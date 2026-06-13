Arena Premium 1

11.00  Mali fudbal Arenina Liga šampiona: Super finale

13.30  Fudbal Pregled dana

12.06  FIFA Svetsko prvenstvo

14.00  Odbojka Liga Nacija: Kuba - Slovenija

16.00  Odbojka Liga Nacija: Brazil - Srbija

18.00  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: SAD - Paragvaj

20.00  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Studio

21.00  Fudbal Katar - Švajcarska

23.00  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Studio

00.00  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Brazil – Maroko

 

Arena Premium 2

08.00  Košarka Španska liga G2: Barselona - Tenerife, polufinale

10.30  Odbojka Liga Nacija: Kina - Japan

13.15  Basket 3x3 Beč, grupna faza

16.30  Fudbal Pregled dana

12.06  FIFA Svetsko prvenstvo

17.00  Košarka Grčka liga G5: Olimpijakos – Panatinaikos, finale

19.00  Košarka Španska liga G3: Polufinale 1

21.00  Košarka Italijanska liga G2, finale

23.00  Odbojka Liga nacija: Brazil – Srbija

01.30  Odbojka: Turska – Italija

 

Eurosport 1

05.30  Endurance Auto Trke: 24h Le Mana, Trka

08.30  Magazin : Biciklizam, Cycling Show

09.00  Biciklizam: Svetska turneja, Tour Auvergne Rhone Alpes, muškarci, Etapa 6

10.00  Brdski biciklizam: Svetski kup, Leogang, XC Kratke staze, Elite, žene

10.30  Brdski biciklizam: Svetski kup, Leogang, XC Kratke staze, Elite, muškarci

11.00  Endurance Auto Trke: 24h Le Mana, Hajperpol

11.45  Endurance Auto Trke: 24h Le Mana, Zagrevanje

12.30  Endurance Auto Trke: 24h Le Mana, Trka

14.30  Magazin: Endurance Car WC, Endurance Uncovered Racing for Excellence

15.00  Endurance Auto Trke: 24h Le Mana, Trka