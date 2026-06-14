Arena Premium 1
06.00 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Australija - Turska
08.00 Fudbal: Inter - Bolonja
10.00 Fudbal: Crvena zvezda - Mladost
12.00 NBA: San Antonio - Njujork, finale
15.00 Fudbal FIFA SP: Brazil - Maroko
17.00 Fudbal FIFA SP: Haiti - Škotska
19.00 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Nemačka - Kurasao
21.00 FIFA Svetsko prvenstvo: Studio
22.00 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Holandija - Japan
00.00 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Studio
01.00 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Obala Slonovače – Ekvador
04.00 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Švedska – Tunis
Arena Premium 2
08.00 Košarka VTB LIGA G5: CSKA - UNICS, finale
10.00 Košarka Španska liga G2: Valensija - Huventud, polufinale
12.00 Rukomet EHF LŠ: Magdeburg - Fuchse Berlin, polufinale 1
13.30 Rukomet: Aalborg - Barselona
15.00 Rukomet Meč za 3.mesto EHF Liga šampiona
18.00 Rukomet EHF Liga šampiona: Finale
20.30 Odbojka Liga Nacija: Kanada - Turska
23.00 Odbojka Liga Nacija: Brazil – Argentina
02.00 Hokej NHL G6: Vegas golden najtsi - Karolina harikensi, finale
Eurosport 1
03.00 Endurance Auto Trke: 24h Le Mana, Trka
17.00 Tenis: Grend Slem, Rolan Garos, Singl, muškarci, finale
17.45 Konjički sport: Svetski tur šampiona, Sent Trope, Skakanje
20.00 Endurance Auto Trke: 24h Le Mana, Trka
22.00 Biciklizam: Svetska turneja, Tour Auvergne Rhone Alpes, muškarci, Etapa 8
23.30 Brdski biciklizam: Svetski kup, Leogang, XC Olympic, muškarci
00.00 Endurance Auto Trke: 24h Le Mana, Trka
01.30 Brdski biciklizam: Svetski kup, Leogang, XC Olympic, žene
02.15 Brdski biciklizam: Svetski kup, Leogang, XC Olympic, muškarci
03.00 Endurance Auto Trke: 24h Le Mana, Trka
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