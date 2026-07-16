Fotografije dečaka iz Indonezije koji je zbog ekstremne gojaznosti jedva mogao da se kreće pre nekoliko godina obišle su svet. Tada je Arja Saputra imao svega 10 godina, ali je težio neverovatnih 192 kilograma. Zbog viška kilograma nije mogao da nosi običnu odeću, da ide u školu niti da se igra sa vršnjacima, a dane je provodio jedući velike količine nezdrave hrane i pijući gazirane napitke.

Njegov život se potpuno promenio kada je, uz stručnu pomoć, započeo dug i zahtevan proces mršavljenja. Tokom narednih pet godina, uz pažljivo kontrolisanu ishranu, svakodnevnu fizičku aktivnost i podršku trenera, uspeo je da izgubi više od 100 kilograma.

Male promene donele ogromne rezultate

Arja kaže da dijeta nije bila nagla, već su se porcije postepeno smanjivale iz nedelje u nedelju.

Umesto punog tanjira pirinča, počeo je da jede svega nekoliko kašika, zbog čega, kako kaže, nije ni imao osećaj da je na strogoj dijeti. Nakon što je izgubio prve kilograme, podvrgnut je operaciji smanjenja želuca, što mu je dodatno pomoglo da nastavi sa mršavljenjem.

Danas svakodnevno pešači oko tri kilometra i provodi oko dva sata baveći se sportom sa prijateljima. Ponovo može da hoda bez problema, penje se na drveće i igra košarku, što mu je nekada bilo nezamislivo.

Promenio je i životne navike

Osim ishrane, potpuno je promenio i dnevni ritam. Nekada je odlazio na spavanje tek oko četiri ujutru i budio se sredinom dana, dok sada leže oko 22 časa i ustaje rano kako bi bio aktivan.

Priznaje da se danas oseća neuporedivo bolje i da mu je cilj da nastavi sa zdravim načinom života i izgubi još nekoliko kilograma.

Njegova priča pokazuje koliko upornost, stručna pomoć i postepene promene životnih navika mogu da donesu neverovatne rezultate, čak i kada se čini da je cilj gotovo nedostižan.