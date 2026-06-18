Jedan od najneobičnijih medicinskih slučajeva u istoriji vezuje se za Šveđanku Karolinu Olson, ženu koja je, prema zvaničnim zapisima, provela čak 32 godine u stanju nalik dubokom snu, da bi se potom probudila bez ozbiljnijih posledica.

Karolina je rođena 1861. godine u mestu Oknö, nedaleko od Mönsterosa u Švedskoj. Kao tinejdžerka doživela je povredu glave nakon pada na ledu, ali se činilo da se brzo oporavila. Nekoliko dana kasnije požalila se na jak zubobolju i otišla na spavanje. Međutim, ono što je usledilo šokiralo je njenu porodicu - devojka se nije probudila.

Pošto porodica nije imala novca za redovne lekarske preglede, brigu o Karolini uglavnom su vodili članovi porodice i lokalna babica. Hranjena je mlekom i šećernom vodom, dok su lekari koji su je povremeno obilazili ostajali bez objašnjenja za njeno stanje.

Tokom godina brojni stručnjaci pokušavali su da otkriju šta se zapravo događa. Posebnu pažnju izazvala je činjenica da joj kosa i nokti gotovo nisu rasli, što je dodatno produbljivalo misteriju. Pojedini lekari smatrali su da je reč o histeriji ili retkom psihološkom poremećaju, dok su drugi verovali da se nalazi u neobičnoj vrsti kome.

Godine 1892. prebačena je u bolnicu gde je podvrgnuta različitim tretmanima, uključujući i elektroterapiju, ali bez uspeha. Nakon nekoliko nedelja vraćena je kući u istom stanju.

Njena majka brinula je o njoj sve do smrti 1904. godine, nakon čega je tu obavezu preuzela porodična pomoćnica. Zanimljivo je da su članovi porodice tvrdili da je Karolina povremeno reagovala na događaje iz okoline. Tako je, navodno, zaplakala kada je njen brat preminuo, iako je i dalje izgledalo kao da je bez svesti.

Pravo iznenađenje dogodilo se 3. aprila 1908. godine. Nakon više od 32 godine provedenih u krevetu, Karolina se iznenada probudila. Bila je iscrpljena, izrazito mršava i osetljiva na svetlost, a govor joj je u početku bio otežan. Ipak, ubrzo je pokazala da pamti sve što je naučila pre nego što je zaspala, uključujući čitanje i pisanje.

Vest o njenom buđenju brzo je obišla Evropu i Ameriku. Novinari su dolazili sa svih strana kako bi razgovarali sa ženom koju su mnogi nazivali „Uspavana lepotica iz Oknöa“. Psihijatrijska ispitivanja pokazala su da su njene mentalne sposobnosti uglavnom ostale očuvane.

Ipak, godinama kasnije pojavile su se sumnje da Karolina možda nije bila potpuno uspavana tokom čitavog perioda. Neki stručnjaci tvrdili su da se povremeno budila, ali da je iz psiholoških razloga ostajala nepokretna i odbijala kontakt sa okolinom. Postojale su i pretpostavke da je njena majka znala više o njenom stanju nego što je ikada otkrila javnosti.

Bez obzira na brojne teorije, misterija nikada nije do kraja razjašnjena. Karolina Olson preminula je 1950. godine u 88. godini života od posledica moždanog krvarenja, ostavivši iza sebe jedan od najzagonetnijih slučajeva u istoriji medicine.

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