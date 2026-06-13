Arena Premium 1
11.00 Mali fudbal Arenina Liga šampiona: Super finale
13.30 Fudbal Pregled dana
12.06 FIFA Svetsko prvenstvo
14.00 Odbojka Liga Nacija: Kuba - Slovenija
16.00 Odbojka Liga Nacija: Brazil - Srbija
18.00 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: SAD - Paragvaj
20.00 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Studio
21.00 Fudbal Katar - Švajcarska
23.00 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Studio
00.00 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Brazil – Maroko
Arena Premium 2
08.00 Košarka Španska liga G2: Barselona - Tenerife, polufinale
10.30 Odbojka Liga Nacija: Kina - Japan
13.15 Basket 3x3 Beč, grupna faza
16.30 Fudbal Pregled dana
12.06 FIFA Svetsko prvenstvo
17.00 Košarka Grčka liga G5: Olimpijakos – Panatinaikos, finale
19.00 Košarka Španska liga G3: Polufinale 1
21.00 Košarka Italijanska liga G2, finale
23.00 Odbojka Liga nacija: Brazil – Srbija
01.30 Odbojka: Turska – Italija
Eurosport 1
05.30 Endurance Auto Trke: 24h Le Mana, Trka
08.30 Magazin : Biciklizam, Cycling Show
09.00 Biciklizam: Svetska turneja, Tour Auvergne Rhone Alpes, muškarci, Etapa 6
10.00 Brdski biciklizam: Svetski kup, Leogang, XC Kratke staze, Elite, žene
10.30 Brdski biciklizam: Svetski kup, Leogang, XC Kratke staze, Elite, muškarci
11.00 Endurance Auto Trke: 24h Le Mana, Hajperpol
11.45 Endurance Auto Trke: 24h Le Mana, Zagrevanje
12.30 Endurance Auto Trke: 24h Le Mana, Trka
14.30 Magazin: Endurance Car WC, Endurance Uncovered Racing for Excellence
15.00 Endurance Auto Trke: 24h Le Mana, Trka
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