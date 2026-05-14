Met Dejmon je u novom intervjuu otkrio da je ulogu Odiseja u filmu Kristofera Nolana "Odiseja"doživeo kao jedinstvenu priliku.

„Na ovo sam gledao kao poslednji film koji ću ikada snimiti”, rekao je Dejmon, objašnjavajući da u epskim filmovima retko postoje protagonisti u njegovim godinama, što je ovu ulogu učinilo još značajnijom.

Zahtevno snimanje

Glumac je istakao da mu je rad na filmu bio izuzetno zahtevan, ali i najisplativije u njegovoj dosadašnjoj karijeri. Snimanje je, kako navodi, bilo fizički naporno jer se odvijalo na realnim lokacijama, uz minimalno korišćenje digitalnih efekata.

Posebno je pohvalio reditelja Nolana, koji je i ovog puta insistirao na praktičnom pristupu snimanju,što je, prema Dejmonu, retkost u današnjoj filmskoj industriji.

„Filmovi poput ovoga se više ne snimaju. Kris je jedan od retkih koji još uvek pokušava da radi na ovaj način”, rekao je glumac.Dodao je da mu je upravo ta posvećenost reditelja dala dodatnu motivaciju tokom snimanja, jer je Nolan bio stalno prisutan na setu i radio rame uz rame sa glumcima i ekipom.

„Kada vam je neprijatno – a većinu vremena jeste, fizički, jednostavno zbog onoga što je potrebno da biste napravili ove kadrove – ako se okrenete i pogledate preko ramena, on je udaljen ne više od 1,5 metra i radi istu stvar bez prigovora“, rekao je Dejmon o reditelju Nolanu.

Izuzetna glumačka podela

Film, čija se premijera očekuje uskoro, okuplja i izuzetno zvezdanu glumačku postavu.

U filmu „Odiseja“ takođe glume En Hatavej kao Odisejeva žena Penelopa; Tom Holand kao njihov sin Telemah; Robert Patinson kao Antinoj, jedan od Penelopinih upornih udvarača; Zendaja kao Atina, boginja mudrosti; Šarliz Teron kao nimfa Kalipso; Džon Berntal kao Menelaj, Beni Safdi kao Agamemnon, Džon Leguizamo kao Eumej i Himeš Patel kao Euriloh, svi akteri u Trojanskom ratu.

Dejmon je istakao da mu je saradnja sa tolikim brojem velikih imena bila inspirativna, ali i izazovna, jer su svi radili u intenzivnim uslovima snimanja.

Uloga života

Šarliz Teron je ranije za People izjavila da je bilo divno ponovo raditi sa Damonom i da njegova uloga Odiseja deluje kao „uloga života”.

Film je sniman u IMAKS formatu i predstavlja jednu od najambicioznijih Nolanovih produkcija do sada, sa velikim brojem praktično izvedenih scena i spektakularnih lokacija. "Odiseja" donosi novu interpretaciju Homerovog klasičnog epa i u bioskope stiže 17. jula, prenosi Aol.