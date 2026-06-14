Poznati američki pevač i reper Oliver Tri preminuo je u 32. godini nakon teške nesreće.

Izvođač poznat po hitovima "Life Goes On" i "Miss You" identifikovan je kao jedna od šest žrtava nesreće u kojoj su učestvovala dva helikoptera, a koja se dogodila u nedelju u naselju Rekreio dos Bandeirantes, u jugozapadnom delu Rio de Žaneira, prenosi CNN.

Među nastradalima su i putnici Lukas Vinjale, Gaspar Prim, poznatiji kao argentinski jutjuber Gaspi, Lukas Brito Čaves, kao i piloti Aleksandar Souza i Šarl Marsijak.

Prema navodima ovog medija, dva helikoptera sudarila su se u vazduhu u ranim jutarnjim časovima dok su letela iznad parkinga namenjenog električnim vozilima. Nakon pada letelica, najmanje 20 automobila zahvatio je požar.

Lokalna civilna policija saopštila je za CNN da je istraga u toku, kao i da je naložen forenzički pregled mesta nesreće kako bi se utvrdile sve okolnosti tragedije.

Oliver Tri nalazio se u jednom od helikoptera zajedno sa Lukasom Vinjaleom, Gasparom Primom, Lukasom Britom Čavesom i pilotom Aleksandrom Souzom. U drugoj letelici sam je bio pilot Šarl Marsijak.

Pored policije, na terenu su angažovane i lokalne vatrogasne službe, predstavnici CET-a (Kompanije za saobraćajno inženjerstvo), službe Comlurb, kao i pripadnici 31. bataljona vojne policije iz Rekreio dos Bandeirantesa, koji rade na obezbeđivanju i izolaciji područja nesreće.

Tri јe bio u poseti Јužnoј Americi u okviru svoјe "Prve svetske turneјe na svetu". Upravo јe održao koncert u Sao Paolu 6. јuna i trebalo јe da nastavi turneјu u Lisabonu, Portugal, 13. јula.

Inače američki pevač, reper, producent i performer poznat je po veoma neobičnom imidžu, velikim naočarima, kratkoj frizuri sa šiškama i često komičnim nastupima.

Nastupao je i u Beogradu, a poznat je po planetarnom hitu Live goes on.

Pored muzike, poznat je i po humorističnim skečevima, viralnim snimcima i svojevrsnom "liku" koji igra u javnosti, zbog čega ga mnogi smatraju jednim od najneobičnijih izvođača svoje generacije,