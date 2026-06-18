Visoke letnje temperature mogu predstavljati ozbiljan izazov za ljubitelje cveća i baštovanstva. Zemlja se brzo isušuje, korenje trpi temperaturni stres, a biljke često gube vitalnost i cvetove. Ipak, iskusni baštovani imaju jednostavno i jeftino rešenje koje se nalazi gotovo u svakom dvorištu – obične kamenčiće.

Pravilno postavljeno kamenje može pomoći biljkama da lakše podnesu vrućine, zadrže vlagu i nastave da bujno cvetaju čak i tokom najtoplijih dana.

Kamenje štiti korenje od pregrevanja

Jedan od najefikasnijih trikova jeste postavljanje svetlog kamenja ili većih oblutaka oko podnožja biljke.

Na taj način kamen stvara zaštitni sloj koji štiti zemljište od direktnog sunčevog zračenja. Zona korena ostaje hladnija, što smanjuje stres izazvan visokim temperaturama i pomaže biljkama da nastave normalan rast.

Ova metoda posebno pogoduje osetljivim trajnicama, kao i muškatlama koje tokom leta troše velike količine vode.

Pukotine među kamenjem čuvaju vlagu

Kamenje može imati važnu ulogu i prilikom formiranja cvetnih leja.

Kada se kamenje postavi tako da između njega ostanu uski prostori ispunjeni zemljom, korenje biljaka prirodno raste dublje u potrazi za vlagom. Takvo okruženje obezbeđuje bolju drenažu i stabilnije uslove tokom sušnih perioda.

Ovakav način sadnje posebno odgovara vrstama poput puzavog floksa, prkosa i majčine dušice, koje dobro podnose sunce i siromašnije zemljište.

Drenaža koja sprečava truljenje korena

Kod biljaka koje se gaje u saksijama i žardinjerama, sloj šljunka ili sitnog kamenja na dnu posude može napraviti veliku razliku.

Dobra drenaža omogućava da višak vode nesmetano otiče, čime se sprečava zadržavanje vlage oko korena. Upravo je truljenje korena jedan od najčešćih razloga propadanja saksijskog cveća tokom leta.

Zbog toga stručnjaci preporučuju da se pre sipanja zemlje na dno svake saksije postavi sloj kamenčića ili šljunka.

Kako kamenje pomaže zemljištu da duže zadrži vlagu?

Sloj ukrasnog kamena funkcioniše slično kao organski malč. On usporava isparavanje vode iz zemljišta i sprečava njegovo brzo isušivanje.

Ovaj trik posebno je koristan za biljke koje se nalaze na osunčanim mestima, u saksijama ili uzdignutim lejama, gde se zemlja najbrže zagreva.

Važno je, međutim, da se pre postavljanja kamenja biljke dobro zaliju. Kamen ne stvara vlagu, već pomaže da se postojeća vlaga duže zadrži u zemljištu.

Preporučena debljina sloja je između tri i pet centimetara, uz obavezno ostavljanje prostora oko stabljike kako bi se smanjio rizik od pojave bolesti i truljenja.

Boja kamenja može napraviti veliku razliku

Mnogi biraju kamenje isključivo zbog izgleda, ali stručnjaci ističu da je njegova boja podjednako važna.

Na mestima koja su tokom dana izložena jakom suncu preporučuje se upotreba svetlih oblutaka ili sivog šljunka. Svetle nijanse odbijaju veći deo sunčeve toplote i manje zagrevaju zemljište od tamnog kamenja.

Takvi uslovi posebno prijaju mediteranskim biljkama poput lavande, ruzmarina i žalfije, koje prirodno rastu na kamenitim i dobro dreniranim terenima.

Pored praktične koristi, kamenje doprinosi urednijem i dekorativnijem izgledu bašte. Tako jednim jednostavnim potezom možete smanjiti potrebu za čestim zalivanjem, zaštititi biljke od letnjih vrućina i istovremeno oplemeniti svoj vrt.