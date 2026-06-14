U nedavnom intervjuu Met Dejmon je otkrio da je otvoren za snimanje novog nastavka popularne akcione franšize i da se aktivno traga za dobrom pričom.

„Uvek pokušavamo da napravimo još jedan film iz tog serijala jer smo ga zaista voleli, kao i svi ljudi koji su radili na njemu. Zato se stalno pokušava da se napiše novi scenario i osmisli nova priča. Ako imate neku ideju, slobodno nam javite“, našalio se Dejmon.

Franšiza zasnovana na romanima pisca Robert Ludlum sastoji se od pet filmova i jedne televizijske spin-of serije. Sve je počelo 2002. godine filmom "Bornov identitet", koji prati muškarca pronađenog na moru sa ranama od metaka i bez sećanja na sopstveni identitet. Ubrzo otkriva da je elitni operativac CIA kojeg progone nekadašnji saradnici nakon neuspešne misije.

Uspeh prvog filma doveo je do nastavaka "The Bourne Supremacy", "The Bourne Ultimatum", "The Bourne Legacy" i "Jason Bourne".

Dejmon nije glumio u četvrtom delu, u kojem je glavnu ulogu preuzeo Jeremy Renner kroz potpuno novog lika.

Filmovi iz serijala ostvarili su ogroman komercijalni uspeh i zajedno zaradili više od 1,64 milijarde dolara na svetskim bioskopskim blagajnama.

Dodatni podsticaj za buduće nastavke stigao je 2025. godine kada je NBCUniversal otkupio sva prava, osim izdavačkih, na serijale knjiga „Jason Bourne“ i „Treadstone“, i to na neograničen period.

Prema dogovoru, dugogodišnji producent franšize Frank Marshall nastaviće da vodi razvoj budućih filmova, zajedno sa predstavnicima kompanije Captivate Entertainment, koja upravlja pravima na dela Roberta Ladlama još od 2001. godine.

Iako za sada nema zvanične potvrde o novom filmu, Dejmonove izjave jasno pokazuju da vrata za povratak Džejsona Borna ostaju širom otvorena, piše Deadline.