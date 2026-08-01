Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić objavio je na društvenim mrežama nesvakidašnji snimak iz kafane, pokazujući da rado provodi vreme među građanima i u opuštenoj atmosferi.

Na Instagram nalogu "buducnostsrbijeav" podelio je video snimak uz stihove: "I tebe sam sit, kafano..."

Govoreći o tome gde se oseća najbolje, predsednik Vučić istakao je da mu je Srbija uvek na prvom mestu.

– Srećan sam kad sam sa ljudima. Ja kad odem u Moskvu, Peking, Vašington, Brisel, ja sam najsrećniji kad sutradan odem u Bajinu Baštu, Pirot, Bor, Zaječar, Negotin, Niš, gde god hoćete. Ja sam najsrećniji. Uvek sam najsrećniji u Srbiji – poručio je predsednik.

Na pitanje šta najradije sluša u kafani, kao repertoar koji je slušao sinoć možete poslušati u nardenom snimku: