Hong Konga primorani su da sarađuju kada u Americi bude kidnapovana ćerka kineskog konzula. Iako se od prvog trenutka ne podnose i potpuno se razlikuju u metodama rada, ovaj nesvakidašnji duo mora da udruži snage. Spajajući brze pesnice i još brži jezik, oni pokreću divlju privatnu istragu kako bi nadmudrili opasnu bandu i spasli devojčicu. Uloge: Džeki Čen, Kris Taker, Tom Vilkinson, Tzi Ma, Ken Leung.

20.00 B92

Ćao Inspektore 2: Vampiri su među nama

U provincijskom mestu život teče uobičajenim tokom. Dvojica čuvara reda Boki i Pajko beskrajno se dosađuju. Ali uzbuđenje nastaje kada se pojave gosti iz inostranstva. Smešteni su u hotel Lepenski vir gde se održava međunarodni simpozijum o transplantaciji. U isto vreme počinju da nestaju sveže sahranjeni mrtvaci i gradom se prenosi glas da su se pojavili vampiri. Boki i Pajko kreću u akciju! Uloge: Bata Živojinović, Boro Stjepanović, Nikola Simić.

16.05 RTS2

Optimisti

Film Optimisti je omnibus sastavljen od nezavisnih priča koje povezuje optimizam gledan „šarenim“ očima. Iako su naizgled šaljive, svaka priča verno oslikava stvarno stanje današnjice, koja se ulepšava uz pomoć lažnog optimizma i samim tim lakše preživljava. Priče su inspirisane čuvenim Volterovim romanom „Kandid“. Uloge: Lazar Ristovski, Mira Banjac, Petar Božović, Tihomir Arsić, Slavko Štimac, Nebojša Glogovac, Dragan Jovanović...