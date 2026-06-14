Arena Premium 1

06.00  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Australija - Turska

08.00  Fudbal: Inter - Bolonja

10.00  Fudbal: Crvena zvezda - Mladost

12.00  NBA: San Antonio - Njujork, finale

15.00  Fudbal FIFA SP: Brazil - Maroko

17.00  Fudbal FIFA SP: Haiti - Škotska

19.00  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Nemačka - Kurasao

21.00  FIFA Svetsko prvenstvo: Studio

22.00  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Holandija - Japan

00.00  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Studio

01.00  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Obala Slonovače – Ekvador

04.00  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Švedska – Tunis

 

Arena Premium 2

08.00  Košarka VTB LIGA G5: CSKA - UNICS, finale

10.00  Košarka Španska liga G2: Valensija - Huventud, polufinale

12.00  Rukomet EHF LŠ: Magdeburg - Fuchse Berlin, polufinale 1

13.30  Rukomet: Aalborg - Barselona

15.00  Rukomet Meč za 3.mesto EHF Liga šampiona

18.00  Rukomet EHF Liga šampiona: Finale

20.30  Odbojka Liga Nacija: Kanada - Turska

23.00  Odbojka Liga Nacija: Brazil – Argentina

02.00  Hokej NHL G6: Vegas golden najtsi - Karolina harikensi, finale

 

Eurosport 1

03.00  Endurance Auto Trke: 24h Le Mana, Trka

17.00  Tenis: Grend Slem, Rolan Garos, Singl, muškarci, finale

17.45  Konjički sport: Svetski tur šampiona, Sent Trope, Skakanje

20.00  Endurance Auto Trke: 24h Le Mana, Trka

22.00  Biciklizam: Svetska turneja, Tour Auvergne Rhone Alpes, muškarci, Etapa 8

23.30  Brdski biciklizam: Svetski kup, Leogang, XC Olympic, muškarci

00.00  Endurance Auto Trke: 24h Le Mana, Trka

01.30  Brdski biciklizam: Svetski kup, Leogang, XC Olympic, žene

02.15  Brdski biciklizam: Svetski kup, Leogang, XC Olympic, muškarci

03.00  Endurance Auto Trke: 24h Le Mana, Trka