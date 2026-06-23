Iako je zombi žanr danas manje rasprostranjen nego pre deset godina, interesovanje za neke od njegovih najvećih hitova i dalje postoji. To potvrđuje i odluka studija Paramaunt da ponovo pokrene projekat koji je godinama bio na čekanju.

Reč je o nastavku filma „Svetski rat Z“ (World War Z) iz 2013. godine, u kojem je glavnu ulogu igrao Bred Pit. Zasnovan na romanu Maksa Bruksa, film je zaradio 549 miliona dolara širom sveta i još uvek drži titulu najprofitabilnijeg zombi filma svih vremena. Iako se godinama priča o nastavku, projekat je nekoliko puta zaustavljan, a imena reditelja, scenariste i glumačke ekipe još uvek nisu poznata, piše Kolider.



Povratak franšize nije potpuno iznenađenje jer je Paramaunt prošle godine objavio da planira da joj da prioritet. Video igra iz 2019. godine takođe je doprinela njenoj popularnosti, a Tim Vilits iz Saber Interactive-a je rekao da veruje da je njen uspeh možda pomogao da se dobije zeleno svetlo za nastavak.

Mirej Enos, koja je glumila u prvom filmu, takođe se nada mogućem povratku.

„Tokom proteklih 15 godina, postojale su razne verzije, one koje su pokazivale mnogo obećanja. Videćemo. U prethodnim razgovorima o drugom 'Svetskom ratu Z', pominjan je i moj lik, ali još uvek nemam nikakve zvanične informacije“, rekla je glumica.

Originalni film je pratio Gerija Lejna (Bred Pit), bivšeg istražitelja Ujedinjenih nacija koji putuje svetom tokom globalne pandemije zombija u potrazi za rešenjem koje bi moglo da spase čovečanstvo. „Svetski rat Z 2“ je još uvek u ranim fazama razvoja, a nove informacije se očekuju u narednom periodu, piše Colider.