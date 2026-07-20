Neki ljudi bi kraj jula mogli da pamte kao period kada su napravili važan lični preokret. Prema astrološkim tumačenjima, šest horoskopskih znakova ulazi u fazu promena koja bi mogla da donese novu energiju, drugačiji pogled na sebe i odluke koje menjaju životni pravac.

Naravno, astrologija nije naučno potvrđena metoda predviđanja budućnosti, ali mnogi je doživljavaju kao zabavan način za razmišljanje o ličnim ciljevima, odnosima i promenama koje žele da naprave.

Astrolozi izdvajaju šest znakova kojima bi kraj jula mogao doneti posebno intenzivan period.

1. Lav

Lavovi bi mogli da budu u centru pažnje. Prema astrološkim tumačenjima, ulazak u njihovu sezonu donosi snažnu energiju, više samopouzdanja i želju za velikim potezima.

Ovo bi mogao biti trenutak kada će pripadnici ovog znaka poželeti da pokažu svoje sposobnosti, istaknu se i naprave korake koje su ranije odlagali.

Njihova harizma bi mogla biti posebno izražena, pa će teško ostati neprimećeni u društvu ili na poslu.

2. Rak

Rakovi bi mogli da se suoče sa temama iz prošlosti koje još nisu u potpunosti završene. Prema astrološkim tumačenjima, ovaj period više govori o vraćanju na određene situacije nego o potpuno novim počecima.

Moguće je da će se pojaviti prilika da nešto sagledaju drugačije, poprave staru grešku ili zatvore poglavlje koje ih je dugo opterećivalo.

Promena može doći tek kada prihvate ono što više ne mogu da ignorišu.

3. Devica

Device bi kraj jula mogle da iskoriste za preispitivanje sopstvenog identiteta i prioriteta.

Prema astrološkim tumačenjima, mnoge pripadnike ovog znaka očekuje period u kojem će shvatiti da ne moraju da ispunjavaju tuđa očekivanja, već da mogu da budu ono što zaista jesu.

Ovo je vreme za veću autentičnost, prihvatanje sopstvenih kvaliteta i oslobađanje od potrebe da se stalno dokazuju.

4. Vaga

Vagama bi fokus mogao biti na ličnom imidžu, ciljevima i pravcu kojim žele da idu.

Astrolozi smatraju da je ovo period kada bi pripadnici ovog znaka mogli ponovo da razmisle o tome kakav utisak ostavljaju na druge i šta žele da postignu u budućnosti.

Promene u načinu komunikacije i donošenju odluka mogle bi im pomoći da jasnije definišu svoje planove.

5. Škorpija

Škorpije bi mogle da se nađu pred važnim unutrašnjim preispitivanjem. Prema astrološkim tumačenjima, ovaj period ih podstiče da se oslobode navika, odnosa ili uverenja koja im više ne odgovaraju.

To može značiti promenu karijere, udaljavanje od odnosa koji ih iscrpljuju ili donošenje odluka koje su dugo odlagali.

Nova faza može početi tek kada naprave prostor za ono što zaista žele.

6. Vodolija

Vodolije bi kraj jula mogle da dožive kroz promene u odnosima sa ljudima koji ih okružuju.

Astrološka tumačenja ukazuju na mogućnost da jasnije vide ko im pruža podršku, a koji odnosi im oduzimaju energiju.

Neki odnosi mogli bi postati dublji i stabilniji, dok bi drugi mogli pokazati da je vreme za promenu distance.

Promene često počinju od odluke da krenemo dalje

Bez obzira na horoskopski znak, poruka ovog perioda može se svesti na jednu ideju – promene često dolaze kada odlučimo da ostavimo iza sebe ono što nam više ne odgovara.

Nove prilike, drugačiji izbori i lični razvoj najčešće počinju onda kada napravimo prostor za nešto novo.